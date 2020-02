"Poraz proti Madžarski nas je vse skupaj zelo prizadel. Ko me sprašujete o tem, sem še danes razočaran. Verjamem, da je bila tudi zaradi tega domača tekma proti Avstriji toliko bolj živčna. Vseeno smo na koncu izvleki to zmago. Kljub paru točk pa se zavedamo, da moramo v naši igri še veliko popraviti. Ob tem pa imamo v podzavesti tudi junij, ko se bomo borili za preboj na olimpijske igre," po nekaj prespanih nočeh o začetku kvalifikacij za EuroBasket 2021 razmišlja Jaka Blažič, ki je bil tako v Sombotelu, kjer je s soigralci klonil proti Madžarski, kot tudi v Kopru, kjer so se evropski prvaki dolgo mučili z Avstrijo in njen odpor strli šele v končnici, eden boljših posameznikov, predvsem pa tisti, ki je izkazoval potrebno energijo.

Bled vtis je ostal … "Edini razlog za predstave, ki ne zadovoljujejo slovenskih ljubiteljev košarke, je pomanjkanje treningov. Zgodba se ponavlja. Ko se zberemo, treniramo skupaj dva ali tri dni, nato pa nas že čaka tekma. Slovenija pa ima košarkarje, ki potrebujejo trening. Morda nismo tako dovzetni za sistem, v katerem lahko brez prave priprave vstopimo v tekmo. Nimamo talenta za to. Trening namreč daje tudi samozavest in prepričanje v ekipo ter trenerja. Zato lahko junija pričakujete drugačno zgodbo. Ne glede na to, ali se bomo na koncu uvrstili v Tokio ali ne, a verjamem, da bomo pokazali dobre igre," o trenutnem stanju izbrane vrste pripoveduje Blažič.

Proti Madžarski je dosegel 18, proti Avstriji pa devet točk. Foto: Sportida Po olimpijsko vozovnico. S Trifunovićem?

Na udaru kritik se je znašel predvsem selektor Rado Trifunović. Ko se je v Kopru zapletel v besedni obračun s predstavniki sedme sile, mu je v bran stopil kapetan Edo Murić. Kaj pa njegov reprezentančni in klubski soigralec? "Vsi stojimo za selektorjem Trifunovićem. Tudi njemu ni lahko. Upam, da bo junija pokazal, za kakšnega trenerja gre, tako da se bomo skupaj veselili uvrstitve na olimpijske igre," zagotavlja Blažič, ki ne želi komentirati govoric o tem, da so dozdajšnjemu selektorju šteti dnevi. "Iskreno, s tem se ne obremenjujem. Rado je selektor. Stojimo za njim. Kaj pa bodo storili odgovorni pri Košarkarski zvezi Slovenije, je povsem v njihovih rokah," pravi 29-letni reprezentant.

Okroglih 30 let bo dopolnil 30. junija, torej vsega dva dni po koncu olimpijskih kvalifikacij v Kaunasu, kjer Slovence najprej čakata Angola in Poljska. Je strah pred tem, da bi se negotovost in stigma poražencev iz kvalifikacij za SP 2019 in deloma tudi za EP 2021 prenesla še v junijsko akcijo, upravičen? "Ne, rezultati ne vplivajo na našo podobo. Energija v ekipi je bila tudi v zadnji reprezentančni akciji zelo dobra. Odnos je takšen, kot mora biti," je prepričan Blažič, zadovoljen z vključitvijo naturaliziranega Jordana Morgana, obenem pa prepričan o dvigu reprezentančne kakovosti, ko se bodo v izbrano vrsto vrnili Luka Dončić, Zoran Dragić, Vlatko Čančar, Gašper Vidmar …

Olimpija: reševanje sezone

A še krepko pred naslednjo reprezentančno akcijo, v kateri naj bi znova zaigral tudi Dončić, Blažiča čaka niz klubskih izzivov. "Motivacija res ne bi smela biti vprašljiva," se nasmehne kapetan Cedevite Olimpije, ki je v sredo v prvi tekmi drugega dela državnega prvenstva v skromno zasedenih Stožicah ugnala Krko. V prvi vrsti ima v mislih zadnje tri kroge lige ABA, v katerih se "zmaji" borijo za preboj v polfinale. V zadnjih treh krogih jih čakajo nedeljsko gostovanje pri Crveni zvezdi, domača tekma proti Budućnosti in za konec še novomeški obračun s Krko.

V EuroCupu in pokalnem tekmovanju je Olimpija zaostala za cilji. Iz rok ji polzi tudi jadranski cilj. "Vsi se zavedamo, da sezona do zdaj ni bila uspešna. Ni pa še končana. Pred nami sta še dve priložnosti. Prva je v ligi ABA, druga v državnem prvenstvu. Tukaj bomo reševali sezono. Tega se vsi zavedamo. Zaradi tega smo z novim trenerjem tudi nekoliko prevetrili sezono. Upamo na najboljši mogoči razplet," pravi Blažič, ki je bil v zadnjih krogih z naskokom najboljši posameznik. "Sem tip igralca, ki tudi tedaj, ko mu ne gre vse od rok, trdo dela. Gre za zavestno predanost košarki. To se obrestuje. Vselej pa upam, da to pomaga tudi ekipi."

V sredo je proti Krki prišel do prve zmage v državnem prvenstvu. Foto: Sportida

Zakon bivšega?

Proti Megi je dosegel 33 točk, proti Partizanu 22, proti FMP 27, proti Zadru 30 … V nedeljo ob 21.00 ga čaka Crvena zvezda, ki je ljubljanski neposredni tekmec za top 4. "Imamo več časa na pripravo, saj Crveno zvezdo še pred tem čaka evroligaška preizkušnja v Vitorii. Pričakujem tudi vročo atmosfero. Tudi za Beograjčane bo to izjemno pomembna tekma. Za biti ali ne biti. Komaj čakam," proti izzivu v srbski prestolnici pogleduje kapetan Olimpije.

Zanj bo tekma nekaj posebnega, saj je pomemben del kariere prebil prav v dresu Crvene zvezde in bil ljubljenec beograjskega občinstva. "Zame je vsaka tekma v Beogradu nekaj posebnega. Tako proti Partizanu kot tudi proti Crveni zvezdi, čeprav gre za dve skrajnosti. Nikoli ne bom pozabil svojega obdobja v rdeče-belem dresu. Zavedam pa se tudi vloge tekmeca. Boril se bom za nas. Za naš klub. Za naš cilj – preboj v polfinale," je pogovor sklenil Blažič.