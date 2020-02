Sagadin ostro nad slovensko reprezentanco: Slabih predstav sem se v življenju prenagledal

Slovenska košarkarska reprezentanca je vse prej kot sanjsko odprla prvo kvalifikacijsko okno za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2021, kjer bo Slovenija v primeru uvrstitve na glavni turnir branila naslov najboljših. A trenutno stanje v slovenski izbrani vrsti je daleč od rožnatega, poraz z Madžarsko in mučna zmaga proti Avstriji sta sprožila alarm tudi pri tistih največjih optimistih. O tem in o vzrokih za slabše predstave slovenskih košarkarjev smo se pogovarjali z Zmagom Sagadinom in Janezom Drvaričem.

Slovenska košarkarska reprezentanca je s porazom in zmago vstopila v boj za uvrstitev na evropsko prvenstvo leta 2021. Slovenci, ki so bili neuspešni na zadnjih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo, v zadnjem obdobju ne najdejo zmagovite formule, v igri je ogromno nihanj, nihče pa ne ve, zakaj je tako. "Žal je realen položaj takšen, kot je bil na teh dveh tekmah na igrišču. Nihče ni pričakoval poraza z Madžarsko, še najmanj reprezentanca sama, kajti visoko so se cenili že v izjavah pred prvo tekmo. Na tekmi se je nato pokazalo, da je še kar nekaj stvari, ki jih bo treba v reprezentanci urediti. Glavna težava je po mojem ta, da morajo igralci zaigrati bolj timsko, preveč je zanašanja na individualne akcije," je prepričan Janez Drvarič.

"Reprezentanca mora znova postati koheziven tim, kot je bila na evropskem prvenstvu," je prepričan Drvarič. Foto: Vid Ponikvar

"Vse se začne pri dobri obrambi. Podoben scenarij je sledil tudi na tekmi z Avstrijo, čeprav me je igra v drugi četrtini navdušila. Mislim, da so takrat prikazali neke zametke igre, ki bi jo morali gojiti tudi naprej. A v drugem polčasu je spet sledil upad, ki je bil posledica tega, da so igralci v igro vstopili s prepričanjem, da je tekma že dobljena. Avstrijci so potem, kljub odsotnosti svojega najboljšega igralca, pokazali svojo kakovost. Verjetno bi imeli naši košarkarji še večje težave, če bi igral še prvi zvezdnik ekipe Rašid Mahalbašić," pravi mednarodno priznani košarkarski strokovnjak, ki ima za seboj izjemno trenersko pot.

Za slovensko izbrano vrsto je v prvem ciklu kvalifikacij debitiral Jordan Morgan, ki je bil med redkimi posamezniki, ki so na igrišču pustili pozitiven vtis. "Razveseljujoče dejstvo je, da najnovejša slovenska pridobitev igra dobro. Mogoče bi lahko Morgana reprezentanca še bolj izkoristila, ker je res odličen v 'pick and rollu' in odvajanju v raketo. On je zagotovo med najzaslužnejšimi za to, da smo dobili tekmo z Avstrijo. Res je borben, pohvalil pa bi še Luko Rupnika, ki ga je odlično zaposloval s podajami. Zmago imamo, čeprav smo verjetno skoraj vsi pričakovali, da bomo imeli po tem prvem ciklu v žepu dve. V igri je res še veliko rezerv, je pa res, da so imeli fantje na voljo za priprave le tri dni. Kot je bilo že večkrat poudarjeno, Madžari so celo premaknili svoje pokalno tekmovanje," je med razlogi za slabši predstavi navedel Drvarič, ki se je dotaknil tudi vprašanja menjave selektorja Rada Trifunovića.

Jordan Morgan je pokazal dve dobri predstavi. Foto: FIBA

"Reprezentanca je za to, kako igra, odgovorna v celoti. Igralci so tisti, ki odločijo na igrišču. Na koncu pa je res trener tisti, ki nosi odgovornost za morebiten neuspeh. To je sicer šele začetek, a vedno je selektor oziroma trener tisti, ki mora voditi ekipo. O tej temi je bilo že ogromno govora, a glavno besedo bodo imeli odgovorni na košarkarski zvezi, zato tega res ne želim komentirati," je povedal nekdanji pomočnik trenerja članske reprezentance Jugoslavije.

