Vroči Young spravil na kolena Dragića in druščino

Po premoru za tekmo zvezd so se v ligi NBA vrnili v tekmovalni ritem. Od treh Slovencev je bil na delu le Goran Dragić, ki je z Miami Heat po slabem zaključku tekme s 124:129 izgubil pri predzadnji Atlanta Hawks, pri kateri je s 50 točkami blestel Trae Young, kar je njegov rekord. To je bil prvi poraz Vročice na zadnjih šestih obračunih s sokoli. Dragić je bil z 19 točkami drugi najbolj razpoloženi strelec četrtega moštva vzhoda.

Košarkarji Miami Heat so doživeli še peti poraz na zadnjih šestih tekmah. Tokrat je bila zanje previsoka ovira predzadnja na vzhodu Atlanta oziroma bolje rečeno Trae Young, ki jim je nasul kar 50 točk (od tega osem trojk). Glavni tekmec Luke Dončića za naziv novinca leta v lanski sezoni je s tem dosegel svoj strelski rekord.

Goran Dragić in soigralci so malce pred zadnjo četrtino vodili za 11, ob koncu tekme pa imeli prednost petih točk (124:119), a je niso znali zadržati. Domači, Young je le v zadnji četrtini dosegel 20 točk, so z delnim izidom 10:0 vknjižili zmago. Do vodstva so prek Cama Reddisha prišli pol minute pred koncem obračuna, ki so ga dobili s 129:124.

Trae Young je uprizoril strelski šov in poskrbel za poraz Miamija. Foto: Reuters

"Padel je v tako neverjeten ritem, da ga nismo mogli zaustaviti. Metal je z velike razdalje, proti temu ne moreš storiti ničesar," je po tekmi dejal trener Miamija Erik Spoelstra.

Pri poražencih je bil najbolj razpoložen Bam Adeabayo, ki je za dvojni dvojček dosegel 28 točk in 19 asistenc. Dragić je v slabih 27 minutah na parketu v statistiko vpisal 19 točk, tri skoke in tri asistence. Jimmy Butler je zbral 17 točk, devet podaj in osem skokov.

Vrhunci srečanja:

Vročica bo spet na delu v noči na soboto, ko bo gostila najskromnejše moštvo Cleveland Cavaliers. Že večer prej bo Dallas Mavericks Luke Dončića gostoval pri Orlandu, Denver Vlatka Čančarja pa pri Oklahomi.

Milwaukke se je utrdil v vodstvu

Vodilno moštvo lige Milwaukke Bucks ni imelo težav pri Detroit Pistons, kjer je bil prvi strelec 47. zmage sezone Ginnis Antetokounmpo. Grk se je ustavil pri 33 točkah, za dvojni dvojček je dodal še 16 skokov.

Giannis Antetokounmpo je bil prvi strelec 47. zmage Milwaukeeja v sezoni. Foto: Getty Images

Najvišjo zmago večera so slavili člana Houston Rockets, ki so na terenu Golden State Warriors slavili s 135:105. James Harden (29 točk, 10 asistenc) in Russel Westbrook (21 točk, 10 asistenc) sta se podpisala pod dvojna dvojčka.

Najbolj vroče je bilo v Philadelphii, kjer so gostitelji do četrte zaporedne zmage prišli po podaljšku. Na koncu so Brooklyn Nets, ki je v podaljšani igri zmogel le točko, premagali s 112:104, prvo ime obračuna je bil Joel Embiid (39 točk, 16 skokov).

Charlotte Hornets so v gosteh ugnali Chicago Bulls, Sacramento pa doma Memphis.

Liga NBA, 20. februar:

Lestvica: