Dragić zahteva spremembe, Dončić pa ima le eno željo

Goran Dragić tokrat v vlogi gostitelja. Foto: Getty Images

Ob zmagi Dallasa nad SA Spurs (109:103), h kateri je Luka Dončić prispeval 26 točk, 10 skokov in 14 asistenc, kar je že njegov 21. trojni dvojček v karieri, je vnovič zavladal blažji zdravstveni preplah. Ljubljančan je namreč potožil nad bolečinami palca leve roke. "Boli. Potreben bo pregled. A menim, da ni nič hujšega," je dejal Dončić, ki še vedno ni povsem saniral poškodbe gležnja. Vseeno je ujel igralski ritem, njegov Dallas pa je vknjižil drugo zaporedno zmago, peto na zadnjih sedmih tekmah in že 36. v sezoni, s katero odločno koraka v končnico.

"Vsaka zmaga je pomembna. Zmaga je zmaga. Le to šteje, tudi takrat, ko igra ne teče dobro," razmišlja Dončić, ki so ga ameriški novinarji po tekmi spraševali tudi o tem, da bo v petek dopolnil 21 let. "Za rojstni dan si želim le novo zmago. Sicer pa mi ta številka ne pomeni prav veliko. V naši državi postaneš polnoleten z osemnajstimi leti," je sedmo silo podučil slovenski zvezdnik, katerega povprečje v tej sezoni znaša zavidljivih 28,7 točke, 9,6 skoka in 8,7 asistence na tekmo.

Do danes jih je odigral 47. Naslednja bo nekaj posebnega. Ne le zaradi dejstva, da ga na 21. rojstni dan čaka delovni večer, temveč predvsem zaradi tega, ker se bo pred številnimi slovenskimi navijači v Miamiju vnovič srečal z rojakom in soigralcem z nepozabnega EuroBasketa 2017 Goranom Dragićem. Floridsko-teksaški obračun s slovenskim predznakom bo na sporedu v noči na soboto ob 2.00.

Stara znanca iz reprezentance se znova srečata. Foto: Sportida

Dragić: Nekaj se mora spremeniti

Miami Dončićevo ekipo pričakuje s precej slabšo popotnico. Na zadnjih devetih tekmah je namreč vknjižil kar sedem porazov. Med drugim tudi v noči na četrtek proti Minnesoti (129:126), ki je kot naslednja v nizu razkrila slabosti floridskega moštva. Slednje je izgubilo ostrino, s katero je navduševalo v prvem delu sezone.

"Nismo več ekipa s prvega dela sezone. Nekaj se mora spremeniti. Hitro. Ugotoviti moramo, kaj se dogaja. S takšno igro nimamo v končnici kaj iskati. Nihče drug nam ne bo pomagal. Vse je v naših rokah. Ne smemo se smiliti samim sebi. Nimamo pravice za to," je bil po porazu proti Volkovom slabe volje Dragić, ki je v igro znova vstopil s klopi in prispeval 16 točk ter po štiri skoke in asistence.

Gogi ključno težavo vidi v igralski nestabilnosti in predvsem ohranjanju priigrane prednosti. Ob tem opozarja na pomanjkljivo zavzetost v obrambi. "Se zgodi, da met ne steče, a takrat se je treba zateči k obrambi. Tega se preprosto moramo zavedati. To moramo popraviti. Čas pa nikakor ni naš zaveznik," pravi najbolj izkušeni slovenski legionar v ligi NBA, ki v tej sezoni v povprečju dosega 16,3 točke, tri skoke in pet asistenc.