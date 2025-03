Kako ekipa Petrola spreminja prihodnost e-mobilnosti?

"Mislim, da v nobenem drugem podjetju ne moreš realizirati takšne širine in tako velikih projektov na uspešen način." To je o trajnostnih projektih, pa tudi projektih e-mobilnosti na Petrolu, povedal Luka Strnad Peterca, vodja razvoja infrastrukture za električna vozila v največji slovenski energetski družbi. Ob tem poudarja, da je vsak uspeh rezultat močne ekipe in izjemnega timskega duha, ki jih pri tem delu povezuje. "Če zares želiš spreminjati svet na bolje, je Petrol idealen prostor, kjer lahko te projekte uresničiš," meni Luka Strnad Peterca. Deset let njegovih izkušenj pri Petrolu pomeni, da ima sogovornik skupaj s svojo ekipo za sabo pester spekter projektov, ki so pomembno vplivali na razvoj infrastrukture za polnjenje električnih vozil pri nas ter v regiji.

Kdo so strokovnjaki trajnostnega prehoda, ki gradijo trajnostno prihodnost pri Petrolu? Kako poteka delo na takšnih projektih? Kakšni so ključni izzivi, kako jih uspešno premaguje in zakaj sogovornik meni, da so prav takšni projekti priložnost tudi za druge? Ste kdaj pomislili, kdo v Sloveniji vzpostavlja ustrezno infrastrukturo za polnjenje električnih vozil?

Za uspešnimi trajnostnimi projekti in razvojem infrastrukture za e-mobilnost pri Petrolu stoji ekipa strokovnjakov, ki s svojim znanjem in predanostjo soustvarjajo trajnostno prihodnost. Eden od njih je Luka Strnad Peterca, vodja razvoja infrastrukture za električna vozila, ki na Petrolu tako ali drugače pomaga sooblikovati trajnostno prihodnost. Ko ga vprašamo, kako bi opisal svojo službo, brez oklevanja odgovori: "Služba v Petrolu je priložnost. Trajnost, dobra energija in inovativnost." In to ni le oglaševalska fraza. Petrol kot vodilno podjetje na področju energetskih rešitev svojim zaposlenim ponuja edinstveno priložnost, da oblikujejo prihodnost trajnostne mobilnosti.

Foto: Jan Lukanović

Postavljanje polnilnic na prava mesta ob pravem času

Vodja področja razvoja infrastrukture za električna vozila na Petrolu ima pomembno vlogo pri projektih e-mobilnosti na Petrolu in skupaj z ekipo poskrbi, da projekti postajo zgodba o uspehu. Pri tem velja v prvi vrsti izpostaviti dva, projekta MULTI-E in CROSS-E, kjer, kot pravi sogovornik, "MULTI-E predstavlja postavljanje ultra hitrih polnilnic za avtobuse in vozila s car-sharingom, pa vse do postavljanja polnilnic v mestih in na avtocestah. CROSS-E pa omogoča ultra hitro polnjenje na avtocestah v Sloveniji in na Hrvaškem, kjer bomo zagotavljali ultra hitro polnjenje za vozila v tranzitu. Kaj to pomeni? V bistvu postavljamo polnilnice na pravem mestu ob pravem času, z ustrezno opremo in sistemom. Poiščemo pravo opremo, najdemo prave lokacije in vse na koncu tudi postavimo ter zagotovimo, da polnilnice delujejo," pove sogovornik.

Gradnja mreže e-polnilnic na Petrolu je kompleksno in dinamično delo, ki ga sogovornik opisuje kot vožnjo na vrtiljaku. Ko gre za infrastrukturni razvoj, ponosno izpostavi, da Petrol trenutno upravlja okoli 575 polnilnic v celotni regiji, ki so sestavljene iz hitrih, običajnih in ultra hitrih polnilnic.

Foto: Jan Lukanović

"Trajnostna mobilnost je način življenja"

Ko ga vprašamo, kaj mu pomeni trajnostna mobilnost, brez zadržkov odgovori: "Trajnostna mobilnost je način življenja." To je njegova preprosta, a zelo globoka definicija trajnostne mobilnosti, ki se ne nanaša zgolj na prevoz, temveč vključuje celoten pristop k življenju, ki je osredotočen na zmanjšanje negativnega vpliva na okolje. Luka Strnad Peterca pojasnjuje, da ga je pri delu na projektih trajnostnega prehoda pri Petrolu vedno gnala želja po trajnosti. "Ključna stvar, ki me je pri tem pritegnila, je vsekakor, da lahko prispevaš nekaj boljšega in dobrega v svetu," poudarja strokovnjak e-mobilnosti.

To je največja zmaga projekta

Vodja razvoja infrastrukture za električna vozila na Petrolu izpostavi dve stvari, ki jih najbolj ceni pri svojem delu. "Ena stvar je, da to, kar delamo, dejansko lahko vidim v praksi. Vidim, kako se uporablja, in imam občutek ponosa, ko vidim polnilnice, ki smo jih načrtovali, postavljene v skladu s strategijo. Največja zmaga projekta e-mobilnosti na Petrolu je, da se te polnilnice vsak dan uporabljajo, in to vsak dan več," ponosno pove.

Druga stvar je ekipa. Ko opisuje svojo ekipo, izpostavi izjemne odnose in pozitivno energijo, ki vlada med sodelavci. "Tukaj imamo očitno res veliko sreče v e-mobilnosti, ker imamo res dobre odnose. Med nami vlada pozitivna energija. Ljudje so samoiniciativni in zagnani. Dostikrat se lahko pogovarjamo tudi o osebnih stvareh in to dejansko pomaga, da je konkretne izzive ali probleme lažje prebroditi," dodaja, s čimer izpostavi pomen osebnih vezi znotraj ekipe. Razloži, da je starostna struktura ekipe na projektih trajnostne mobilnosti Petrolu zelo raznolika. "Večji del ekipe je sicer mlajši, imamo pa tudi nekaj izkušenega kadra. Glede na potrebe so nekateri bolj poslovno orientirani, nekateri pa izključno tehnične narave, torej inženirji."

Prepričan je, da se je v svoji desetletni karieri pri Petrolu največ naučil od vseh svojih vodij. Izkušnje, ki jih je pridobil s sodelovanjem z različnimi vodji, so mu omogočile, da se razvija in pridobi širok spekter znanja, ki mu pomaga pri vodenju svojih projektov.

Foto: Jan Lukanović

Unikatne priložnosti in tudi svojevrstni izzivi

Priznava, da pri delu niso le unikatne priložnosti, temveč tudi številni izzivi. "Imeli smo kar veliko evropskih projektov, kjer so zelo omejeni roki, tako da je časovnica izvedbe, torej pravočasna izvedba projektov, definitivno naš največji izziv. Na koncu je pri takih projektih najtežje, da pridobiš vsa ustrezna dovoljenja. Iz tehničnega vidika predvsem to, da zagotoviš zadostno priključno moč in prostorsko umestitev, vendar so dovoljenja ključnega pomena," pojasnjuje.

Pri svojem delu na projektih trajnostne mobilnosti na Petrolu je spoznal pomembno lekcijo: "Nič ne gre na hitro, ko hočeš nekaj narediti na hitro, ponavadi grešiš," poudari. Z nasmehom se spominja tudi trenutka na terenu, ko je ekipa naletela na nepričakovano težavo. "Lahko bi rekli, da smo na eni lokaciji želeli postaviti polnilnice in jih zagnati, pa se polnilnice nikakor niso povezale. To smo reševali tri dni. Na koncu smo ugotovili, da so miške pojedle komunikacijske kable, tako da smo jih morali zamenjati. Bližalo se je odprtje lokacije, tako da je bilo kar malo živčno, ampak na koncu smo nekako našli rešitev," pove.

Foto: Jan Lukanović

Miti o trajnostni mobilnosti

Prepričan je, da bo prometna slika leta 2050 na slovenskih cestah znatno bolj elektrificirana. Zaveda pa se, da je še vedno dosti skeptikov, ki še vedno dvomijo o prednostih trajnostnega prevoza. Zanje ima sogovornik preprost nasvet. "Za en teden bi jim dal električni avto. Moja izkušnja je, da v 90 odstotkih primerov nihče noče več preiti nazaj na avto z notranjim izgorevanjem in se raje odloči za električno različico."

S sogovornikom smo spregovorili tudi o najpogostejših mitih o e-mobilnosti. "Prvi se vsekakor nanaša na hitrost polnjenja. Danes imamo že ultra hitre polnilnice, ki so dejansko zelo blizu polnjenja bencinskih avtomobilov. Na primer, na Barju imamo več kot 300-kilovatne polnilnice, kjer se je avto polnil 15 minut s konstantno močjo 300 kilovatov, kar pomeni, da se v 15 minutah napolni za več kot 300 kilometrov," pojasnjuje in dodaja: "Ljudje so obremenjeni s tistimi tisoč kilometri dosega, ki jih imajo klasična vozila. V praksi pa pri 98 odstotkih vseh poti, ki jih opraviš, potrebuješ manj kot 300 kilometrov dosega. In vsi novi električni avtomobili že imajo ta doseg."

Kako pa najraje izkoristi čas med polnjenjem električnega vozila: "Za potešitev žeje in lakote." Malo za šalo, malo zares ga povprašamo, kaj je zanj bolj napeto – zadnji odstotek baterije na telefonu ali zadnji odstotek na električnem avtu? Luka Strnad Peterca z nasmeškom odgovori: "Definitivno zadnji odstotek na električnem avtu, še posebej, če imaš zraven življenjskega partnerja (smeh op. p.)."

Zakaj Petrol?

Vodja razvoja infrastrukture za električna vozila na Petrolu pogosto naleti na situacijo, ko mora ljudem razložiti, da Petrol že dolgo ni več samo bencinska črpalka. "Zelo pogosto. Takrat jim razložim celotno zgodbo. Petrol je v bistvu velik konglomerat vseh energetskih rešitev, ki segajo daleč čez tradicionalno področje oskrbe z gorivom. Mislim, da Petrol ponuja izjemno priložnost, da dejansko dobiš neverjetno veliko znanja, potem pa to znanje tudi realiziraš. Petrol dejansko pokriva vse, od vetrnih in sončnih elektrarn ter e-mobilnosti do energetskih sanacij stavb. Mislim, da v nobenem drugem podjetju ne moreš realizirati takšne širine in tako velikih projektov na uspešen način," pravi.

Foto: Jan Lukanović

Kaj pa bi svetoval nekomu, ki razmišlja o karieri v trajnostnih projektih? "Da nima kaj razmišljati! Naj se samo prijavi v Petrol. Naj bo samo zagnan in pozitivna oseba, pa bo zagotovo našel svoj kotiček v Petrolu. Moja izkušnja iz ekipe je, da je najpomembneje, da je oseba samoiniciativna in motivirana, da se zna vklopiti v ekipo in da je timski človek. Šele ko to dosežeš, bi rekel, da so strokovne izkušnje ali inženirstvo tista tretja kompetenca," odgovarja.

Za vse, ki si želijo prispevati k pozitivnim spremembam v svetu, Luka Strnad Peterca dodaja zadnji nasvet: "Če zares želiš spreminjati svet na bolje, je Petrol idealen prostor, kjer lahko te projekte uresničiš."