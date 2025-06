Mbappe zadel in podal, Nemce jezil slovaški sodnik

Danes se bo v Münchnu pisala zgodovina. V finalu lige narodov se bosta pomerili Španija in Portugalska. Zmagovalka bo postavila rekord, saj bo postala prva reprezentanca, ki je ligo narodov osvojila dvakrat. Če bo boljša Španija, ji bo uspel še dodaten podvig, saj bo kot prva ubranila lovoriko. Dvoboj bo v znamenju spopada junakov dveh različnih generacij. Pri Španiji izstopa najstniški biser Barcelone Lamine Yamal, pri Portugalski pa še vedno navdušuje in zadeva v polno 40-letni superzvezdnik Cristiano Ronaldo. Francija je v tekmi za tretje mesto z 2:0 premagala Nemčijo. Kylian Mbappe je prispeval gol in podajo.

Nemčija je imela v Stuttgartu prednost domačega igrišča, a je ostala brez brona. Foto: Reuters

Na srečanju za tretje mesto v Stuttgartu se je Nemcem ponudila izjemna priložnost za zadetek v 30. minuti. Slovaški delivec pravice Ivan Krušliak je pokazal na belo točko, ko je mladi nemški napadalec Karim-David Adeyemi padel v dvoboju s francoskim vratarjem Mikom Maignanom. To je bila strogo dosojena najstrožja kazen, s katero se Francozi niso mogli sprijazniti. Nato se je vključil VAR, Krušliak si je sporno zadevo ogledal še sam, po tem pa spremenil mnenje in razveljavil odločitev o najstrožji kazni.

Ivan Krušliak je najprej pokazal na belo točko za Nemčijo, nato pa po posredovanju VAR odločitev razveljavil. Foto: Reuters

Adeyemiju je zaradi simuliranja pokazal rumeni karton, Nemci pa so tako ostali brez 11-metrovke. Kaj kmalu bi lahko vseeno povedli, a niso imeli sreče. Florian Wirtz je v 36. minuti že pretental francosko obrambo, a je njegov strel končal v vratnici.

Čeprav so bili Nemci v prvem polčasu podjetnejši in si priigrali več priložnosti, pa so na počitek odšli s prednostjo Francozi. Prvi zvezdnik Kylian Mbappe je zadel v polno ob koncu prvega dela. Vratar Marc-Andre ter Stegen bi skoraj ubranil njegov strel, a je žogo preusmeril le toliko, da se je od vratnice odbila v gol.

Kylian Mbappe je zadel v polno v zadnji minuti prvega polčasa. Čeprav so bili Nemci nevarnejši v prvem delu, so odšli na počitek z zaostankom 0:1. Foto: Reuters

Nemški reprezentant Denis Undav je v 54. minuti zatresel francosko mrežo, a se je izenačenju na 1:1 veselil le nekaj minut, saj je sodnik Ivan Krušliak po posredovanju VAR zaradi predhodnega prekrška Niclasa Füllkruga nad Adrienom Rabiotom razveljavil zadetek. V nadaljevanju srečanja je zadišalo po podvojitvi vodstva, a je Marcus Thuram v 59. minuti zatresel vratnico.

So pa bili Francozi uspešnejši v 84. minuti, ko si je veliko napako privoščil nemški branilec Robin Koch. Žogo je nespretno poslal proti svojim vratom, kar je izkoristil hitronogi Mbappe. Sam se je podal proti nemškim vratom, nato pa nesebično zaposlil Michaela Oliseja, ki je brez večjih težav popeljal Francoze v vodstvo z 2:0.

Francoz Michael Olise, ki si sicer služi nogometni kruh pri nemškem prvaku Bayernu, je zadel v polno po podaji Kyliana Mbappeja. Foto: Reuters

Ostalo je pri tem rezultati, Francozi so tako na krilih Mbappeja osvojili bron, Nemci pa so kljub prednosti domačega igrišča na zaključnem turnirju lige narodov doživeli dva poraza.

Yamal ali Ronaldo?

Zvečer se obeta prav poseben dvoboj. Pomerila se bosta junaka dveh različnih generacij, Lamine Yamal in Cristiano Ronaldo. Prvi pri 17 letih že spada med najboljše igralce na svetu, tako da spada med največje kandidate za osvojitev prestižnega priznanja zlata žoga, drugi pa navkljub 40 letom še vedno vztraja na vrhunski ravni. Je dolgoletni kapetan Portugalske, svetovni rekorder, kar se tiče nastopov in zadetkov v državnem dresu (137 golov na 220 nastopih), danes pa lahko, čeprav je že zakorakal v peto desetletje, osvoji novo lovoriko z reprezentanco!

Lamine Yamal bo prihodnji mesec (13. julija) dopolnil 18 let. Do takrat ga čaka z Barcelono še nastop na klubskem svetovnem prvenstvu v ZDA. Foto: Reuters

Ronaldo, ki je od Yamala starejši kar 23 let, bi lahko tako zvečer proslavljal tisto, kar mu v zadnji sezoni ni uspelo z Al-Nassrom, to pa je osvojitev lovorike. "Pustimo mu, da raste in se razvija. Ne smemo ga obremenjevati s prevelikim pritiskom. Le tako bomo lahko uživali v njegovem talentu še leta in leta. Je zelo nadarjen," je Ronaldo povedal o mladem asu španskega nogometa. Kaj pa je Yamal povedal o Portugalcu? "Je nogometna legenda. Zelo spoštujem Cristiana. To so tekme, ki jih želim igrati in dokazati, kaj zmorem," je dejal mladoletnik, ki je lani na nemških zelenicah pomagal Španiji do evropskega naslova, zdaj pa lahko z rdečo furijo ponovno v Nemčiji osvoji še ligo narodov. Do zdaj je odigral kar 106 tekem za Barcelono, dosegel 25 zadetkov in 18 asistenc. Za Španijo je zbral že 20 nastopov, prispeval šest zadetkov in devet asistenc. Ko je bil toliko star Ronaldo, sploh še ni igral za člansko reprezentanco, za Sporting iz Lizbone pa je zbral 19 nastopov in dosegel pet zadetkov ter tri podaje.

Španci so v spektakularnem polfinalu v četrtek premagali Francijo s 5:4. Foto: Reuters

Ronaldo je z reprezentanco (Euro 2016) osvojil prvo lovoriko pri 31 letih. Na dan, ko se je rodil Yamal (13. julij 2007), je Ronaldo za Portugalsko zbral že 46 nastopov. Njegov sin Cristiano Ronaldo mlajši, ki je nedavno v bližini Slovenije debitiral za mlajšo izbrano vrsto Portugalske, je od Yamala mlajši le tri leta. Ronaldo zelo spoštuje Španijo, ki je po njegovem mnenju v tem trenutku najboljša reprezentanca na svetu. Izpostavil je tudi napadalca Nica Williamsa, zveznega igralca Pedrija in selektorja Luisa de la Fuenteja.

