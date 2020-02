Slovenska veselica v Miamiju! Dragića in Dončića spodbujalo več kot 2.000 slovenskih navijačev #video

Težko pričakovana tekma v Miamiju, na kateri sta se pomerila Dallas Mavericks svežega 21-letnika Luke Dončića in gostitelji Miami Heat z Goranom Dragićem na čelu, je na Florido znova privabila gručo slovenskih navijačev. Po nekaterih podatkih se jih je v dvorani American Airlines Center zbralo kar 2500, podobno kot marca lani. Ameriško himno pred obračunom je zapel Slovenec Alen Kirbiš, med odmori pa ni manjkalo harmonike in klasične "kdor ne skače ni Slovenc." Več si oglejte v posnetkih z Miamija ...

Relativna bližina ameriške zvezne države Florida in mamljivost slovenskega obračuna v ligi NBA, je v Miami znova privabila več kot dva tisoč slovenskih ljubiteljev košarke, ki so si znova dali duška. Že pred dvorano so opozarjali nase s slovenskimi zastavami, plakati svojih košarkarskih ljubljencev v najmočnejši košarkarski ligi in poskakovali v ritmu najbolj znane slovenske navijaške poskočnice "Kdor ne skače, ni Slovenc."

Včerajšnji dan pa ni bil poseben samo zaradi tekmovalnega naboja - tekma se je razpletla z rezultatom 126:118 v korist domače Vročico - več o tem si lahko preberete v članku z naslovom Dragićeva druščina pokvarila Dončićevo rojstnodnevno zabavo), ampak tudi zaradi rojstnega dne "najljubšega slovenskega sina", kot so ameriški mediji sinoči poimenovali Dončića.

Ljubljančan, ki iz dneva v dan premika mejnike v statističnih kolonah lige NBA, je namreč praznoval 21. rojstni dan in tudi po ameriških standardih postal polnoleten.

Goran Dragić se je tudi preko družbenih omrežij zahvalil slovenskim navijačem in vsem podpornikom Vročice:

Back on track! Big thanks to @Goran_Dragic's Slovenian fans for the love tonight.



🔊 @JBLaudio pic.twitter.com/fLZU8S103x — Miami HEAT (@MiamiHEAT) February 29, 2020

V Miamiju je tudi najbolj znan slovenski navijač Aleksander Javornik:

Ameriško himno je odpel Slovenec Alen Kirbiš: