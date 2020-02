Philadelphia kaj takega ni videla že 37 let #video

V noči na petek, ki prinaša 21. rojstni dan slovenskega košarkarskega asa Luke Dončiča, so bili v košarkarski ligi NBA le štirje obračuni. Košarkarji Los Angeles Lakers brez poškodovanega LeBrona Jamesa gostujejo pri Golden State Warriors, Indiana, Oklahoma City in Philadelphia pa so izkoristili prednost domačega igrišča proti Portlandu, Sacramentu oziroma New Yorku. 76ers niso imeli doma tako dobrega učinka v ligi NBA že 37 let!

Indiana je v tej sezoni v vedno boljši formi. Tokrat je izkoristila prednost domačega igrišča proti Portlandu (106:100) in prišla do četrte zmage na zadnjih petih tekmah. Litovec Domantas Sabonis, ki bo junija eden najbolj zahtevnih tekmecev Slovenije na kvalifikacijskem turnirju za preboj na olimpijske igre, je dosegel 20 točk in 11 skokov, Malcolm Brogdon je dodal 17 točk, 8 asistenc in 6 skokov, T.J. Warren in Victor Oladipo, ki se je vrnil po dveh tekmah neigranja, skupno pa je po težko pričakovani vrnitvi na parket zbral šele devet nastopov, pa sta dala 15 točk. ''Ta skupina igralcev je v tej sezoni odigrala skupaj šele 100 minut,'' opozarja trener Nate McMillan in dodaja, da bi lahko pokazali vedno boljše predstave.

Vrhunci dvoboja v Indianapollisu:

Pri poražencih, ki so še četrto tekmo zapored pogrešali enega najbolj vročih strelcev lige NBA Damiana Lillarda, je dal največ točk CJ McCollum (28), Gary Trent je dodal 20, Hassan Whiteside pa je dvoboj končal pri 18 točkah in 16 skokih. Portland pada na lestvici, na zadnjih šestih tekmah se je zmage veselil le enkrat.

Preobrat Oklahome, Philadelphia najboljši domačin v ligi NBA

Košarkarji Oklahoma City Thunder so proti Sacramentu zaostajali že za 19 točk. Gostje iz Kalifornije so v tretji četrtini vodili s 78:59, a je nato sledil delni rezultat 15:0 za domačine. Največ zaslug za preobrat gostiteljev ima Danilo Gallinari. Italijan je dosegel 24 točk, Shai Gilgeous-Alexander je dal 20, Chris Paul pa dodal 17 točk. Oklahoma je v naletu, dobila je zadnjih pet tekem, od zadnjih 17 srečanj pa se je zmage veselila kar na 14. Pri gostih je bil najboljši strelec Harrison Barnes. Nekdanji soigralec Luke Dončića pri Dallasu je dal 21 točk, Harry Giles je z 19 točkami poskrbel za strelski rekord sezone. Kralji so igrali brez De'Aarona Foxa, v tej sezoni drugega strelca moštva, zaradi poškodbe mišice.

Kako je Oklahoma City ugnal Sacramento:

Philadelphia je v dvoboj proti skromnemu New Yorku vstopila brez največjih zvezdnikov. Manjkala sta Kamerunec Joel Embiid in Avstralec Ben Simmons, a je bil tekmec tako slab, da so zlahka prišli do nove zmage tudi brez dveh udeležencev nedavnega srečanja All-star. 76ers so zmagali s 115:106 in še popravili najboljši učinek v ligi NBA na domačem parketu, kjer so odigrali 30 tekem in vknjižili kar 28 zmag. Tako dobrega učinka niso imeli že 38 let.

Gostitelje je zelo zanimalo, kako dolgo bo z igrišč odsoten Afričan, ki se je poškodoval na zadnji tekmi proti Clevelandu. Takrat je trčil v Hrvata Anteja Žižića in si poškodoval levo ramo. Zdravniki so napovedali, da bo odsoten približno teden dni, kar je razveselilo domači tabor. Embiid se bo tako hitro vrnil na parket. V njegovi odsotnosti je najbolj izstopal Tobias Harris, s 34 točkami prvi strelec dvoboja. Pri poražencih jih je dal Julius Randle 30.

