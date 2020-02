Nič ne bo od spopada Dončića in Younga, Ljubljančan bo tekmo izpustil

V košarkarski ligi NBA bi noč na nedeljo postregla z zanimivim obračunom dveh mladih košarkarjev, ki sta se lani bojevala za naziv najboljšega novinca lige, Luke Dončića in Traeja Younga, a od tega ne bo nič. Iz tabora Dallas Mavericks so namreč sporočili, da v kadru za tekmo z Atlanta Hawks ne bo ne Dončića niti latvijskega orjaka Kristapsa Porzingisa. Kot razlog za počitek omenjenih košarkarjev so Teksačani navedli poškodbe, gležnja pri Luki in kolena pri Kristapsu.

Trener Dallasa Rick Carlisle se je odločil, da svojemu najbolj obremenjenemu varovancu Luki Dončiću, ki se je na vikendu vseh zvezd vrnil v pogon po krajši odsotnosti zaradi lažje poškodbe spet nameni malo počitka. Tudi s Porzingisom je enako, vprašljiv pa naj bi bil tudi nastop Stepha Curryja.

Mavericks bi se morali proti povsem nekonkurenčni Atlanti znajti tudi brez zvezdnikov, a oslabljeni Dallas vseeno pomeni dobro priložnost za novo izvrstno predstavo mladega Traeja Younga, ki je s povprečjem 30,1 točke na tekmo trenutno drugi strelec lige, zaostaja le za vodilnim ostrostrelcem Houstona Jamesom Hardnom (35,2 točke na tekmo). Dončić (29 točk) je na lestvici najboljši strelcev zdrknil na šesto mesto, pred njim so še Giannis Antetokounmpo (30), Damian Lillard (29,5) in Bradley Beal (29,1).

Dragićevi pričakujejo najslabše na vzhodu

Miami Heat Gorana Dragića doma pričakujejo Cleveland Cavalier, ki so trenutno najslabše moštvo vzhodne konference, a so v zadnjih dveh tekmah premagali Washington Wizzards in Atlanta Hawks, sicer pa imajo v sezoni ob le 15 zmagah v statistiki kar 40 porazov. Dragić in druščina so na četrtem mestu lestvice, zadnji dve tekmi proti Atlanti in Utahu so izgubili, v sezoni pa so ob 35 zmagah doživeli le 20 porazov.

Zanimivo bo tudi na drugih igriščih, tako LA Clippers pričakujejo Sacramento Kings, Charlotte Hornets Brookly Nets, Chicago Bulls Phoenix Suns, Milwaukee Bucks Giannisa Antetokounmpa Philadelphia 76ers, Utah Jazz pa Houston Rockets.

