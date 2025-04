Ekipa, ki spreminja slovensko energetiko

Vsak dober projekt se začne z idejo. A tisto, kar iz ideje ustvari resničen premik – za naročnika, za družbo, za prihodnost –, so ljudje. Pri Petrolu to še kako dobro vedo. Tu trajnostni projekti niso le zbirka številk, podatkov in tehnologij, temveč živi proces, ki ga oblikujejo ekipe z vizijo, strokovnim znanjem in, kar je najpomembneje, strastjo do tega, kar počnejo.

V svetu trajnostne energetike, kjer tehnologija hitro napreduje, podatki vodijo odločitve in stranke zahtevajo prilagodljivost, ostaja ena stalnica – ljudje. Gre za ljudi z iskrico v očeh, za projekte, ki spreminjajo okolje, družbo in prihodnost.

V pogovoru z Žigo Pižornom, direktorjem prodaje energije in rešitev pri Petrolu, smo se dotaknili vsega, kar tvori srce trajnostnih projektov – od vizije in tehnološke dovršenosti do ključne sestavine uspeha: ljudi. Sogovornik je razkril, zakaj je biti del teh projektov vznemirljivo, osebno izpolnjujoče in zakaj je Petrol magnet za vrhunski kader. Kako v resnici poteka delo pri takšnih projektih? Kakšni so izzivi, ki jih ekipa premaguje, in zakaj Žiga verjame, da je Petrol pravi prostor za ljudi, ki si želijo pustiti pečat v svetu energetske preobrazbe?

vabijo strokovnjake trajnostnega prehoda, inženirje in IT-strokovnjake, da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali pri inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost.

Foto: Jan Lukanović

Žiga Pižorn je direktor prodaje energije in rešitev v podjetju Petrol, kjer se z ekipo ukvarjajo z razvojem naprednih energetskih rešitev za podjetja in javni sektor. Med njihove ključne storitve spadajo energetske sanacije in obnove stavb, upravljanje objektov ter postavitve sončnih elektrarn in baterijskih hranilnikov, pri čemer je v ospredju predvsem pametno upravljanje energije – to, kako jo proizvesti, porabiti in voditi na najbolj učinkovit način.

Delo v Petrolu Žiga opiše kot kreativno, dinamično, razvojno usmerjeno, navdihujoče in odgovorno, pri čemer poudarja, da prihodnost energetike ni več v klasičnih rešitvah, temveč v stalnem prilagajanju, digitalnem nadzoru in sistemih, ki omogočajo odzivno, trajnostno upravljanje energetskih tokov.

Če bi Petrolove projekte lahko predstavil eni zgodovinski osebnosti, ne bi izbral nikogar drugega kot Zorana Ranta, slovenskega pionirja na področju energetike in avtorja termina eksergija. "Zanimivo bi bilo slišati njegovo mnenje o naši poti in razmišljanjih o prihodnosti. Verjamem, da bi se z marsičim strinjal – in gotovo prispeval še kakšno svojo vizijo."

Prihodnost konkurenčne energetske strategije

"Prihodnost konkurenčne energetske strategije je v tem, da imamo vse podatke na voljo v realnem času in da na podlagi teh podatkov sprejemamo prave odločitve," pravi Žiga Pižorn, ko govori o tem, kaj danes ločuje dobre energetske rešitve od povprečnih. V hitro spreminjajočem se svetu, kjer je energija ena ključnih strateških tem, je odločanje na podlagi točnih in sprotnih informacij postalo ključ uspeha.

A strategija ni vse. Energetika danes potrebuje preobrazbo – in to trajnostno. "To pomeni, da energijo, ki jo potrebujemo, porabljamo na čim bolj racionalen način – z energetsko učinkovitimi napravami in optimizirano porabo. Hkrati pa morajo biti tudi viri energije čim bolj prijazni do okolja," razloži. Pri tem Petrol ne sledi trendom, Petrol jih postavlja. "Trajnost pri nas ni več izbira, ampak nuja. To je neposredno povezano z našim nadaljnjim razvojem." In prav tako se spreminjajo potrebe strank. Nekdaj so bile energetske odločitve dolgoročne, nespremenljive za desetletje ali več. Danes? "V zadnjih petih letih se je vse obrnilo na glavo. Uspeva tistemu, ki se zna hitro in neprestano prilagajati. In prav tu lahko na Petrolu ponudimo najboljše rešitve." Za Pižorna je jasno: prihodnost energetike pripada tistim, ki se znajo hitro odzvati, trajnost razumeti kot dolgoročno vrednoto in tehnologijo uporabljati z ljudmi v mislih.

