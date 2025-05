Mariborski vaterpolisti le zmago oddaljeni od drugega naslova

Vaterpolisti mariborskega Branika so v sredo na Kodeljevem v finalu državnega prvenstva ugnali Slovan Ljubljano z 12:10 (3:2, 2:2, 3:2, 4:4) in povedli z 2:1 v zmagah. Prvo priložnost za drugi naslov prvaka v zgodovini kluba bodo imeli v petek ob 20.30 v domačem Pristanu.

Na tretji tekmi finala so bili gostje učinkovitejši in gostiteljem na tekmi sploh ni uspelo povesti. Po izenačenju v prvem delu na 4:4 so vse do zadnje četrtine lovili preobrat in mu bili blizu dobrih pet minut pred koncem, ko sta Enej Potočnik in Matija Čanč poskrbela za vnovično poravnavo na 9:9.

Naslednje minute pa so bile mariborske. Tim Kačić in Harun Kazagić sta v končnici s tremi goli zrežirala mariborsko zmago in zaostanek 12:9 so gostitelji le še kozmetično popravili.

Kar pet golov je za Branik dosegel Miha Šantak, Matija Bernard Čanč je bil za Ljubljano Slovan natančen štirikrat.