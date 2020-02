Revolveraški slovenski obračun: Dončić proti Dragiću na vroči Floridi – tudi na slovenski televiziji

Devetindvajseti februar ima na koledarjih slovenskih košarkarskih navdušencev posebno vrednost. V najmočnejši košarkarski ligi na svetu se bosta namreč v noči na soboto, ob 2.00 po našem času, v Miamiju pomerila naša Luka Dončić in Goran Dragić. Lani si je njun obračun na Floridi v živo ogledalo okoli dva tisoč slovenskih navijačev, tudi letos pa lahko v dvorani American Airlines Arena pričakujemo vihranje slovenskih zastav. In Avsenikovo Golico. Za vse tiste, ki bodo ostali doma, imamo dobro novico. Omenjeno tekmo in tudi vse preostale tekme rednega dela lige NBA ter nato končnico, finale, si bo mogoče ogledati tudi na slovenski televiziji .

Se še spomnite lanskega marca, ko so slovenski navijači zaradi tekme Dallas – Miami (in poceni letalskih vozovnic) množično romali na Florido? V dvorani so pripravili spektakel, ki se ga ne bi branil noben zvezdnik na svetu.

Dončić je po tekmi celo priznal, da je prvič v svoji karieri pred tekmo čutil nervozo. To je bil morda tudi eden izmed vzrokov za to, da je imel več razlogov za veselje na koncu tekme 32-letni Goran Dragić, ta je bil s trojnim dvojčkom najboljši košarkar ekipa Miamija. Dragić je na tekmi dosegel 23 točk, 12 skokov in 11 asistenc, medtem ko je Luka zabeležil 19 točk, 8 skokov ter 7 asistenc.

Po nekaterih ocenah je bilo sicer na sončni Floridi kar okoli 2.500 slovenskih navijačev. Tudi letos je zanimanje za tekmo izjemno.

Če že ne boste odpotovali tja, si lahko tekmo ogledate ob dveh ponoči ali z zamikom, ob nekoliko bolj "človeški" uri. Bo zmagal Dragon ali The Don? Izkušnje ali mladost? Trdo delo ali čisti talent? Pravzaprav je vseeno – naj zmaga dobra košarka.

Ne zamudite čarovnij največjih košarkarskih zvezd! Kar smo si lahko do donedavnega le želeli, smo zdaj tudi dobili. A1 po novem ponuja najcenejši dostop do NBA-vsebin v Sloveniji in je razveselil številne košarkarske navdušence pri nas. Teh pa, verjemite, ni malo. Vse tekme Dončića (Dallas Mavericks), Dragića (Miami Heat) in Čančarja (Denver Nuggets) bodo od zdaj na voljo na ogled tudi v slovenskih domovih. Kdaj in kako boste gledali posamezne tekme, pa je odvisno od vas, izbirate lahko namreč med tremi NBA League Pass paketi. Vključno z legendarnim Lebronom Jamesom in slovenskim "no ordinary rookie" čarovnikom Luko Dončićem. Najbolj celovit je paket NBA League Pass, s katerim ne boste zamudili niti enega NBA-trenutka.

Z NBA League Pass si lahko ogledate vse ali poljubno izbrane tekme tako v redni sezoni, končnici kot tudi v finalni seriji. Vsebine lahko spremljate v živo ali na zahtevo za nazaj, prek mobilnega telefona, tablice ali računalnika. Prenosljive vsebine za ogled so na voljo brez internetne povezave, v paketu pa je tudi NBA TV s sedemdnevnimi arhivi.

Cenovno ugodnejši je paket NBA Game Choice, s katerim si lahko ogledate do osem tekem na mesec po svoji izbiri, tako v redni sezoni, končnici kot tudi v finalni seriji (finalna serija se sicer igra na največ sedem dobljenih tekem). Vsebine lahko spremljate v živo ali na zahtevo za nazaj, prek mobilnega telefona, tablice ali računalnika. Prenosljive vsebine za ogled so na voljo brez internetne povezave

S paketom NBA 3 Game Choice pa si lahko ogledate do tri tekme na mesec po svoji izbiri. V živo ali na zahtevo za nazaj. Prenosljive vsebine za ogled so ravno tako na voljo brez internetne povezave.

Navodila za aktivacijo NBA League Pass Podrobna navodila za aktivacijo so na voljo tukaj.

Nazadnje je slovenski spektakel nepričakovano ostal brez obeh junakov

Po turnirju All-Star, ki so ga v ligi NBA igrali pretekli konec tedna, je sicer sledilo nekaj dni premora. Goran Dragić, ki se tekme vseh zvezd v nasprotju z Dončićem ni udeležil in imel tako več časa za potrebni počitek, se je na košarkarski parket vrnil v četrtek, ko je njegov Miami Heat igral proti Atlanti. Dallas Mavericks pa danes igrajo proti Orlando Magic.

