Vetrna elektrarna Ljubač: ekipa Petrola na Hrvaškem piše zgodbo o uspehu

Energijo prihodnosti v prvi vrsti ustvarjajo ljudje. Pri Petrolu verjamejo, da so strokovnjaki, inženirji in vizionarji gonilna sila trajnostnega prehoda in da je vsak uspešen projekt rezultat odlične ekipe, ne le tehnologije. Vetrni park Ljubač na Hrvaškem, ki s svojo močjo oskrbuje 30 tisoč gospodinjstev, je dokaz, kako lahko predanost, inovativnost in sodelovanje ustvarijo konkretne trajnostne spremembe. Resnična vrednost tega projekta ni v številkah, temveč v ljudeh, ki so ga uresničili. Ste kdaj kdaj pomislili, kdo stoji za energijo, ki poganja vsakdan številnih gospodinjstev? Kdo so strokovnjaki trajnostnega prehoda , ki gradijo trajnostno prihodnost pri Petrolu?

Spoznajte Aldijano Asanovski, ki pomaga graditi prihodnost energije. Skrbnica produktnih skupin na oddelku obnovljivih virov energije na Petrolu je odigrala pomembno vlogo pri izgradnji vetrnega parka Ljubač in skupaj z ekipo poskrbela, da je projekt postal zgodba o uspehu. Kako poteka delo na takšnem projektu? Kakšni so ključni izzivi, kako jih uspešno premaguje in zakaj meni, da so prav takšni projekti priložnost tudi za druge?

Pri Petrolu, kjer letos obeležujejo 80-letnico obstoja, verjamejo, da trajnostne rešitve niso le prihodnost, temveč sedanjost, ki jo soustvarjajo izkušeni strokovnjaki, inženirji in vizionarji, ki si želijo nekaj več. Foto: Ana Kovač

Prvi Petrolov vetrni park brez subvencij

"Vetrna elektrarna Ljubač je bila prva Petrolova vetrna elektrarna, ki je bila zgrajena brez finančnih podpor in subvencij. Vso proizvedeno električno energijo oddajamo neposredno na trg, pod tržnimi pogoji in z lastno infrastrukturo," uvodoma pojasnjuje Aldijana Asanovski, skrbnica produktnih skupin na oddelku obnovljivih virov energije, ki je sodelovala pri izgradnji projekta. Tri besede, ki najbolje opišejo vetrni park Ljubač po njenem mnenju? "Moč, trajnost, prihodnost," odgovarja.

Elektrarno sestavlja devet vetrnic, vsaka z močjo 3,6 megavata, letna proizvodnja pa se giblje med 90 in 95 gigavatnimi urami. Projekt je avgusta 2021 vstopil v fazo poskusnega obratovanja, aprila 2022 pa je bil tudi uradno zagnan. "Življenjska doba takega projekta je od 25 do 30 let," dodaja Aldijana Asanovski, ki ji služba v Petrolu, kot pravi, tako ali drugače predstavlja "energijo za življenje".

Z zagonom vetrne elektrarne Ljubač ima Petrol zdaj na Hrvaškem že svoj drugi vetrni park. Leta 2017 so v bližini Šibenika zagnali vetrno elektrarno Glunča, sestavljeno iz devetih turbin. Vsaka prinaša 2,3 megavata nazivne moči in zadostuje za 15 tisoč povprečnih gospodinjstev. Skupaj z vetrno elektrarno Ljubač zagotavljata energijo za kar 45 tisoč povprečnih gospodinjstev.

Petrol je ena največjih energetskih družb v regiji, ki se je med prvimi začela aktivno vključevati v energetsko tranzicijo v nizkoogljično družbo. Foto: Petrol

"Gradnja vetrnega parka je enako kot sajenje dreves prihodnosti"

V Evropski uniji ima vetrna energija vse večji pomen. Trenutno predstavlja približno 20 odstotkov vse proizvedene električne energije, ta delež pa še naprej narašča. "Gradnja vetrnega parka je enako kot sajenje dreves prihodnosti. Danes vložen trud pripomore k boljši prihodnosti," pravi Aldijana Asanovski, ki jo je k delu na trajnostnih projektih Petrola pritegnila prav možnost prispevanja k trajnostnemu prehodu. "Da, delo na tako pomembnem projektu pomeni zelo veliko odgovornost, a hkrati je to tudi izjemna priložnost, da se lahko izkažeš," pojasnjuje.

