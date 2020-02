Dončiću se je po norem polčasu v Orlandu smejalo #video

Košarkarji Dallasa so v prvi tekmi, ki je sledila po kratkem premoru zaradi vikenda All Star, gostovali v Orlandu in zmagali s 122:106. Luka Dončić je bil s 33 točkami prvi strelec dvoboja, nov trojni dvojček v ligi NBA pa zgrešil zgolj za dve asistenci (10 skokov, 8 asistenc). Izkazala sta se tudi njegova soigralca Maxi Kleber (26 točk – rekord kariere) in Kristaps Porzingis, ki je 24 točkam in 10 skokom dodal kar 5 blokad. Vlatko Čančar je z Denverjem izgubil v Oklahoma Cityju, trener mu ni namenil priložnosti za nastop.

Učinek Luke Dončiča: 33 točk, met za tri 4/8, met za dve 6/13, prosti meti 9/12, 10 skokov, 8 asistenc, 6 izgubljenih žog, 1 blokada in 1 ukradena žoga v 34 minutah in 26 sekundah.

Premor, ki je sledil po tekmi zvezd v Chicagu, na kateri je prvič v karieri nastopil tudi Luka Dončić, ni pokvaril tekmovalnega ritma mladega slovenskega asa. Ljubljančan, ki bo prihodnji teden na gostovanju pri Goranu Dragiću v Miamiju dopolnil 21 let, se je znova izkazal. Če se je na veledogodek All Star v Chicago odpravil po zmagi Dallasa nad Sacramentom, na kateri je prispeval 33 točk, 12 skokov in 8 asistenc, pa je zelo podobne številke ponudil tudi na gostovanju v Orlandu.

Vrhunci dvoboja v Orlandu:

Na Floridi je Dallasu do že 34. zmage v tej sezoni pomagal s 33 točkami, 10 skoki in 8 asistencami. Ponovno je bil zelo blizu novemu trojnemu dvojčku, na koncu sta mu zmanjkali le dve asistenci, a si tega ni pretirano gnal k srcu. Bolj se je razveselil nove zmage Dallasa, s katero so si košarkarji teksaškega kluba še izboljšali možnosti za nastop v končnici, hkrati pa je prejel nov dokaz, da je po letošnji poškodbi gležnja, ki ga je od igrišč oddaljila na sedmih zaporednih tekmah, hitro našel pravo formo. Še drugič, odkar se je vrnil na parket po poškodbi, je dosegel 33 točk.

Izjemen prvi polčas Dončića

Dončić je bil v Orlandu zelo razigran zlasti v prvem polčasu. Da bi bil lahko to njegov poseben strelski večer, je namignil že v prvem napadu na tekmi, ki ga je končal s košem po prodoru v 16. sekundi. Sledile so tri njegove trojke, prednost Dallasa je rasla iz minute v minuto in po koncu prve četrtine znašala +16. Gostitelji so bili zelo nenatančni pri metu za tri točke. Tik pred polčasom, še preden se je razigral Francoz Evan Fournier, so metali trojke zgolj 1/18, Mavericks pa je odšel na premor z zajetno prednostjo +12.

Tretja zaporedna trojka Dončića v prvi četrtini:

Mladi slovenski zvezdnik je v prvem polčasu srečanja prispeval kar 24 točk, dodal še 5 skokov in 5 asistenc, tako da je dišalo po novem trojnem dvojčku, hitro pa je polnil tudi rubriko izgubljenih žog. Njegove podaje so bile kar nekajkrat premočne ali pa nenatančne za soigralce, tako da je v prvem delu izgubil pet žog, a je popravil vtis z izjemnim strelskim izkupičkom in prepričljivim vodstvom ekipe.

Padec v tretji četrtini, prejel je tehnično napako

Ljubljančan je najprej zadel tri zaporedne mete za tri točke. Foto: Reuters Če mu je šlo v prvem polčasu marsikaj po načrtih, pa se je v tretji četrtini za nekaj časa povsem izgubil. Orlando je podvojil obrambo na njem, z neprestanim pritiskom in tesnim pokrivanjem pa ga prisilil k manj izdelanim metom. Pri nekaterih je bil Dončić prepričan, da je bil nad njim storjen prekršek. Znova se je veliko ukvarjal s sodniki, po eni izmed ''pritožb'' pa prejel tudi tehnično napako. Ni je pričakoval, spravila ga je v dodatno slabo voljo, v obrambi je bil še naprej neprepričljiv, v napadu pa nekajkrat pošteno zgrešil cilj.

