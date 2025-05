Mariborski vaterpolisti do drugega naslova prvakov

Vaterpolisti mariborskega Branika se drugič v zgodovini veselijo naslova državnih prvakov. Na četrti tekmi finala so v domačem Pristanu premagali Ljubljano Slovan s 12:11 (3:1, 4:2, 3:7, 2:1) in dobili serijo s 3:1 v zmagah. Odločilni gol je dobri dve minuti pred koncem dosegel Miha Šantak.

Vaterpolisti Branika so do zadnjega kotička napolnili bazen Pristan in gledalci so v areni ob Dravi videli pravo vaterpolsko poslastico z razpletom v končnici, ki je navdušil domači publiko. Po več kot desetih letih (2014) so si Štajerci spet priigrali slovensko krono.

Ljubljančani so povedli le v uvodu z golom Miroslava Bakarića, nato pa so gostitelji četrtino dobili s 3:1, v drugi povedli s 5:1 in imeli velike štiri gole prednosti tudi ob menjavi strani.

A varovanci Jureta Škofa se niso predali. V končnici tretje četrtine so Ljubljančani zaostanek 10:7 s tremi goli v slabi minuti in pol izničili. V zadnji del sta ekipi odšli poravnani. Domači navijači so se sprostili v drugi minuti zadnjega dela, ko je za vodstvo poskrbel Aljaž Pevec, a le do polovice zadnjega dela. Poravnal je Marcel Lipnik.

Morda tudi po zaslugi izkušenj zaradi igranja v regionalni jadranski ligi pa se je tehtnica v končnici vendarle nagnila na domačo stran. Prvenstvo je odločil Šantak, ki je bil izbran tudi za koristnejšega igralca finalne serije.

Za Mariborčane je Šantak dosegel 4 gole, Pevec 3, Toma Zaninović, Jurij Seljak, Žan Miha Šulek, Anes Hadžić in Nikola Miletić pa po enega. Za Ljubljano Slovan je Lipnik dosegel 4 gole, Roko Vuković 3, Anže Povhe 2, Matija Čanč in Enej Potočnik pa po enega.

Sezone s finalom DP še ni konec. Po klubih bo na vrsti reprezentanca. Kranj bo med 9. in 11. junijem namreč gostitelj kvalifikacijskega turnirja za EP 2026. Tekmeci Slovenije bodo Nizozemska, Poljska, Velika Britanija in Češka.

Preberite še: