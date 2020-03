Porzingisov preporod

V ugodnem terminu za slovenske oboževalce košarke v ligi NBA so Dallas Mavericks sinoči pometli z volkovi iz Minnesote. Ob odsotnosti prvega igralca Luke Dončića je blestel prerojeni Kristaps Porzingis, ki mu je za las ušla predstava kariere. Ustavil se je pri 38 točkah, dodal je še trinajst skokov, štiri asistence in kar pet blokad.

Porzingis exits with 38 points, 13 boards, five blocks, and four assists. He's the first player to achieve that line this season and just the 11th in NBA history to do so, per @bball_ref. — Bobby Karalla (@bobbykaralla) March 1, 2020

Vnovičen vzpon "Samoroga"

Po uničujoči poškodbi levega kolena februarja 2018 je bilo ob prestopu Porzingisa v Dallas med navijači precej skeptikov. Veliko košarkarjev se po poškodbi kolenskih ligamentov nikoli ne vrne v pravo formo, nekaterim (na primer najmlajši MVP vseh časov Derrick Rose) pa taka poškodba uniči celotno kariero. Pri Porzingisovi višini (221 centimetrov) je zadeva bila še toliko resnejša, saj je telesna masa, ki pritiska na načeto koleno, toliko večja.

"Samorog" je sezono začel povsem razglašen. Vrsta zgrešenih odprtih metov, izgubljene žoge in strah pred vnovično poškodbo so zaznamovali Porzingisov košarkarski november. Dosegal je sicer solidnih 15,8 točke na tekmo, vendar ob porazni učinkovitosti meta iz igre za visokega igralca (39 odstotkov).

"Še dobro", da ima Luka krhke gležnje

Po dveh lažjih poškodbah Slovenca Dončića, ki ga to sezono gležnji puščajo na cedilu, je Porzingis zaigral v enaki formi kot v časih, ko je bil pri NY Knicks izbran za tekmo zvezd. Metal je samozavestno, saj je bil tokrat on prva violina na parketu, več je igral pod košem, zabijal je z avtoriteto. Čeprav je trener Mavericksov Rick Carlisle v enem izmed intervjujev povedal, da bo Porzingis igral kot branilec, je bilo jasno videti, da se 24-letnik solidno znajde tudi pod obročem (čeprav je telesno prešibek, kljub izjemni višini je med slabšimi skakalci). Kljub temu, da je po mnenju stratega Dallasa igra centrov pod košem mrtva, je Porzingis prispeval ogromno točk tudi iz tega položaja. Njegova košarkarska forma se stopnjuje iz meseca v mesec, kot pa je večkrat povedal sam, se počuti telesno najbolj pripravljenega v karieri.

Kristaps Porzingis month by month averages this season



November: 15.8 ppg (39%) 9.9 rpg



December: 17.2 ppg (41%) 9.4 rpg



January: 17.2 ppg (41%) 6.8 rpg



February: 25.2 ppg (49%) 10.6 rpg



March 1: 38 pts (52%) 13 rebounds



Unicorn on the rise. 📈🤫 https://t.co/cJXggCqtG6 — MavsLad (@MavsLad) March 2, 2020





Končno sta udarila skupaj

Kritiki so menili, da Porzingis lahko igra na takšni ravni le, ko je Luka odsoten, vendar sta "euro brata" skeptike hitro utišala in zaigrala kot John Stockton in Karl Malone v najboljših letih. Njuna igra v "pick and rollu" je na trenutke neustavljiva, saj je raznolikost njunih sposobnosti za obrambne igralce včasih nerešljiva uganka. Luka lahko takoj vrže za tri, lahko prodre iz postavljene blokade, Porzingis zaradi višine lahko vteka pod obroč in zlahka zaključi ali pa se odloči, da ostane na trojki in čaka Dončićevo podajo, ko ta nase potegne nasprotnikovo obrambo. Najlepše pri vsem skupaj pa je to, da sta oba teksaška dragulja stara 21 in 24 let. Porzingis se je že dolgoročno zavezal Mavericksom, najverjetneje pa bo v prihodnosti to storil tudi naš Dončić.

"Mafija" s klopi

Poleg obeh zvezdnikov je strategu Dallasa uspelo v odlično formo spraviti tudi "role player" igralce, skupaj pa tvorijo trenutno najbolj udaren napad v ligi. Še vedno se kadi iz mrežic, kjer je februarja igral Seth Curry. Najboljši "šuter" Mavericksov je pretekli mesec izza črte treh točk metal za zgodovino (59,1 odstotka). Še dobro, da upravi Dallasa ni uspelo v svoje vrste zvabiti nekdanjega igralca ljubljanske Olimpije Danniya Greena in njegove 15-milijonske pogodbe, saj ta igra neprimerljivo slabše kot lani pri prvakih iz Toronta.

Pod taktirko Carlisla cveti tudi večkrat odpisani Tim Hardaway Junior, ki prvič v karieri igra odgovorno ekipno košarko. Še en odličen strelec iz razdalje, ki dopolnjuje Dončićevo žilico za podajanje prostim igralcem.

Igralci s klopi (oboževalci jih ljubkovalno kličejo ang. bench mob – mafija s klopi) lahko eksplodirajo kadarkoli. Maxi Kleber, Jalen Brunson in Dorian Finney-Smith so dokazali, da so zvezdniškemu tandemu Dallasa v ogromno pomoč. Tu je še veteran J. J. Barea, ki ga Carlisle uporabi redko, vendar je njegova energija ključnega pomena takrat, ko prvi peterki igra nikakor ne steče.

Pošast, imenovana končnica

Čeprav le redki verjamejo, da bo letošnja končnica do Dallasa prizanesljiva, ob dobrem nasprotniku ne gre izključiti niti zmage v prvem krogu. Moštva na prvih sedmih mestih zahodne končnice so izjemno zgoščena, zato ni nemogoče, da se Dallas povzpne iz sedmega mesta. Za drugouvrščeno ekipo Denver Nuggets na primer zaostajajo le štiri zmage.

Najhujši scenarij v končnici so gotovo Los Angeles Clippers. Njihova obramba je ena izmed najbolj kakovostnih v celotni ligi, igralska zasedba pa je kot nalašč ustvarjena za premagovanje Dallasa. Verjetno najbolj ranljivi so prav Denver Nuggets, ki so že lani pokazali, da odličen redni del sezone še ne pomeni uspeha v končnici. Če bi lestvica do konca sezone ostala nespremenjena, bi se Mavericksi pomerili prav z njimi.

