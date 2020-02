Dragićeva druščina pokvarila Dončićevo rojstnodnevno zabavo

V ljubljanskem obračunu na odru lige NBA je Goran Dragić (16 točk) s svojim Miamijem prekrižal načrte Dallasu, pri katerem Luka Dončić (23 točk) ni bil na svoji najvišji zvezdniški ravni. Floridski gostitelji so goste iz Teksasa premagali z rezultatom 126:118 in tako pokvarili Dončićevo rojstnodnevno zabavo. Na zmagoviti strani pa je bilo več kot dva tisoč slovenskih navijačev

Zaradi lažje poškodbe palca leve roke je nastop Luke Dončića v slovenskem obračunu sicer vse do zadnjega nekoliko visel v zraku. A slavljenec ni želel izpustiti lastne zabave, srečanja z Goranom Dragićem in slovenske veselice na Floridi. Stisnil je zobe, si nadel opornico in na parket dvorane AmericanAirlines Arene, v kateri naj bi se po grobih ocenah znašlo več kot dva tisoč slovenskih navijačev, pritekel kot član prve peterke Dallasa. Ko sta si "cimra" z EuroBasketa 2017 po tekmi segla v roke, je bil boljše volje Gogi.

Miami Heat : Dallas Mavericks 126:118 Goran Dragić:16 točk, 4 skoki in 5 asistenc v 33. minutah.

Luka Dončić: 23 točk, 4 skoki in 10 asistenc v 38. minutah

Luka je dosegel več točk kot šteje let. A je premlad, da bi s tem nagnil tehtnico na stran svoje ekipe, predvsem pa predober, da bi s tem dosegel svoje sezonsko povprečje. Kljub zavidljivi številki tokrat ni imel svojega večera. Zgrešil je vseh šest metov za tri točke in izgubil kar šest točk, predvsem pa ni zapadel v zanj značilen ritem. Dokazal je kakovost, da lahko tudi ob bolj bledem večeru pride do zgledne statistike, a je v svoji zakladnici tokrat pustil kopico igralskih vragolij in čarobnega praška.

Na drugi strani je Dragić, ki prav tako ni naravnal strelske roke (meta za 3 točke 1:7), znova vrhunsko odigral vlogo aduta s klopi. Na parketu se je zadržal kar 32 minut, v igro Miamija vnašal zanesljivost , prispeval pa 16 točk.

A za razliko od zadnjega floridskega soočenja reprezentančnih znancev, sta tokrat slovenska zvezdnika središčno vlogo vendarle prepustila soigralcem. Pri zmagovitem Miamiju je tako Jimmy Butler dosegel 26 točk, Duncan Robinson pa dve manj. Prvi strelec Dallasa je bil z osebnim rekordom Seth Curry (37 točk), medtem ko pa je Kristaps Porzingis 24 točkam dodal še 13 skokov.

Dva polčasa, dve ekipi

Slovenski ljubitelji košarke, ki so nase opozorili z glasnimi navijaškimi vzkliki in poskakovanjem, ko se se iz zvočnikov mogočne dvorane zaslišale Golica in druge Avsenikove melodije, so sicer kar nekaj časa čakali na prvi slovenski koš. Dragić je, kot je bilo pričakovati, tekmo začel na klopi, pri Dallasu pa je prvih osem točk v nizu dosegel Tim Hardaway ml (na koncu 15 točk). Dončić se je s črte prostih metov med strelce vpisal šele v osmi minuti, Dragić pa je kmalu po vstopu v igro v navdušil s prodorom v zadnji minuti prve četrtine. Ta se je končala z izenačenim rezultatom 31:31.

V drugi četrtini se je nato Miamiju uspelo nekoliko odlepiti, Teksačani pa so pogrešali prav Dončićeve koše. Mladi slovenski zvezdnik je z držanjem za poškodovano zapestje in mimiko obraza večkrat nakazal, da ga bolečine ovirajo pri popolnem osredotočanju na igro. V tretji četrtini je nato Luka prestavil v višjo prestavo, predvsem pa je Dallas navdušil z ekipno igro in večjo obrambno zavzetostjo. Razigral se je predvsem Seth Curry, svoje je dodal še Kristaps Porzingis, gostje pa so z delnim rezultatom 19:5 tehtnico nagnili na svojo stran (93:88).

S kar 13:0 pa je v pičlih dobrih treh minutah zadnjo četrtino nato odprl Miami. Gostitelji so si na ta način priigrali prednost, ki so jo nato nadgradili (največ so vodili s 14 točkami prednosti) in z nadzorovano igro ohranjali in ohranili vse do konca, čeprav je na drugi strani Curry odigral tekmo kariere.

Dallas se je moral tako z ranjenim Dončićem po dveh zaporednih zmagah in petih na zadnjih sedmih tekmah sprijazniti s 24. porazom v karieri, ki pa ne bi smel omajati mesta v končnici. Miami pa je po sedmih porazih na zadnjih devetih tekmah svojim navijačem vlil upanje na vrnitev v igralski ritem z začetka sezone.

Foto: Reuters Poleg slovenskega srečanja z močnim navijaškim nabojem je za Dončića tekmo zaznamovalo tudi dejstvo, da je prav na tekmovalni dan dopolnil 21 let. Večji del dneva so na račune njegovih spletnih omrežij deževale čestitke. Oglasil se je tudi LeBron James, Američani pa so ob njegovi dopolnjeni "ameriški polnoletnosti" ostali zvesti svoji zgodovinsko-statistični usmerjenosti. Tako so med drugim postregli s podatkom, da do 21. leta starosti ni še nihče zadel 305 trojk in vknjižil 21 trojnih dvojčkov. "Ne spominjam se povsem natančno, kaj sem počel, ko sem dopolnil 21let. Vem, pa, da po letu in pol nisem lovil 22. trojnega dvojčka," je ob tem pripomnil trener Dallasa Rick Carlisle. Poleg slovenskega srečanja z močnim navijaškim nabojem je za Dončića tekmo zaznamovalo tudi dejstvo, da je prav na tekmovalni dan dopolnil 21 let. Večji del dneva so na račune njegovih spletnih omrežij deževale čestitke. Oglasil se je tudi, Američani pa so ob njegovi dopolnjeni "ameriški polnoletnosti" ostali zvesti svoji zgodovinsko-statistični usmerjenosti. Tako so med drugim postregli s podatkom, da do 21. leta starosti ni še nihče zadel 305 trojk in vknjižil 21 trojnih dvojčkov. "Ne spominjam se povsem natančno, kaj sem počel, ko sem dopolnil 21let. Vem, pa, da po letu in pol nisem lovil 22. trojnega dvojčka," je ob tem pripomnil trener Dallasa