Trener Rick Carlisle ga je vseeno zadržal na parketu in mu še naprej zaupal, Orlando pa je začutil priložnost in na krilih boljšega odstotka pri metu za tri točke kot v prvem polčasu ujel zaostanek. Sredi tretje četrtine je povedel s 69:68, a je Dallas hitro vrnil udarec.

Poleg Dončića, ki je največ točk dosegal v prvem delu, sta za večino točk tokrat skrbela še Kristaps Porzingis (24 točk, 10 skokov in kar 5 blokad) in Maxi Kleber, ki je s 26 točkami postavil nov rekord kariere. Nemec je zadel kar 10 od 13 metov, kar nekajkrat mu je Dončić podal žogo tako domiselno, da jo je le še neoviran zabil skozi koš, razigran (met 5/9) je bil tudi Tim Hardaway Jr. (16).

Asistenca Dončića in koš Kerberja:

Festival evropskih strelcev na Floridi

Dončić proti veliko bolj izkušenemu črnogorskemu centru Nikoli Vučeviću. Foto: Reuters To je zadoščalo za novo zmago Dallasa, ki v tej sezoni igra bistveno bolje v gosteh kot pa doma. Zgolj v tej sezoni je na gostovanjih vknjižilo že 19 zmag, v prejšnjih dveh skupaj pa le 18. Čeprav je Orlando v zadnjo četrtino stopil z zaostankom -7, je kljub dobremu strelskemu večeru Francoza Evana Fournierja (28 točk, trojke 5/12) in Črnogorca Nikole Vučevića (27 točk, met iz igre 11/22, 12 skokov), ostal prekratek.

Dallas je zadržal varno prednost, Orlando je bil še naprej nenatančen pri metu z razdalje (9/43 za tri točke), Dončić pa je nov uspeh Mavericks kronal z atraktivno trojko v zadnji minuti in si z njo dvignil samozavest pred naslednjimi izpiti.

Izjemno sodelovanje Porzingisa in Dončića v Orlandu:

Občinstvo v dvorani Amway Center v Orlandu je tako spremljalo dvoboj, v katerem je potekal festival vročih evropskih strelcev. Edinih pet košarkarjev, ki so na tekmi presegli mejo 20 točk, namreč prihaja iz Slovenije, Črne gore, Francije, Latvije in Nemčije! Dvoboj, na katerem je prvič za Dallas zaigral Michael Kidd-Gilchrist (v slabih štirih minutah se ni vpisal med strelce), bo ostal v posebnem spominu zlasti nemškemu centru Kleberju, ki je postavil nov osebni strelski mejnik v ligi NBA.

Dallasa in Dončića čaka novo gostovanje že v noči na nedeljo, ko bodo na delu v Atlanti. Dvoboj je v ZDA deležen ogromnega zanimanja, saj se bosta neposredno pomerila stara znanca in prijatelja Dončić ter Trae Young, ki je na zadnji tekmi dosegel 50 točk in poskrbel za strelski rekord v ligi.

Čančar spremljal poraz Denverja v Oklahoma Cityju

Denver Nuggets so ostali praznih rok v Oklahoma Cityju (101:113), največ preglavic pa so gostom iz Kolorada povzročali Chris Paul (29 točk, met za tri točke 4/6), novozelandski center Steven Adams (19 točk in 17 skokov) ter raznovrstni Shai Gilgeous-Alexander (11 točk, 9 skokov in 9 asistenc).

Denver je ostal praznih rok kljub vnovični vrhunski predstavi prvega zvezdnika Nikole Jokića, ki je bil z 32 točkami prvi strelec srečanj (met iz igre 12/15). Slovenski ''zlati'' reprezentant Vlatko Čančar je dvoboj spremljal s klopi in zaman čakal na priložnost za nastop.

Kaj se še dogaja v tem večeru v ligi NBA? Na delu bo veliki zvezdnik lige NBA in ameriške košarke LeBron James, Dončićev kapetan na tekmi vseh zvezd, ki s svojimi LA Lakers gosti Memphis Grizzlies, pa prvo ime lanskega nabora, Zion Williamson, ki z New Orleans Pelicans gostuje v Portlandu, …

Liga NBA, 21. februar:

Lestvica:

