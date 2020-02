Protest Dončičevega Dallasa sledil v pritožbo

Tekma med Atlanto Hawks in Dallas Mavericks, ki so jo v dramatični končnici dobili prvi , je dobila tretji polčas. Pri moštvu Luke Dončića so mnenja, da so bili v zaključku oškodovani, zato so se pritožili. Zdaj je vse v rokah komisarja lige Adama Silverja.

Atlanta je v noči na nedeljo s 111:107 premagala Dallas, a so v taboru Teksačanov prepričani, da se jim je 8,4 sekunde pred koncem tekme, ko so domači vodili za dve točki, zgodila krivica.

Zmotil jih je zadnji koš Atlante. Poskus Traeja Younga je namreč blokiral Dorian Finney-Smith, oglasila se je piščalka, Collins pa je skočil in žogo pospravil v koš za končnih 111:107. Sledil je dolg sodniški ogled videoposnetka, po katerem so koš priznali, kar je razjezilo člane gostov, ki so bili mnenja, da je bila igra po poskusu Younga ustavljena in da Collinsov koš ne bi smel veljati.

"Kolikor jaz razumem, če je bila blokada in so sodniki piskali ter šli gledati posnetek, ali je bila žoga že v padanju, bi morala biti mrtva žoga in se koš ne bi smel priznati," je dejal trener Dallasa Rick Carlisle.

Vodstvo kluba je že vložilo pritožbo in zahtevalo, da se zadnjih 8,4 sekunde ponovno odigra s skokom za žogo, rezultat pa mora biti 109:107 v korist Atlante.

V treh primerih v vsej zgodovini so ponovili del tekme

Po pravilih lige NBA je zdaj na potezi komisar Adam Silver, ki mora podati odločitev na pritožbo. Prav tako se bo odločil, ali bo vodstvo lige kaznovalo predsednika Dallas Mavericks Marka Cubana, ki je po tekmi javno dal vedeti, kaj si misli o sodniški odločitvi. A to še zdaleč ne bi bila prva kazen zanj, saj je v zadnjih dveh desetletjih velikokrat že znašel na tapeti in moral odšteti več kot 2 milijona dolarjev kazni.

Jalen Brunson (levo) ne bo nastopil proti Minnesoti. Foto: Getty Images

Malo je verjetnosti, da bo Dallasov protest uspešen. V 73-letni zgodovini je bilo namreč vloženih 35 tovrstnih protestov, le trem pa so ugodili. New Jersey Nets so leat 1978 dobili možnost igranja zadnjih slabih 18 minut, a so nato vseeno izgubili proti Philadelphii. San Antonio je leta 1982 prav tako dosegel, da so bile zadnje tri sekunde proti LA Lakers ponovno odigrane. Uspešni so bili tudi pri Miamiju leta 2007, ko so protestirali na tekmi prav proti Atlanti. Tudi Vročica pa je tisto tekmo izgubila, potem ko sta ekipi ponovno odigrali zadnjih 51,9 sekunde.

Košarkarji Dallasa bodo ponoči spet aktivni, ko bodo gostili Minnesoto. Jasno je, da ekipi ne bo mogel pomagati Jalen Brunson, ki ima težave z desno ramo, še vedno pa je nejasno glede nastopa Luke Dončića, ki ima nevščenosti z gležnjem.