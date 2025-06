Pravljica, ki jo je začel Srečko Katanec, dobila srečen konec!

Na SP 2026 bo nastopilo rekordnih 48 udeležencev. Eden izmed njih bo Uzbekistan. Prostrana dežela, zrasla na pogorišču Sovjetske zveze, se je izkazala v azijskih kvalifikacijah za SP 2026. Po remiju v gosteh z ZAE (0:0) si je že krog pred koncem zagotovila drugo mesto, ki vodi neposredno na največje tekmovanje na svetu. Uzbekistan tako proslavlja največji nogometni uspeh v zgodovini države, poti, ki je vodila reprezentanco do uspeha, pa je zakoličil nekdanji selektor Srečko Katanec. Zaradi zdravstvenih težav je v začetku leta prekinil sodelovanje z izbrano vrsto, sta pa v Uzbekistanu ostala njegov pomočnik Aleš Čeh in trener vratarjev Nihad Pejković ter pomagali Uzbekom do zgodovinskega dosežka!

S točko proti neposrednemu tekmecu so zdaj Uzbekistanci pri 18 točkah in jih ZAE s 14 ne morejo več ujeti. Na prvem mestu je Iran, ki si je prav tako že zagotovil nastop na SP naslednje leto, z 20 točkami in tekmo manj.

Uzbekistan je do januarja vodil slovenski trener in nekdanji slovenski selektor Srečko Katanec, ki pa je zaradi zdravstvenih razlogov delo sporazumno končal. Nasledil ga je Timur Kapadze, ki je reprezentanco pripeljal do največjega uspeha v zgodovini države od samostojnosti po razpadu Sovjetske zveze. Pri delu mu kot pomočnik pomaga nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste Aleš Čeh, trener vratarjev pa je Nihad Pejković. Oba slovenska strokovnjaka sta pred tem v Izbekistanu sodelovala s Katancem, nato pa ostala v tej državi in sodelovala pri zgodovinskem podvigu.

Znanih že osem udeželencev SP 2026



Na SP 2026, ki ga bodo gostile ZDA, Mehika in Kanada, bo prvič nastopilo 48 reprezentanc. Na SP so se pred Uzbekistanom že poleg vseh treh gostiteljic uvrstili Argentina, Nova Zelandija, Iran in Japonska.

Veselje nogometašev in navijačev Uzbekistana po zlata vredni točki v ZAE:

