Luka Dončić na stranskem tiru, Porzingis v svojem elementu

Košarkarji Dallas Mavericks so se po rojstnodnevni zabavi Luke Dončića, ki je dopolnil 21 let, podali na novo pot v ligi NBA. Iz Miamija so poleteli v Minneapolis, kjer jih je v nedeljo čakal dvoboj z Minnesoto. Ekipi ni mogel pomagati Luka Dončić, ki ima težave s palcem na levi roki, a so soigralci kljub temu gladko opravili s tekmecem. Blestel je Latvijec Kristaps Porzingis. Uspešen je bil tudi Denver Vlatka Čančarja, ki je na domačem parketu ugnal prvake s Toronta (133:118). Čančar je na parketu preživel dve minuti, a je ostal brez točke.

Glede na posnetke, ki smo jih lahko videli na družbenih omrežjih, so se košarkarji Dallas Mavericks zabavali po tekmi z Miamijem, ki so jo sicer izgubili. Niso proslavljali poraza, temveč ameriško polnoletnost njihovega prvega zvezdnika Luke Dončića.

"Ni bilo pretresljivo, a so se Luka in soigralci vidno vlekli, ko je njihovo letalo v soboto pristalo v Minneapolisu," je zapisal novinar dallasnews.com Brad Townsend in s tem dal vedeti, da je bila zabava uspešna.

A so morali misli nemudoma usmeriti proti nedeljskemu tekmecu. Nasproti so jim stali košarkarji Minnesote Timberwolves.

Doncic (left thumb sprain) will not play today, Rick Calisle says. — Brad Townsend (@townbrad) March 1, 2020

Trener Rick Carlisle je pred obračunom povedal, da ne bo mogel računati na pomoč Luke Dončića. Že na tekmi proti Miamiju je bilo jasno, da čuti posledice poškodbe palca na levi roki, ki jo je staknil proti San Antonio Spurs. Stisnil je zobe, da je zaigral pred več kot dva tisoč slovenskimi navijači, ki so si ogledali obračun med njim in Goranom Dragićem.

"Nisem mogel ujeti žoge," je dejal Dončić, ki je z grimasami med tekmo dal vedeti, da čuti bolečino. To se je poznalo tudi pri učinkovitosti pri metih, saj žoge niso našle želenega cilja, zato se je pogosteje odločal za prodiranje pod obroč.

Dallas je brez slovenske pomoči uspešno prestal nov gostujoči test. Visoko je porazil Minnesoto, najbolj razpoložen za igro pa je bil latvijski velikan Kristaps Porzingis. Z 38 točkami, 13 skoki, štirimi asistencami in kar petimi blokadami je bil prvi mož ob zmagi Mavericks (111:91).

Vrhunci z obračuna Dallasa in Minnesote:

Čančar zaigral, Denver zmagal

Nikola Jokić je bil odlično razpoložen. Foto: Reuters Ponoči so bili na delu tudi Denver Nuggets našega Vlatka Čančarja. Košarkarji Denverja so bili na domačem parketu boljši od aktualnih prvakov Toronto Raptors (133:118). Nuggets so bili izjemno razpoloženi pri metu za tri točke, saj so zadeli kar 18 trojk iz 35 poskusov. Blestel je Nikola Jokić, ki je vknjižil trojni dvojček (23 točk, 18 skokov, 11 podaj), na parket je stopil tudi Čančar, njegova statistika pa je v dveh minutah in sekundi, kolikor jih je preživel na parketu, ostala prazna. Pri Torontu je bil z 32 točkami najbolj razpoložen OG Anunoby.

Izjemno predstavo je prikazal grški zvezdnik Giannis Antetokounmpo. Z 41 točkami, 20 skoki in šestimi asistencami je bil glavni tvorec zmage Milwaukeeja na gostovanju pri Charlotte Hornets.

Blestel je tudi LeBron James, ki je ob zmagi LA Lakers nad New Orleans Pelicans vknjižil trojni dvojček (34 točk, 12 skokov, 13 podaj). Odličen strelski večer je imel na drugi strani Zion Williamson, ki je bil s 35 točkami (12/16 met iz igre) prvi strelec tekme, a to ni bilo dovolj za razigrane Lakerse.

Liga NBA, 1. marec Charlotte Hornets : Milwaukee Bucks 85:93

Graham 17; Antetokounmpo 41, 20 sk., 6 as., Lopez 16. Minnesota Timberwolves : Dallas Mavericks 91:111 (Luka Dončić zaradi poškodbe prsta na roki ni igral)

Russell 16; Porzingis 38, 13 sk., 5 bl., 4 as., Curry 27. Los Angeles Clippers : Philadelphia 76ers 136:130

Leonard 30; Milton 39, Harris 25. Denver Nuggets (Vlatko Čančar) : Toronto Raptors 133:118

Jokić 23, 18 sk, 11 as., Murray 22, Čančar brez koša v 2 minutah; Anunoby 32, Powell 24. Sacramento Kings : Detroit Pistons 106:100

Fox 23, Hield 19; Wood 20, 12 sk. New Orleans Pelicans : Los Angeles Lakers 114:122

Williamson 35, Ball 19; James 34, 12 sk., 13 as., Kuzma 20. Golden State Warriors : Washington Wizards 110:124

Wiggins 27; Beal 34, 8 sk., Bertans 29.

