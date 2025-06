Zmaga proti tekmecu iz kvalifikacij in trije porazi

Slovensko člansko vaterpolsko reprezentanco med 8. in 11. junijem na letnem bazenu v Kranju čakajo kvalifikacije za nastop na evropskem prvenstvu, ki bo v začetku leta 2026 v Beogradu. Na edinem tekmovalnem testu na turnirju na Slovaškem so varovanci Mirka Vičevića ugnali Veliko Britanijo, s katero se bodo udarili tudi v kvalifikacijah, premoč pa priznali domačinom, Izraelu in Ukrajini.