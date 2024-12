Slovenija z Malte z zmago in porazoma

Med petkom in nedeljo je na Malti potekal božični vaterpolski turnir štirih reprezentanc, na katerem je je nastopila tudi slovenska izbrana vrsta in na koncu z zmago proti Portugalski ter porazoma proti Slovaški in gostiteljem zasedla končno četrto mesto. Turnir je osvojila reprezentanca Malte.

Prijateljski turnir je služil predvsem za testiranje novih pravil, ki jih je pred nekaj tedni sprejela svetovna organizacija vodnih športov. Tekmovanja pod njenim okvirjem, tudi svetovni pokal, ki sledi v januarju, se bodo že igrala po novem sistemu, evropska tekmovanja in državna prvenstva pa vsaj še do konca sezone po pravilih, ki so bila sprejeta pred nekaj leti. Glavne spremembe so sicer skrajšanje dolžine igrišča, časa napada in časa počitka izključenega igralca, kar naj bi po mnenju vodilnih prineslo bolj dinamično in hitrejšo igro.

V petek je Slovenija po festivalu golov z 19:18 klonila proti Slovaški, Malta pa je po izvajanju petmetrovk klonila proti Portugalski. Za Slovenijo je bil štirikrat natančen Aljaž Troppan, tri gole je dodal Matija Bernard Čanč, po dva so dosegli Vukašin Stefanović, Nace Štromajer, Aleksander Paunovič in Juš Vončina, enega pa so dodali Miha Šantak, Enej Potočnik in Lukas Gligorovski Zdravković.

Sobota prinesla edino zmago

Varovanci Mirka Vičevića so v soboto ugnali Portugalce. Foto: Guliverimage Sobota je prinesla kar tri srečanja, saj sta se že dopoldan udarili Portugalska in Slovaška (14:10), popoldan pa so nato varovanci Mirka Vičevića ugnali prav Portugalsko z 18:14, Malta pa je bila boljša od Slovaške z 19:14. Tudi tokrat je bil strelsko pri Sloveniji najuspešnejši Troppan s sedmimi goli, štiri je zabil Stefanović, po dva Potočnik in Jurij Seljak, še enega pa Nace Štromajer in Paunovič.

Nedeljsko dopoldne je prineslo še zadnje srečanje turnirja med Malto in Slovenijo, ki je s 13:10 pripadlo gostiteljem. Tokrat so se po dvakrat med strelce vpisali Šantak, Potočnik in Čanč, po enkrat pa Stefanović, Seljak, Paunović in Troppan. Malta je tako turnir osvojila s sedmimi točkami, Portugalska jih je zbrala pet, Slovaška in Slovenija pa po tri.

Selektor Vičević je sicer na Malto odpeljal prenovljeno zasedbo, saj je po januarskem evropskem prvenstvu prevetril zasedbo, tako da je manjkalo kar nekaj igralcev, ki so tam nastopili. Zaradi poškodb in službenih obveznosti je nato odpadlo tudi nekaj izkušenejših igralcev, med drugim kapetan Jaša Kadivec, ki v aktualni sezoni brani barve nemškega Spandaua 04 iz Berlina.

Reprezentanca Slovenije:



Lukas Gligorovski Zdravković, Aleksander Paunović, Juš Vončina, Aljaž Troppan, Bor Udovč, Bine Štromajer (AVK Triglav Kranj), Jure Beton, Matija Bernard Čanč, Enej Potočnik (VK Ljubljana Slovan), Miha Šantak, Jurij Seljak, Nikola Miletić (AVK Branik Maribor), Nace Štromajer (CN Sabadell - ŠPA), Vukašin Stefanović (SV Ludwigsburg 08 - NEM)

Celoten turnir in še prej trije dnevi treningov v Kranju so služili kot uvod v pripravo na kvalifikacije za EP 2026, ki bo v Beogradu.