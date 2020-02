Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić se je zaradi zvina palca leve roke znašel na seznamu igralcev, ki so vprašljivi za naslednjo tekmo lige NBA. To pomeni, da bi slavljenec, prav danes praznuje 21. rojstni dan, lahko izpustil slovenski obračun proti Miami Heat Gorana Dragića, ki bo na Floridi ob 2. uri zjutraj v soboto po slovenskem času.

Kaj lahko se zgodi, da na četrtem medsebojnem obračunu Dallas Mavericks in Miami Heat, odkar v zasedbah igrata Luka Dončić in Goran Dragić, še tretjič ne bomo videli obeh Slovencev na parketu. Februarja in decembra lani ni igral Gogi, v noči na soboto pa bo morda zaradi poškodbe srečanje izpustil slavljenec Dončić.

Slavljenec si je prst poškodoval na zadnji tekmi s San Antonio Spurs. Foto: Reuters 21-letnik jo je skupil na zadnji tekmi s San Antonio Spurs, na kateri je bil sicer junak zmage s 109:103. Dončića so takrat ob prodoru udarili po roki, po udarcu se je odpravil v slačilnico, a se pozneje vrnil na igrišče s kineziološkim trakom na prstu, odigral 37 minut in vknjižil trojni dvojček.

"Boli, dvakrat so me udarili po roki, a sodniki so mislili, da so udarili po žogi. Preverili bomo, kako je z levo roko, mislim, da ni nič resnega. Vesel sem, da ni bila desna roka," je po srečanju dejal Dončić.

A poškodba ni povsem nedolžna. Mediji čez lužo poročajo, da je utrpel zvin palca leve roke. Dončić se je tako znašel na NBA seznamu igralcev, ki so vprašljivi za naslednje srečanje, kar sicer še ne pomeni, da ne bo zaigral proti rojaku Dragiću, s katerim sta septembra 2017 spisala košarkarsko pravljico.

Slovenska veselica v Miamiju

Tekmo v Miamiju, na kateri je čast prepevanja ameriške himne pripadla 27-letnemu Štajercu Alenu Kirbišu, naj bi si ogledalo okoli 2.000 Slovencev, ki bodo priča pravemu slovenskemu večeru. Organizatorji so namreč za goste iz Slovenije pripravili dobrodošlico - nabor aktivnosti pod imenom Slovenian Heritage Night (Noč slovenske dediščine). Z njo želijo počastiti navijače, obenem pa delček slovenske kulture predstaviti tudi ostalim, domačim obiskovalcem tekme.

Dragić in Dončić sta si na dozdajšnjih treh medsebojnih tekmah NBA nasproti stala le enkrat, in sicer marca lani v Miamiju, ko je Dragić s s soigralci zmagal s 105:99. Foto: Reuters

Organizatorji so tako sporočili, da bo v prvi četrtini slovenske obiskovalce z video dobrodošlico v slovenskem jeziku nagovoril Goran Dragić, med drugim pa bo nekaj srečnežev obiskalo tudi igrišče v sklopu družabnih aktivnosti med odmori.

V okviru dogodka Slovenian Heritage Night bodo potekale naslednje aktivnosti: Video dobrodošlica Gorana Dragića v slovenskem jeziku v prvi četrtini, cel večer bo na dogodku odmevala slovenska glasba, slovenski navijači bodo udeleženi v številnih promocijskih in zabavnih aktivnostih, tudi na igrišču; po tekmi bosta slovenske goste nagovorila Goran in Luka; v času do prihoda Gorana in Luke po tekmi, gostitelji za slovenske navijače pripravljajo zabavo z glasbo in zabavnimi aktivnostmi.