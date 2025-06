Skupina Petrol išče nov kader: "Ne iščemo le znanja, iščemo strast"

Trajnostni prehod ni več stvar izbire. Je realnost, ki prinaša tako izzive kot številne priložnosti. V skupini Petrol to razumejo zelo konkretno: z energetsko učinkovitimi rešitvami, lastnimi projekti obnovljivih virov, pametnim upravljanjem porabe ter dolgoročnimi partnerstvi s strankami aktivno sooblikujejo prihodnost energetike. V tokratnem Spodkastu smo se z direktorjem prodaje in rešitev v skupini Petrol Žigo Pižornom ter vodjo kadrovanja Lovrom Bezenškom pogovarjali o tem, kako se spreminja trg energentov, kaj pomeni stabilnost v času energetske nestanovitnosti in kakšne profile sodelavcev pri tem potrebujejo. Iskali smo odgovore na vprašanja, kaj pomeni delati v trajnostnem podjetju danes, zakaj je ključna strast do iskanja rešitev – in zakaj zeleni prehod ni samo slogan, ampak konkretno delo.

Vse bolj se išče kader, ki ga je na trgu delovne sile premalo

Z razvojem energetskega trga se podjetja soočajo z izzivi, za katere je težko najti kader, saj obstaja velik razkorak med tem, kaj v podjetju, ki drzno stopa na pot trajnosti, potrebujejo in tem, kaj in koliko trg delovne sile ponuja, opozarja vodja kadrovanja pri skupini Petrol Lovro Bezenšek. Energetsko področje je prežeto s spremembami, zato je danes tudi težko napovedati, kakšen kader bo skupina Petrol potrebovala v prihodnje, morda že čez pet let, zaradi česar je kadrovanje lahko izziv.

"To v praksi pomeni, da zaposlujemo kader, ki izkaže potencial, sposobnost in pripravljenost za dolgoročno rast. Potrebno znanje potem nanje prenesemo kar znotraj skupine, in sicer s pomočjo različnih pristopov, programov in izobraževanj," pojasnjuje pristop h kadrovanju Bezenšek.

Vodja kadrovanja pri Petrolu Lovro Bezenšek Foto: Jan Lukanović

Prav v tem se skriva prednost velikega sistema, kot je skupina Petrol. Novim sodelavcem ne ponuja le možnosti za osebni in strokovni razvoj na področju energetike, temveč jim kot vodilno energetsko podjetje v Sloveniji omogoča tudi soustvarjanje prihodnjih standardov in postavljanje trendov v panogi. Zaposleni imajo tako priložnost, da ne le sledijo spremembam – temveč jih tudi oblikujejo.

Kaj je pomembno pri kandidatih? Predvsem strast.

V skupini Petrol iščejo ljudi, ki so prilagodljivi, samoiniciativni in odprti za nove rešitve – ne glede na to, ali prihajajo iz tehničnih, družboslovnih ali administrativnih področij. Pomembni so razumevanje podatkov, sposobnost analize in pripravljenost na učenje. A še pomembnejše od vsega je nekaj drugega: strast. Kot poudarjata sogovornika, se lahko marsikaj priuči, strasti pa se ne da nadomestiti. Kdor ima žar v očeh in voljo, bo prišel daleč.

Posebna prednost dela v skupini Petrol pa je tudi možnost prehoda med različnimi oddelki in vlogami. Mnogi zaposleni svojo pot začnejo na enem področju, nato pa se razvijajo naprej, v druge oddelke, vodenje projektov ali popolnoma nove vloge. Takšno dinamično okolje omogoča raziskovanje lastnih potencialov ter dolgoročen osebni in strokovni razvoj, še dodaja Bezenšek.

vabijo strokovnjake trajnostnega prehoda, inženirje in strokovnjake IT, da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali na inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost. V skupino Petrol, inženirje in strokovnjake IT, da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali na inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost.

Rešitve na ključ in dolgoročno zaupanje

Direktor prodaje in rešitev v Petrolu Žiga Pižorn Foto: Jan Lukanović

Uporabniki se pogosto znajdejo pred vprašanji, kot so: "Ali bom to znal uporabljati? Kam naj vse to postavim?" Zato je ključno, da so energetske rešitve predstavljene jasno, razumljivo in v jeziku, ki nagovarja tudi tehnološko nepodučene uporabnike.

Kot je v pogovoru pojasnil Pižorn, je vse bolj uveljavljen pristop "na ključ", kjer uporabnik plačuje zgolj za porabljeno energijo, tveganja in upravljanje pa prevzame ponudnik. Obstajajo pa tudi uporabniki, ki si želijo več nadzora in razumevanja sistema. Tak pristop zahteva dodatna znanja, ustrezna orodja in strokovne kadre, kar predstavlja večjo začetno investicijo.

Ravno zato v Petrolu gradijo projekte po načelu dolgoročnega partnerstva, ki običajno trajajo od 10 do 15 let. Ti projekti temeljijo na jasno določenih odgovornostih, tveganjih in pričakovanjih in prav to dolgoročno zaupanje je ključno za uspešen trajnostni prehod.

Podjetje, ki zaposlenim ponuja največ

Foto: Shutterstock

Skupina Petrol svojim zaposlenim prinaša moč za resnične spremembe. V Petrolu posameznik ni le del verige, temveč aktiven soustvarjalec energetske prihodnosti. Zaradi močne prisotnosti na trgu, obsega projektov in strateških partnerstev lahko zaposleni že danes prispevajo k rešitvam, ki imajo merljiv in dolgoročen vpliv. To je eden ključnih razlogov, zakaj številni strokovnjaki trajnostnega prehoda vidijo Petrol kot okolje, kjer lahko svoje znanje in strast resnično uresničijo.

"Danes nihče ne ve točno, v katero smer se bo trajnost razvijala v naslednjih desetih letih. A nekaj je gotovo – skupina Petrol bo še vedno tu in bo med vodilnimi ponudniki. Naši zaposleni pa bodo zaradi tega avtomatično pomembni akterji na trgu," dodaja Bezenšek. To daje zaposlenim stabilnost, širino in možnost, da s svojim delom pomembno vplivajo na prihodnost energetske krajine.

Vas zanima kariera v okviru trajnostnega prehoda v skupini Petrol? Če ste kdaj razmišljali o karieri v trajnostnih projektih, ste na pravem mestu! Tudi zato, ker je skupina Petrol na čelu trajnostnih inovacij, ki bodo v prihodnje zahtevale dodatno krepitev strokovnjakov trajnostnega prehoda. Ste med njimi tudi vi? PRIDRUŽITE SE TRAJNOSTNIM PROJEKTOM V SKUPINI PETROL VPIŠITE SE V BAZO KANDIDATOV ZA ZAPOSLITEV

Direktor prodaje in rešitev v Petrolu Žiga Pižorn Foto: Jan Lukanović

Energetika postaja dinamična in nepredvidljiva – skupina Petrol pa ostaja stalnica

Trg energetike je danes v popolnoma drugačnem stanju kot pred desetletji. Razvoj tehnologije, naraščajoče potrebe po udobju in digitalizacija so povzročili sunkovit porast porabe energije. A pri vsem tem se pogosto pozablja, da je ključnega pomena ne le, koliko elektrike porabimo, temveč tudi to, kdaj jo porabimo.

"Včasih smo imeli dolga obdobja stabilnosti. Danes pa so razmere nepredvidljive in hitro spremenljive. Energetika je postala divja voda," slikovito opisuje Pižorn. V takšnem okolju pridobiva na pomenu partner, ki lahko zagotovi stabilnost, zanesljivost in dolgoročno prisotnost na trgu, in prav tu v skupini Petrol vidijo svojo veliko prednost.

Zaradi vse bolj kompleksnih razmer postajajo pri izbiri energetskega partnerja vse pomembnejši tudi drugi dejavniki in ne le cena. Ključna postaja analiza tveganj: kaj ponudnik lahko zagotovi v primeru izrednih razmer, kako rešuje izzive, s kakšnimi orodji zagotavlja stabilnost.

Projekti, ki premikajo meje

Foto: Petrol

V skupini Petrol trenutno poteka več pomembnih trajnostnih projektov, na katere so še posebej ponosni. Pižorn med njimi poudarja:

Energetske sanacije javnih stavb: Že vrsto let izvajajo projekte celovite energetske obnove v javnem sektorju po vsej Sloveniji. Gre za t. i. ESCO modele, kjer investicija ni neposredno plačana, temveč se povrne iz ustvarjenih energetskih prihrankov, pri čemer ves čas trajanja pogodbe skupina Petrol tudi upravlja in vzdržuje sistem.

Že vrsto let izvajajo projekte celovite energetske obnove v javnem sektorju po vsej Sloveniji. Gre za t. i. ESCO modele, kjer investicija ni neposredno plačana, temveč se povrne iz ustvarjenih energetskih prihrankov, pri čemer ves čas trajanja pogodbe skupina Petrol tudi upravlja in vzdržuje sistem. PPA – pogodbe o zakupu energije iz OVE: S pomočjo pogodb o dolgoročnem odkupu elektrike iz obnovljivih virov (Power Purchase Agreement – PPA) podjetjem omogočajo stabilno in predvidljivo ceno elektrike za obdobje od 10 do 15 let. Vključujejo tudi baterijske hranilnike, ki dodatno blažijo nihanja cen na trgu.

S pomočjo pogodb o dolgoročnem odkupu elektrike iz obnovljivih virov (Power Purchase Agreement – PPA) podjetjem omogočajo stabilno in predvidljivo ceno elektrike za obdobje od 10 do 15 let. Vključujejo tudi baterijske hranilnike, ki dodatno blažijo nihanja cen na trgu. Skupnostne sončne elektrarne: Aktivno sodelujejo tudi pri projektih skupnostnih sončnih elektrarn na ravni občin, v okviru aktualnih javnih razpisov. Ti projekti so pomemben korak k večji samooskrbi lokalnih skupnosti.

Ključ do uspešnosti vseh teh projektov pa ostaja enak: natančna analiza, zanesljivo upravljanje in neprekinjeno napovedovanje razmer na trgu. Samo tako lahko trajnostni prehod resnično postane dolgoročna rešitev.