Zakaj so po njegovem ti projekti pomembni – za družbo, za prihodnost? "Petrol je energetsko podjetje – to pomeni, da se ukvarjamo z energijo v vseh oblikah. Smer razvoja sveta je jasna: če želi energetsko podjetje ne le preživeti, ampak biti uspešno, se mora preobraziti. Mora se prilagoditi, preoblikovati. In to je nekaj, kar Petrol že vrsto let uspešno počne – brez dvoma bomo v tej smeri uspešno nadaljevali tudi v prihodnosti."

Foto: Petrol

Ključ je v pametnem upravljanju

Ko pogovor nanese na tehnologijo in prihodnost, Žiga Pižorn poudari, da tehnologija sama po sebi ni več tista, ki dela razliko. "Tehnološka oprema in rešitve so danes po svetu precej enotne. Razvoj poteka vzporedno – vsi imamo dostop do podobnih orodij. Ključna razlika pa je v tem, kako jih implementiramo, nadzorujemo in upravljamo."

Po njegovem mnenju se prihodnost energetike skriva v podatkih – tistih, ki jih znamo ne le zbrati, ampak tudi pravilno razumeti in uporabiti. "Obvladovanje, obdelava in sprejemanje odločitev na podlagi podatkov so izjemno pomembni. Energetski tokovi namreč neprestano tečejo – mi pa moramo biti vedno korak pred njimi."

Tudi ko gre za obnovljive vire energije, Pižorn ni idealist, temveč pragmatik z jasno vizijo. "Na začetku smo vsi govorili o tem, da moramo iti v trajnost. A hitro smo ugotovili, da mora biti ta prehod tudi ekonomsko vzdržen. Brez tega ni trajnosti – je le draga ideja. Ključ je v pametnem upravljanju, to pa je tisto, kar na Petrolu znamo ponuditi."

Trajnost, tehnologija in ekonomika niso več trije ločeni svetovi – danes so neločljivo prepleteni. In prav v tej povezavi vidi Pižorn največjo priložnost.

Sistemi, ki imajo dolgoročne učinke

Za Žigo Pižorna se je vse skupaj začelo precej drugače kot za večino – ne v predavalnici ali v službi, ampak doma. "Ko je moj oče gradil eno izmed prvih pasivnih hiš v Sloveniji, sem bil kot najstnik del tega procesa. Vse me je zanimalo – od materialov do načina ogrevanja. Takrat sem začutil, da je to nekaj, s čimer bi se rad ukvarjal tudi v življenju." Ta občutek ga je vodil do magistrskega študija trajnostnega energetskega inženiringa na Švedskem, kjer je dobil širši pogled na globalne izzive in rešitve, danes pa to znanje vsakodnevno prenaša v prakso – kot direktor prodaje v Petrolu.

Njegov delovnik je vse prej kot predvidljiv. "Noben dan ni enak," pove brez oklevanja. Teden se začne z ekipo – sestanki, dogovori, analiza preteklih rezultatov, usklajevanje ciljev. Nato pridejo projekti, sestanki s strankami, reševanje izzivov, iskanje najboljših rešitev. "Stranke so vedno na prvem mestu. Njihove potrebe nas usmerjajo. In ko jim lahko nekaj obljubimo, to obljubo tudi izpolnimo."

Ko pogleda nazaj, ima za seboj številne projekte, a nekateri so mu še posebej blizu. "Zelo sem ponosen na projekt energetske obnove stavb za občine po Sloveniji. Ne samo zato, ker smo te objekte obnovili, ampak ker jih tudi dolgoročno upravljamo. To pomeni, da sistem deluje in da ima dolgoročne učinke." Enako velja za projekte sončnih elektrarn za poslovne partnerje. Ni šlo le za postavitev tehnologije, temveč za vzpostavitev zaupanja in dolgoročne rešitve.