Do dvoboja z Dragićem in Miami Heat se bodo Dallas Mavericksi v tem tednu pomerili še z Atlanto Hawks s Traejem Youngom na čelu, Minnesoto Timberwolves in Ostrogami iz San Antonia. Miami Heat pa se bo pred obračunom z Dallas Mavericksi dvakrat pomeril s Cleveland Cavaliers in Minnesoto Timberwolves.

Paket lahko spremenite kadarkoli v mesecu. Spremembo opravite v portalu oziroma aplikaciji Moj A1. Sprememba paketa je vidna takoj in se obračuna sorazmerno. Uporabnik mora ob spremembi paketa v aplikaciji NBA vedno znova izbrati A1 Slovenija kot ponudnika storitev in se vpisati s svojim uporabniškim računom za Moj A1. Paket je mogoče zamenjati samo enkrat na mesec. Foto: Reuters

Srčno upamo, da bosta oba naša košarkarska zvezdnika pripravljena za igro in da med tednom ne bosta staknila kakšne poškodbe. Nazadnje namreč ni bilo tako.

Lanski decembrski dvoboj v Dallasu se je za slovenske ljubitelje košarke, ki jih v zgodnjih jutranjih urah pred zasloni spet ni manjkalo, začel kot v nočni mori. Že tako ali tako v Teksasu ni bilo poškodovanega Gorana Dragića, nato pa se je v drugi minuti, igral je natanko 100 sekund, poškodoval še Luka Dončić. Prvemu zvezdniku Mavericks in enemu od najbolj vročih košarkarjev v ligi NBA v tej sezoni je ob prodoru, ko je stopil na košarkarsko copato Kendricka Nunna, obrnilo desni gleženj. Mavericks so po poškodbi Ljubljančana padli v šok in izgubili prvi polčas za 23 točk. Nato so se junaško vrnili, z izjemno obrambo izsilili podaljšek, a na koncu ostali praznih rok (118:122).

Koliko tekem Dončića, Dragića in Čančarja je še ostalo v rednem delu sezone?

Dallas Mavericksi sicer trenutno zasedajo sedmo mesto v zahodni konferenci, Goran Dragić z Miami Heat četrto v vzhodni, medtem ko je ekipa Vlatka Čančarja na visokem drugem mestu močne zahodne konference.

Vsak klub v ligi NBA sicer v rednem delu sezone odigra 82 tekem. Polovico doma (41), polovico (41) v gosteh. Štirikrat v rednem delu ene sezone se pomerijo s tekmeci iz svoje konference (primer: Dallas se bo štirikrat pomeril z Denverjem), dvakrat pa s preostalimi (primera: Dallas se bo dvakrat udaril z Miamijem, podobno velja za razpored dvobojev med Miamijem in Denverjem).

Po All-Star premoru ima Luka Dončić z Dallas Mavericksi 27 tekem, Dragić z Miamijem 28 tekem in Čančar z Denver Nuggetsi 25 tekem. Vlatko Čančar se bo v rednem delu sezone še dvakrat pomeril z Luko Dončićem in enkrat z Goranom Dragićem. Skratka, samo tekem v rednem delu, ki jih lahko spremljajte v živo, je še veliko.

Preostali "slovenski derbiji" v rednem delu lige NBA: 29. februar 2020: Miami – Dallas, 2.00 12. marec 2020: Dallas – Denver, 1.30 26. marec 2020: Miami – Denver, 0.30 14. april 2020: Denver – Dallas, 3.00

NBA League Pass lahko prekličete kadarkoli prek portala oziroma aplikacije Moj A1, na enak način, kot ste aplikacijo aktivirali. Foto: Reuters

Zadnje tekme rednega dela se bodo igrale 15. aprila. Nato se začne "zares" – končnica (18. april 2020–21. junij 2020), playoff, kamor se uvrsti osem najboljših ekip iz vzhodne in zahodne konference. Za zdaj kaže, da se bodo vanjo s svojimi klubi uvrstili vsi naši košarkarji.

Če bi se redni del sezone končal zdaj, bi se v končnici v prvem krogu pomerili ekipi Dončića in Čančarja, Miami Heat pa bi odigral serijo proti zvezdniški zasedbi Philadelphie 76ers, pri kateri prednjačita predvsem Ben Simmons in Joel Embiid. V končnici se namreč v 1. krogu najbolje uvrščena ekipa pomeri z osmo, druga s sedmo, tretja s šesto in četrta s peto.

LESTVICA:

Čaka nas torej še veliko užitkov, ki nam jih bodo pričarali košarkarski legionarji v ligi NBA. Zdaj je torej pravi čas, da preverite NBA-pakete, ki jih ponuja A1. Naslednjo sezono pa ligo v živo seveda spremljamo od vsega začetka.