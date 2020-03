Dragić izpustil žurko Luke Dončića, ta bo po njegovem novi vodja slovenske reprezentance

Goran Dragić je po zmagi Miamija nad Dončićevim Dallasom pred množico slovenskih navijačev zagotovil, da se bo udeležil praznovanja 21. rojstnega dne nekdanjega soigralca v reprezentanci.

"Bila sva v stiku, ko je šel z ekipo na večerjo, sem bil pripravljen. Ampak, ko so rekli, da bodo v klubu šele ob 1.30 zjutraj, sem mu rekel: 'Hej Luka, jaz imam danes tekmo, tako da ti želim vse najboljše in bova kdaj drugič nazdravila'," je dejal Dragić.

Dragić je nameraval vzeti s seboj na zabavo soigralca Jimmyja Butlerja, vendar le, če bi bilo to prej. Če bi bila naslednja tekma proti Brooklynu kakšen dan kasneje, bi šel z veseljem, tako pa ni šlo.

Na zabavo bi Dragić povabil tudi Jimmyja Butlerja, a se jima zaradi pozne ure ni izšlo. Foto: Reuters

Dragić: Dončić bi moral biti novi vodja slovenske reprezentance

Nekdanji vodja slovenske reprezentance Dragić meni, da je edina logična poteza to, da bo novi vodja v slovenskem kolektivu sedaj Dončić.

"Ima avtoriteto in včasih bo moral povzdigniti glas na kakšne igralce, kar bodo morali razumeti, da ni osebno, ampak gre za dobro ekipe. Verjamem, da ni vse odvisno od ene osebe, od trenerja ali igralca," je dejal Dragić, ki vidi več vzrokov za slabšo igro reprezentance v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo.

"Ne vem, kaj se dogaja v garderobi"

"Vzrokov je veliko. Lahko se vedno jezimo na Fibo, da so spremenili kvalifikacije, ampak so na enakem vse ekipe. Vprašati se je treba, kateri igralci so glavni, ki morajo biti voditelji, in tudi trenersko delo mora delovati učinkovito s temi igralci. Kolikor sem videl, je energija prisotna, ampak še vedno mislim, da morajo ti vodilni igralci nekako nadgraditi svojo igro in pokazati več, ker se to od njih pričakuje. Res pa je, da težko razpravljam, ker nisem poleg ekipe, in ne vem, kaj se dogaja v garderobi," je dejal Dragić.

"Težko razpravljam o reprezentanci, ne vem, kaj se dogaja v garderobi," pravi nekdanji kapetan slovenske reprezentance, ki je leta 2017 osvojila naslov evropskih prvakov. Foto: Sportida

Miami je zmago na sobotni tekmi proti Brooklynu skorajda zapravil, vendar na koncu le slavil še drugo zaporedno zmago po Dallasu.

"Energija morda res ni bila na taki ravni kot v petek, smo pa zelo veseli zmage, saj smo imeli v preteklosti težave z Brooklynom. Verjamem, da bi lahko sam odigral boljšo tekmo. Zgrešil sem nekaj odprtih metov, ampak ostal sem osredotočen do konca tekme," je med drugim dejal Dragić in dodal, da se sedaj ob približevanju končnice boljše počuti, čeprav ga skupaj s soigralci vsepovsod kaj boli, kar je normalno in tako naj bi se počutili vsi v ligi.

Vročico v ponedeljek čaka vodilni Milwaukee

Četrtouvrščeni na vzhodu Miami bo že spet v ponedeljek igral doma proti vodilni ekipi vzhoda Milwaukeeju, kar bo po besedah Dragića težka tekma. Še posebej zato, ker so prvi obračun dobili in Milwaukee si bo zagotovo še bolj želel zmage.