Slovensko izbrano vrsto naslednji preizkusi čakajo junija, ko bo v igri za nastop na olimpijskih igrah. "Reprezentanca mora znova postati koheziven tim, kot je bila na evropskem prvenstvu. Pomembno je, da se znotraj reprezentance vzpostavi nekakšna hierarhija, nujno potrebujemo vodjo na igrišču, ki bo znal prevzeti odgovornost v ključnih trenutkih. Mislim, da bo junija Luka Dončić tisti pravi, sploh glede na predstave, ki jih kaže v ligi NBA, a temu morajo slediti tudi drugi košarkarji. Trenutno pa se mi zdi, da se igralci kar iščejo, ne ve se, kdo je glavni. Mislim, da mora tudi selektor nastopiti bolj odločno, saj je na zadnjih tekmah res manjkalo tiste prave timske igre in kemije," je še prepričan Drvarič.

Slovenska košarkarska reprezentanca bo junija igrala v kvalifikacijah za olimpijske igre. Te bodo v Litvi, kjer Slovenijo v skupini najprej čakata obračuna s Poljsko in Angolo, ob pričakovanem napredovanju pa ji bodo nasproti stale reprezentance Litve, Venezuele ali Južne Koreje. Le zmagovalka turnirja bo dobila vozovnico za Tokio.



V kvalifikacijah za EP 2021 bosta na sporedu še dve kvalifikacijski okni; poleg že odigranega prvega še novembra 2020, ko bo Slovenija gostila Ukrajino ter Madžarsko, ter februarja 2021, ko sledita še gostovanji v Avstriji in Ukrajini. Iz skupine se na prvenstvo uvrstijo prve tri reprezentance. EP bo na sporedu od 2. do 19. septembra 2021, zaključni boji bodo v Berlinu, na prvenstvu pa bo nastopilo 24 moštev.

Zmago Sagadin: Slabe košarke sem se nagledal

Zmago Sagadin verjame, da je Slovenija z Luko Dončićem sposobna konkurirati za nastop na OI. Foto: Urban Urbanc/Sportida Med tistimi, ki so bili nad predstavama slovenske reprezentance zelo razočarani, je tudi Zmago Sagadin. "Če sem iskren, večine obeh tekem sploh nisem gledal. Prvo srečanje z Madžarsko sem spremljal pet minut in ker slabe košarke ne gledam, sem si raje ogledal evroligaški obračun med Real Madridom in Fenerbahčejem, da sem lahko užival v dobri košarki. Slabih predstav, kot sta bili ti dve tekmi, sem se v življenju prenagledal. V resnici pa mislim, da Slovenija nima slabe reprezentance, a očitno je, da tu nekaj ne deluje tako, kot bi moralo. Kaj je to, objektivno ne morem oceniti, a po imenih je ekipa dobra," pravi Sagadin, ki opravljenega dela selektorja Trifunovića ni želel komentirati.

"Kolikor sem spremljal, je imel selektor za pripravo na voljo le tri dni in to je smešno. Madžari so zaradi reprezentance premaknili pokalno tekmovanje, ne vem, zakaj tudi pri nas ni česa podobnega. Sestava ekipe je trenutno res optimalna, a vse skupaj ne deluje. Takšna imena, kot so v slovenski izbrani vrsti, bi morala z lahkoto opraviti tako z Madžarsko kot z Avstrijo," pravi nekdanji trener Olimpije, ki verjame, da bo Slovenija z Luko Dončićem spet prišla na pota stare slave.

"Mislim, da je ogromna razlika, če v reprezentanci igra Luka ali ne. On je eden od ključev, da bomo na junijskih kvalifikacijah za olimpijske igre sploh konkurenčni. A ogromno bo odvisno tudi od preostale ekipe. Sezona je dolga, zgodijo se poškodbe, a res upam, da bo junija vse tako, kot mora biti, in da bo Luka priskočil na pomoč slovenski izbrani vrsti," še upa Sagadin.