Foto: Jan Lukanović

Največje zmage projektov

Kar ga žene naprej, ni samo občutek uspeha. Gre za nekaj globljega – tisti notranji zagon, ki ne ugasne niti takrat, ko je pot naporna. "To, da vidiš priložnost, da narediš nekaj dobrega. Da greš čez vse izzive in na koncu stisneš roko zadovoljnemu naročniku. Da vidiš ponos v očeh sodelavcev. To je zame največ. In čeprav ni vedno lahko, v resnici v tej poti uživam."

Za Žigo je jasno: največja ovira, ki jo imaš na poti, si pogosto kar sam. Ampak kot pravi: "Če imaš dovolj strasti, te nič ne ustavi." In morda je ravno v tem tista prava razlika – med projektom, ki je zgolj opravljen, in projektom, ki pusti sled.

Največja zmaga trajnostnih projektov pri Petrolu? "Ko zamisel postane projekt, ta projekt postane rešitev in rešitev postane dolgoročna vrednost za naročnika. To ni nekaj, kar postaviš in pozabiš. To je proces, ki ga vodimo naprej. Zato smo ponosni na vse, od vetrnega parka Ljubač do projekta Petrol Green, kjer sončna energija poganja naša prodajna mesta." Za vsemi temi dosežki stojijo načrt, kakovost in vizija – a kar je še pomembneje, za njimi stoji ekipa, ki verjame v to, kar dela.

Foto: Petrol

Ekipa je temelj uspeha

Za Žigo Pižorna ni dvoma: ekipa je temelj vsakega uspeha. Ne kot floskula, ampak kot dejstvo, ki ga vsakodnevno potrjuje praksa. Njegova najbližja sodelavka je prodajna ekipa – tista, ki prva sliši potrebe strank, jih razume in jih zna prevesti v konkretne rešitve. A brez podpore kolegov iz razvoja in produktnih oddelkov tudi najboljši načrti ostanejo samo to – načrti. "Vsak ima svojo vlogo, a šele skupaj tvorimo celoto, ki deluje," pravi. Ko pridejo izzivi – in ti vedno pridejo –, štejeta predvsem povezanost in pripravljenost pomagati drug drugemu. Tudi kadar se kdo spotakne.

Pri ljudeh ga najbolj navdušuje predanost. Tista neoprijemljiva energija, ko sodelavec ne dela samo svojega dela, ampak se v projekt poglobi, kot da je njegov osebni. "Ko nekdo res verjame v to, kar dela, ni ovir. Tak človek gre čez vse," pove z iskrenim občudovanjem.

Petrol zato ne išče zgolj znanja – išče naravnanost. Tehnične profile, ki znajo razmišljati široko in so kos hitro spreminjajočim se razmeram. Ljudi, ki ne hodijo v službo zaradi urnika, temveč zato, ker jih področje iskreno zanima. V prodaji pa tiste z empatijo, odličnim občutkom za sogovornika in sposobnostjo graditi zaupanje – ker se prav tam začne vsako uspešno partnerstvo.

Foto: STA

"Če imate v sebi strast, potem ni nobene ovire"

Za vse, ki razmišljajo o naslednjem koraku v karieri, ima Žiga Pižorn jasno sporočilo: "Če imate strast, potem ni nobene ovire. Tudi če na začetku ne veste točno, kako nekaj narediti – začnite. Po poti boste našli rešitve in postali boljši, kot si sploh predstavljate." Prav ta zagnanost, ta radovednost in pripravljenost na učenje so tisto, kar danes razlikuje dobre od odličnih.

A tisto, kar daje Petrolu resnično prednost, ni le tehnološka dovršenost. Ključ je v zanesljivosti in dolgoročnem partnerstvu. "Ko podpišeš pogodbo s Petrolom, ne podpišeš zgolj za izvedbo projekta. Podpišeš zavezništvo, ki traja. Tukaj smo danes, tukaj bomo tudi jutri. V najtežjih trenutkih nismo nikoli izginili – in nikoli ne bomo. To naši partnerji čutijo."

Petrol ni samo energetsko podjetje. Je prostor za ljudi s strastjo, ki si želijo delati pri projektih, ki imajo pomen. Kjer lahko rasteš, soustvarjaš in pustiš svoj pečat. In če vas ta svet pokliče, ne oklevajte.