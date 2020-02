Avstrijci nepričakovano grenili življenje Slovencem, Trifunović čuti pritisk

Selektor Rado Trifunović je vesel, da je zmaga ostala doma. Izpostavil je, da so košarkarji "odgarali", da so prišli do zmage.

Selektor Rado Trifunović je vesel, da je zmaga ostala doma. Izpostavil je, da so košarkarji "odgarali", da so prišli do zmage. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Po bolečem porazu na prvi tekmi kvalifikacij za EuroBasket 2021 proti Madžarski so se slovenski košarkarji poigrali z živci navijačev tudi proti Avstriji. Naše severne sosede so sicer premagali, a so se, po slabi tretji četrtini, v kateri so gostom dovolili kar 35 točk, na papir zapisala nova vprašanja. "Vem, da ste pričakovali lahko tekmo. Mi smo morali "odgarati", da smo prišli do zmage," je dejal selektor Rado Trifunović, ki zaradi slabših predstav čuti pritisk.

Dve trojki Avstrijcev za rezultat 6:4 je bilo edino vodstvo, ki so ga slovenski košarkarji dopustili nasprotniku v prvem polčasu drugega kroga kvalifikacij za evropsko prvenstvo prihodnje leto. Glede na potek dogodkov v nadaljevanju je bilo pričakovati, da gostje do njega ne bodo več prišli in bodo v domovino odpotovali z visokim porazom.

Izbranci Rada Trifunovića so namreč v drugi četrtini začeli postavljati stvari na takšno mesto, kot je bilo pričakovati. Kakovost posameznikov je vse bolj prihajala do izraza. Z borbeno igro so zaustavili avstrijske nalete in prednost je, na veselje navijačev, ki so lepo zapolnili koprsko Bonifiko, naraščala. Pri 41:23 je bila prednost v prvem polčasu najvišja in videti je bilo, da bo nadaljevanje mirno.

Vse imeli pod nadzorom, nato je sledil globok padec

Prav nihče v dvorani si ni mislil, le Avstrijci, da bi se lahko začeli pogovarjati o črnem scenariju. Vendarle je imela slovenska reprezentanca vse pod nadzorom. A sledil je neverjeten padec. Podatek, da je Avstrija Sloveniji v tretji četrtini natresla kar 35 točk, je skrb vzbujajoč. Vendarle ne gre za košarkarsko velesilo.

Klemen Prepelič je tekmo končal pri 17 točkah, sedmih skokih in petih asistencah. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Kar naenkrat je ista Slovenija postala Slovenija brez idej. Košarkarji so se začeli zatekati metom za tri točke. Kar dvanajst so jih vrgli v tretji četrtini, kar je pokazatelj, da v napadu nekaj ni delovalo. Igra je razpadla, sistem ni več deloval. Odgovora selektor Trifunović skupaj z igralci dolgo časa ni imel.

Ko so v napadu zaigrali pametno, se je tehtnica nagnila na slovensko stran

Avstrijci so celo povedli s 67:63, kar je bila njihova najvišja prednost. Delni izid v korist Avstrije je bil torej 44:22. Ko so slovenski košarkarji začeli spet bolj prodirati pod koš in se bolj pametno lotevati napadov, se je tehtnica začela premikati na njihovo stran.

Jordan Morgan je tudi na drugi tekmi v slovenskem dresu pokazal, da ima kakovost in bil tisti, ki je popeljal Slovenijo pri 71:69 ponovno do pričakovanega vodstva. Od takrat naprej so domači lažje zadihali in vnovič začutili igro ter hitro prišli do varne prednosti desetih točk ter do zmage z rezultatom 85:79.

Kapetan Edo Murić je bil skupaj z Jordanom Morganom z 19 točkami prvi strelec tekme. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Nobene nervoze ni v naši reprezentanci. Še vedno je energija dobra. In potrebujemo jo v nadaljevanju. Ni lepo izgubiti proti Madžarom. Mora biti šola, cilj, da se to ne ponovi več," je po tekmi povedal Jaka Blažič.

Trifunović čuti pritisk

Čeprav je Slovenija premagala Avstrijo, pa so dogodki na parketu pokazali, da igra ni takšna, kot so jo slovenski košarkarji sposobni pokazati.

Selektor Rado Trifunović čuti pritisk, ki se je ustvaril. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

"Najprej bi se rad zahvalil publiki, ki nas je spremljala na tekmi težki. Vem, da ste pričakovali lahko tekmo. Mi smo morali odgarati, da smo prišli do zmage. Tudi Avstrija igra košarko. Veste, da se čudni rezultati dogajajo v teh kvalifikacijah. Tekma je bila grda za pogledati. S strokovnega vidika je bila zgarana. Čestitke igralcem za ta trud. Pomembna mi je zmaga in da se ni nihče poškodoval," je po tekmi razlagal Trifunović, ki se, kljub pritisku javnosti, vidi tudi v bodoče na čelu izbrane vrste: "Tega je veliko. Povedal sem, da se mi to zdi naravno, da gre najprej trener. Pritisk sem pričakoval. Daleč od tega, da je to, kar tako. To je pritisk, ampak vseeno raje vidim, da je na meni kot na igralcih. Z njim se bom lažje ubadal kot igralci, ki ga imajo že v klubu. S tem je treba živeti."

Kapetan Edo Murić, ki je bil skupaj z Morganom z 19 točkami prvi strelec, je ob zmagi pristavil: "Vesel sem, da smo dobili prvo tekmo. Hvala vsem, ki so dali glas za Slovenijo. Z veseljem pričakujem drugi krog. Verjetno ste pričakovali lahko tekmo, mi smo to vedeli. Stekel jim je met. Na koncu smo zmagali. Vemo, da smo v tej skupini favoriti in bomo to tudi upravičili. Potrebujemo čas in potrpljenje."