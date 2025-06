Za uvod kvalifikacij visoka zmaga slovenskih vaterpolistov

Slovenska vaterpolska reprezentanca je v Kranju z zmago začela kvalifikacijski turnir za evropsko prvenstvo. Slovenci so v uvodnem krogu z 19:8 ugnali Češko. Slovenci lovijo tretji zaporedni nastop na turnirju stare celine in skupno šestega.

Slovenski vaterpolisti, med katerimi ni poškodovanega kapetana Jaše Kadivca, za začetek niso imeli pretežkega dela, saj so že v prvi četrtini odločili zmagovalca, potem ko so jo dobili s 6:0. V drugem delu igre se je domača reprezentanca še oddaljila in z 11:1 odšla na glavni odmor.

V tretji četrtini so Slovenci malce popustili in ta del igre izgubili s 3:4, v zadnji pa le še potrdili gladko zmago. Na tekmi je Aljaž Troppan dosegel pet golov, Enej Potočnik in Matija Bernard Čanč sta jih dodala po tri, Vukasin Stefanović, Nace Štromajer in Aleksander Paunović po dva, Miha Šantak in Lukas Zdravković Gligoroviski pa po enega.

Slovenska reprezentanca pod vodstvom črnogorskega stratega Mirka Vičevića se bo v ponedeljek merila s Poljsko, v torek z Veliko Britanijo in za konec v sredo še z Nizozemsko, ki je danes s 27:3 odpravila Britance. Prvi dve reprezentanci bosta napredovali na prvenstvo, ki bo v začetku prihodnjega leta v Beogradu.

Prvič je reprezentanca na EP nastopila leta 1999 v Firencah, štiri leta pozneje sta bili na EP tako moška (v Kranju) in ženska (v Ljubljani), tretji nastop članske izbrane vrste sega v leto 2006, ko je prvenstvo potekalo v Beogradu, zadnji dve, ki sta bili na Hrvaškem, pa sta bili leta 2022 v Splitu in lani v Dubrovniku.