Na Philippe Chatrier, osrednjem igrišču OP Francije, se bosta še 12. v karieri pomerila Jannik Sinner in Carlos Alcaraz, prvi in drugi igralec sveta. Medsebojna statistika v zmagah je na strani Alcaraza, ki vodi s 7:4. v nedeljo pa bosta prvič igrala drug proti drugemu v finalu turnirja za grand slam.

Jannik Sinner lovi svojo prvo turnirsko zmago na pariškem pesku, medtem ko lovi svojo tretjo zaporedno zmago na turnirjih za grand slam in skupno četrto zmago. Lani je zmagal na OP ZDA, letos pa je osvojil še OP Avstralije. A tudi Alcaraz, lanski zmagovalec Roland Garrosa, ima veliko razlogov, da lahko verjame v svojo zmago. Spomnimo, da sta se glavna akterja letošnjega finala pomerila že lani v polfinalu tega turnirja, in takrat je bilo po petih nizih (3:2) boljši Španec.

Jannik Sinner še ni zmagal turnirja na OP Francije. Foto: Reuters

Vsekakor gre za novo veliko rivalstvo, kakršnega smo pred leti spremljali med Rogerjem Federerjem Rafaelom Nadalom in Novakom Đokovićem.

"Je zabavno in ni," je uvodoma povedal Sinner, ko so ga vprašali, kako je igrati proti Alcarazu. "Je obojestransko in mislim, da se oba ženeva do skrajnih meja. Verjamem, ko je dvoboj dober, ga ni dobro samo gledati, ampak tudi igrati. To je nekaj posebnega."

"In več ne more biti. Finale turnirja za grand slam proti Carlosu. To je poseben trenutek, tako zame kot tudi zanj. On je tukaj zmagal lani, tako da bomo videli, kako bo. A zagotovo je napetost, ki jo čutiš pred tekmo in med njo, malo drugačna. Oba sva mlada, različna in talentirana," je še povedal Sinner, ki je v polfinalu po treh nizih premagal Novaka Đokovića.

Zabavno, a večina časa je trpljenje

Tudi Carlos Alcaraz je vajen velikih dvobojev. Zgovoren je podatek, da je v vseh štirih finalnih dvobojih za grand slam zmagal in priznal, da tudi on uživa v dvobojih s Sinnerjem. "A večino časa gre le za trpljenje, ker te spravi do skrajnih meja. A to ti da povratne informacije, kako postati boljši igralec," je pred dvobojem povedal Španec.

OP Francije, ATP, finale

Jannik Sinner (Ita, 1) – Carlos alcaraz (Špa, 2)

Preberite še: