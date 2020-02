Mama Luke Dončića: Dallas bo najina prva, zadnja in edina postaja v ligi NBA #video

V ekskluzivnem intervjuju za WFAA, enega od programov televizijskega kanala ABC, je novinarju Johanu Javadu razkrila marsikatero zanimivost iz življenja Luke Dončića.

When @luka7doncic was 13, he left 🇸🇮Slovenia to play for @RMBaloncesto🇪🇸.

"I said, 'Luka, you're really good. You have time. You can go later.' He looked at me & said, 'Mom. I want to try.'"

1-on-1 w/ Luka Doncic's mom @Mirjam_Poterbin

Thursday, 10pm on @WFAA 🏀 #Mavs #MFFL pic.twitter.com/jhmCTjXNVy — Jonah Javad (@JonahJavad) February 20, 2020

Energičen otrok, ki ni znal biti pri miru

Povedala je, da je bil Luka zelo energičen otrok, ki niti minuto ni mogel sedeti pri miru. Opravljal je tudi gospodinjska opravila, ga je pohvalila, predvsem ob sobotah. "Rekla sem mu, naj pospravi svojo sobo. To je bil pogoj, da gre na trening. In seveda jo je pospravil," se je spominjala Poterbinova, ki je odgovarjala tudi na vprašanja, povezana z ločitvijo, ki se jim sicer raje izogne.

Priznala je, da so bili to za Luko težki časi in da je bila prav ljubezen do košarke tista, ki mu jih je pomagala prebroditi ter mu pomagala odrasti.

Trinajstletnik, ki je želel igrati v Madridu

Poterbinova se je zazrla tudi v obdobje, ko je Luka kot komaj 13-letni fantič odpotoval v Madrid, kjer se je pridružil kraljevemu klubu. "Bilo je noro težko," je priznala. "Na začetku sem mu prigovarjala, da ima časa še dovolj, da gre v tujino lahko pozneje, a je vztrajal pri tem, da želi poskusiti. Vsak konec tedna sem odletela k njemu v Madrid," je pripovedovala.

Oglejte si dokumentarec o Luki Dončiću, ki so ga ustvarili novinarji Sportala in Planet TV:

Dallas? Prva in zadnja postaja v ligi NBA.

Ko je bil Luka leta 2018 izbran na naboru NBA in je okrepil moštvo Dallas Mavericks, je znova pripravila kovčke in odpotovala v mesto, kjer zdaj živita njen sin in njegova izbranka Anamarija Goltes.

"Na začetku je bilo najtežje to, da nisem imela prijateljev. Živela sem sama," je dejala, a je sčasoma tudi onkraj Atlantika našla prijatelje.

Verjame, da je Dallas lahko zanjo in njenega sina prva, zadnja in edina postojanka v ligi NBA. "V Dallasu se res odlično počuti in mislim, da si želi tu ostati," je dejala in prikimala vprašanju, češ, ali si Luka želi ostati in igrati zgolj v eni NBA-ekipi.

Ljubitelj psov, ki obožuje Prijatelje in videoigrice

Spregovorila je tudi o Lukovih hobijih in prostočasnih dejavnostih. Tako kot vsi mladi se rad druži s prijatelji, rad igra videoigrice, obožuje serijo Prijatelji in je velik ljubitelj psov. Z Anamarijo imata kar dva, pomerancu Hugu se je konec lanskega leta pridružila še bela švicarska ovčarka Gia.

Ena od največjih Dončićevih oboževalk? Prababica.



Poterbinova je razkrila še eno zanimivost iz življenja Luke Dončića. Ena od njegovih najbolj gorečih oboževalk je menda njegova 78-letna prababica, ki je seveda zelo ponosna na svojega pravnuka. S prijateljicami redno sledijo njegovim dosežkom. "Da, v Sloveniji je skupina 80-letnic, ki spremljajo Luko. Prav zaradi njega so začele spremljati košarko," je še razkrila mama komaj 20-letnega košarkarskega mojstra.