Triglavu po izjemnem preobratu četrti zaporedni pokalni naslov

Uvod v srečanje je pripadel ljubljanskim vaterpolistom, ki so vseskozi vodili za gol ali dva, na glavni odmor pa odšli s tremi zadetki prednosti. Še tri so dodali na začetku tretje četrtine in pri rezultatu 13:7 je kazalo, da se pokalna lovorika po treh sezonah poslavlja od Kranja.

Sledil je izjemen odgovor vaterpolistov Triglava, ki so z delnim izidom 8:0 nekaj manj kot minuto pred koncem tekme prišli do prednosti 15:13. Ljubljančani so v naslednjem napadu vendarle zabili, a časa za zadnji napad je nato zmanjkalo, saj so kranjski vaterpolisti preostalih 20 sekund zadržali posest žoge in pred lepo popolnjenimi tribunami kranjskega bazena, na katerih se je zbralo 250 gledalcev, slavili še četrto pokalno lovoriko v nizu.

Pred tem so Kranjčani v polfinalu izločili mariborski Branik, Ljubljančani pa kamniški Calcit Water Polo.