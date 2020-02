Na obeh tekmah slovenske košarkarske reprezentance je bil svetlejša točka Američan Jordan Morgan, ki je pred kratkim prejel slovensko državljanstvo in ga je selektor Rado Trifunović vključil za prva kvalifikacijska obračuna za EuroBasket 2021.

Prav Morgan je bil tisti, ki je v zadnji četrtini proti Avstriji pripomogel, da se je tehtnica spet nagnila na slovensko stran, potem ko so naši severni sosedi po visokem zaostanku z 18 točkami presenetljivo povedli s 67:63.

Američan je slovenskim ljubiteljem košarke dobro poznan, saj je bil v sezoni 2017/18 že član tedanje Petrol Olimpije. Takrat je bil najboljši posameznik moštva, izkazal pa se je tudi v slovenski reprezentanci. Tekmo z Madžarsko je končal pri 16 točkah in devetih skokih, ob zmagi proti Avstriji pa je prispeval 19 točk in sedem skokov.

Trije kandidati, ena izbira

Zanimivo bo videti, koga bo selektor Slovenije junija za olimpijske kvalifikacije izbral med naturaliziranimi košarkarji. Na Eurobasketu 2017 je bil Anthony Randolph tisti, ki je pomagal naši izbrani vrsti do zlate medalje. Drugi košarkar z zvezdico je Alen Omić in tretji Morgan.

Morgan je vesel, da je dobil priložnost v slovenski košarkarski reprezentanci. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kar smo lahko videli na zadnjih dveh tekmah, bi bil lahko zadnji celo najbolj smotrna izbira. Gašper Vidmar je sam poudaril, da zaradi težav s poškodbami ne more prebiti prav veliko minut na parketu. In Američanov način igre je ravno pravšnji za našega prvega zvezdnika Luko Dončića.

"Luka bi ga lahko izkoristil"

Košarkar Dallasa namreč zna izkoristiti igro pick'n'roll, potem ko centri postavijo blok. Pri Mavericks je na začetku sezone odlično sodeloval s skočnim Dwightom Powellom, ki se je nesrečno poškodoval in že končal sezono, prav tako pa z Nemcem Maxijem Klebrom. In od naturaliziranih košarkarjev je prav Morgan takšen tip igralca, ki je dober v tem, povrhu vsega skočen, zna pa zadeti tudi s pol razdalje.

Luka Dončić in Dwight Powell sta odlično sodelovala na začetku sezone, dokler si Powell ni poškodoval ahilove tetive in predčasno končal sezone. Foto: Getty Images

Če uperimo pogled proti kvalifikacijam za olimpijske igre in tekmecem, bi bili lahko Litovci tisti, ki bi kot zadnji stali naši izbrani vrsti nasproti do Tokia. In v deželi, kjer je košarka na prvem mestu, bosta nosilca igre agilna visoka košarkarja Jonas Valančiunas ter Domantas Sabonis. Košarkarja sta sicer nekoliko višja od Morgana, vendar je fizično dovolj močan, da bi se lahko z njima meril v obrambnih nalogah.

"Njegov način igranja je, da je nad obročem. V zadnjem trenutku smo zanj dobili potni list. Na zbor je prišel rahlo poškodovan. Težave ima s stegensko mišico. Čutil je pritisk, ker je takšen človek. S srcem je igral. Pokazal je, da je pravi. Na Madžarskem je imel dobro tekmo. Jordan je tip košarkarja, ki je nad obročem, in to Luki ugaja. Rad igra s takšnimi košarkarji. Luka bi ga lahko izkoristil, prav tako pa podal na primer spočitemu Prepeliču (Klemen Prepelič, op. p.) na trojko in ne kot zdaj, ko je moral Klemen preteči veliko. Ali ima prednost pred Randolphom in Omićem? Analizirati bo treba, je pa vsekakor dobra pridobitev za Slovenijo," je po prvih dveh tekmah razlagal Trifunović, ki bo moral selektorske posle, kot kaže, predati drugemu strokovnjaku, saj naj bi mu bili dnevi na mestu selektorja šteti.