Na vprašanje, kateri zgodovinski osebnosti bi predstavila projekt, odgovarja: "Če bi imela možnost, bi ga predstavila Leonardu da Vinciju. Prepričana sem, da bi ga navdušilo, kako so se njegove zamisli o izkoriščanju naravnih sil uresničile v resnične energetske projekte."

Izzivi, priložnosti, zmage pri trajnostnih projektih

Vsak velik projekt prinaša številne izzive, pri trajnostnih projektih pa so ti še posebej izraziti. "Največji izziv je usklajevanje trajnostnih ciljev z realnimi tehničnimi, ekonomskimi in regulatornimi omejitvami," izpostavlja Aldijana Asanovski. Kljub temu je ekipa s svojo predanostjo in strokovnostjo premagala ovire in zagotovila uspešno izvedbo projekta. "Največja zmaga tega projekta je bila pravočasna pridobitev vse potrebne dokumentacije in vsekakor tudi tisti občutek, ko vidiš, kako začne vetrni park prvič proizvajati energijo."

Ob vseh izzivih, priložnostih in malih ter velikih zmagah so v ekipi Petrola našli tudi številne priložnosti za rast in razvoj.

Foto: Ana Kovač

Ekipa – glavni veter v jadrih uspeha

Vsak projekt potrebuje močno ekipo, ki verjame v skupni cilj. "Glavna sila vetra pri projektu Ljubač je bila zagotovo ekipa predanih strokovnjakov," poudarja Asanovski. "Zagonski veter nam je dala naša medsebojna podpora. Ekipa, s katero sodelujem, je izredno motivirana, strokovna in zabavna."

"Pri mojem delu mi je najbolj všeč, da lahko sodelujem z res super ekipo, ki je strokovno podkovana, se zelo dobro razumemo in si pomagamo pri soustvarjanju boljše prihodnosti," pravi sogovornica.

Dinamično delo in razvoj kariernih priložnosti

Delo na projektih, kot je vetrna elektrarna Ljubač, je dinamično in raznoliko. "Tipičen delovni dan vključuje usklajevanje različnih deležnikov pri delu na projektih, pripravo dokumentacije in finančnih vidikov projekta," pojasnjuje Aldijana Asanovski. Dodaja, da Petrol nudi edinstveno priložnost za razvoj kariere v eni izmed najobetavnejših industrij prihodnosti.

"Vsakemu, ki si želi delati v tem sektorju, bi svetovala, naj se pripravi na izredno dinamično in izzivalno pot, kjer se bo imel priložnost vsak dan naučiti nekaj novega," poudarja.

Foto: Ana Kovač

Zakaj Petrol?

Petrol se kot celovit energetski ponudnik uveljavlja ne le pri proizvodnji električne energije, temveč tudi na področjih trgovanja z energenti in trajnostne mobilnosti. "Največja prednost Petrola je njegova celovita prisotnost v energetskem sektorju ter zmožnost razvoja raznolikih energetskih rešitev, vključno s trgovanjem z električno energijo in energenti, proizvodnjo električne energije ter seveda trajnostno mobilnostjo," pravi sogovornica.

Za vse, ki iščejo nove izzive na področju trajnostne energije, ima Aldijana Asanovski jasno sporočilo: "Zakaj je Petrol top delodajalec za trajnostne strokovnjake? Ker tu soustvarjamo pravo energetsko revolucijo. Petrol je odlična izbira, saj strokovnjakom omogoča delo na projektih, ki imajo vpliv na družbo in okolje. Pri trajnostnih projektih Petrola iščemo posameznike, ki so motivirani, inovativni in pripravljeni sprejemati izzive. Si želite delati na projektih, ki spreminjajo svet? Morda ste prav vi naslednji član naše ekipe!"

V skupini Petrol vidijo velik potencial v vetrni energiji, zato načrtujejo, gradijo in upravljajo vetrne parke na lokacijah, kjer je mogoče ekonomsko učinkovito in okolju neškodljivo izkoristiti potencial vetra. Foto: Petrol