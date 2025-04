Od študenta do direktorja: kdo digitalizira eno najbolj kompleksnih logistik v regiji?

Projekt digitalne preobrazbe logističnih procesov na Petrolu Oil&Gas je le eden od številnih trajnostnih projektov na Petrolu in odsev tistega, kar se pri Petrolu dogaja v ozadju – dinamičnega okolja, kjer se vsak dan rešujejo konkretni izzivi prihodnosti. Za uspešnimi trajnostnimi projekti pri Petrolu stoji ekipa strokovnjakov, ki s svojim znanjem in predanostjo soustvarjajo trajnostno prihodnost.

Kako poteka delo na takšnih projektih? Kakšni so ključni izzivi, kako jih uspešno premaguje in zakaj sogovornik meni, da so prav takšni projekti priložnost tudi za druge? Na Petrolu vabijo strokovnjake trajnostnega prehoda, inženirje, IT-strokovnjake , da se pridružijo njihovi ekipi – kjer boste delali na inovativnih projektih, sodelovali z vrhunskimi strokovnjaki in soustvarjali rešitve, ki oblikujejo energetsko prihodnost.

Foto: Jan Lukanović

David Bezovnik je na Petrolu že od leta 2016, danes pa opravlja delo direktorja upravljanja skladišč utekočinjenega naftnega plina. "Skrbim za devet skladišč UNP, ki so razpršena po Sloveniji, Bosni, Srbiji in Hrvaški," pove sogovornik. Spomin na prvi dan v podjetju je še vedno živ. Predvsem pa občutek, ki ga je takrat imel – da bo delal v hitrem, dinamičnem okolju, kjer bo vsak dan drugačen. "Prvi dan sem pričakoval dinamično okolje – in tako je še danes. Predstavljajte si logistično dejavnost, kjer moraš koordinirati oskrbo za približno 600 bencinskih servisov znotraj skupine, hkrati pa skrbeti za vse kupce, ki jim nudimo zelo širok nabor izdelkov," razloži.

Ključno je, da stvari v logističnem smislu tečejo kot dobro naoljen stroj – in za to mora ekipa delovati kot dobro uigran mehanizem. "Motivirajo me nenehni izzivi – skrbimo, da teče operativa, sodelujemo pri projektih, pripravljamo investicije in se ukvarjamo z ljudmi," pravi David Bezovnik.

Oil&Gas – digitalna preobrazba logističnih procesov

Projekt Oil & Gas je digitalna preobrazba logističnih procesov v Skupini Petrol, ki združuje prenovo osnovnega informacijskega sistema in uvedbo naprednih rešitev za učinkovitejše upravljanje razvozov. Cilj projekta je jasen – boljše načrtovanje, manj prevoženih kilometrov in posledično manj emisij. "Manj kilometrov pomeni manj onesnaževanja zraka in bolj čisto okolje za vse nas," pojasni David Bezovnik, eden ključnih členov v projektu. Njegova vloga je povezovalna: partnerjem predstavlja obstoječe procese in z drugimi deležniki načrtuje prihodnje rešitve.

Največja zmaga do zdaj? "Da izjemno kompleksen sistem že deluje v praksi in da ga uporabniki uspešno usvajajo," pove z zadovoljstvom. Projekt bo letno prispeval k zmanjšanju kar 129 ton CO₂, kar za Davida ni zgolj številka: "Veliko mi pomeni okoljski vpliv projekta. Nova platforma predstavlja optimizacijo, digitalizacijo in inovativnost. Prinaša večjo preglednost, avtomatsko optimizacijo razvozov, brezpapirno poslovanje in boljšo uporabniško izkušnjo tudi za stranke. Najlepši trenutek je bil, ko smo zaključili prvi razvoz v produkciji. Navdušuje me občutek, da digitaliziramo eno najbolj kompleksnih logistik v regiji," pove.

Foto: Jan Lukanović

Ko spregovorimo o trajnosti, David besedo poveže z odgovornostjo – tako osebno kot strokovno. "Zame pomeni odgovornost do okolja in prihodnjih generacij," razmišlja sogovornik. Delo na trajnostnih projektih je vplivalo tudi na njegov način razmišljanja. "Začel sem bolj ceniti majhne uspehe. Vsaka etapa šteje – saj prav te na koncu pripeljejo do cilja."

Ustvarjanje kompleksnega mozaika

Digitalna preobrazba logistike se ne zgodi čez noč – še posebej, kadar gre za enega najzahtevnejših logističnih sistemov v regiji. Njegov delovni dan se redko ponovi v isti obliki. "Edino, kar je vsak dan enako, je kava," se nasmehne. Sledi delo, ki je včasih na terenu, včasih v Ljubljani, spet drugič od doma – vse pa je odvisno od aktualnih nalog. Popoldnevi so rezervirani za družino in šport.

In če bi svoj poklic opisal z metaforo, kako bi zvenela? "Je kot ustvarjanje kompleksnega mozaika – vedno znova dodajamo nove koščke in sproti prilagajamo obstoječe." V okviru projekta so med pomembnejšimi tehnološkimi inovacijami uvedli napredne algoritme za optimizacijo poti in razvili mobilne aplikacije, ki zagotavljajo boljšo sledljivost in preglednost.

Foto: Petrol

Za uspehom kompleksnih projektov, kot je Oil & Gas, stoji več kot le tehnologija. Ključno vlogo ima ekipa – raznolika, strokovna in povezana. "Povezuje nas znanje," pomenljivo pravi David Bezovnik preprosto. V ekipi se srečujejo mladi strokovnjaki in izkušeni sodelavci, ki prihajajo iz različnih oddelkov in dopolnjujejo znanja – prav ta raznolikost je eden od temeljev njihove moči.

Od študenta do direktorja – zgodba o rasti znotraj Petrola

In čeprav se "moč" Petrola na zunaj v prvi vrsti kaže skozi projekte, številke in rešitve, David posebej izpostavi tisto, kar se pogosto ne vidi, a poganja vse naprej: "Najmočnejši tihi kapital Petrola je predanost zaposlenih."

Karierna pot Davida Bezovnika znotraj Petrola je lep primer, kaj se zgodi, ko se srečajo zaupanje podjetja, osebna ambicija in pripravljenost na učenje. V devetih letih je prehodil pot od študenta do direktorja sektorja za upravljanje skladišč UNP. "Petrol je imel zaupanje v lastni kader in ni imel zadržkov, da vodstveno vlogo zaupa mlademu strokovnjaku. To mi je ogromno pomenilo. Podpora podjetja se čuti, vendar je najpomembneje, da vsak posameznik pri sebi razčisti, ali si želi pridobivati nova znanja, in kaj bi rad na delovnem mestu dosegel."

Prelomni trenutek na poti je prišel pred štirimi leti, ko so mu ponudili priložnost za vodenje sektorja. Pred tem se je pet let intenzivno ukvarjal z organizacijo transporta, kjer je pridobival ključne izkušnje: "Napredoval sem predvsem zato, ker smo uspešno reševali operativne izzive – tam se največ naučiš." Pri tem ni bil sam. Imel je dva mentorja, ki sta z veseljem delila svoje znanje, kasneje pa ga je močno podprl tudi nadrejeni. "Ob prevzemu vodstvene funkcije sem čutil zaupanje in podporo – in to je bilo ključno."

In kaj bi svetoval mlajšemu sebi na začetku poti? "Da se ne smem bati izzivov, da je ključno široko razmišljanje in predvsem – vztrajnost." Čeprav si je kot otrok želel kariero v športu, danes priznava, da mu prav športne izkušnje pomagajo tudi zdaj: "Iz športa sem potegnil kompetence, ki mi danes pridejo zelo prav." Med številnimi dosežki mu največ pomeni, da mu je uspelo funkcijsko organizirati upravljanje skladišč UNP v celotni skupini. To ni bil le organizacijski uspeh, temveč pomemben korak k večji učinkovitosti celotnega sistema.

Foto: Jan Lukanović

Več kot služba – priložnost, da soustvarjaš prihodnost

Za Davida Bezovnika delo v Petrolu nikoli ni bilo le služba. "Rekel bi, da je nekaj več – predvsem zaradi velikosti korporacije in priložnosti, ki jih to prinaša," pravi. Petrol omogoča razvoj v različnih smereh, predvsem pa v okolju, kjer so znanje, podpora in vizija povezani v dolgoročne cilje. "Petrol je prava izbira za vse, ki si želijo delati na trajnostnih projektih – zaradi močne podpore in širokega portfelja storitev. Največja prednost pa je, da imaš realno možnost soustvarjati prihodnost," doda.

Sodelovanje pri takšnem projektu je tudi naložba vase. "Prinese ti znanje, ki ga lahko s pridom uporabiš v prihodnosti – pa naj bo to v Petrolu ali kje drugje." In če se kdo prepozna v tej zgodbi? "Vabim vas, da se pridružite naši ekipi. Delali boste v stabilnem podjetju, kjer boste spoznali specifike procesov in ljudi v celotni regiji – in pri tem rasli."

Zakaj je torej zdaj pravi trenutek za vstop v zeleno prihodnost Petrola? "Ker energijo usmerjamo v dobre ideje – in zeleni prehod to nedvomno je," sklene David Bezovnik.

Foto: Jan Lukanović