Slovenski košarkarji na popravnem izpitu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selektor Rado Trifunović, ki je za tekmo proti Avstriji določil enako dvanajsterico kot pred tremi dnevi - na tribuni bosta ostala Jurij Macura in Martin Krampelj, pravi, da so igralci dobro pripravljeni in odločeni, da uspešno opravijo popravni izpit.

Avstrija je po svetovni računalniški lestvici Mednarodne košarkarske zveze najslabša ekipa v skupini. Zaseda 57. mesto. Madžarska je 40. na svetu, Ukrajina 29. in Slovenija šestnajsta oziroma dvanajsta med evropskimi ekipami. Avstrija, ki bo v Koper prišla brez svojega najboljšega košarkarja Rašida Mahalbašića, je v prvem krogu kvalifikacija za EP 2021, ki bo potekalo v Nemčiji, Gruziji, Češki in Italiji, doma izgubila proti Ukrajini s petnajstimi točkami razlike.

Slovenija bo v prvem ciklu odigrala dve tekmi. V slovenski kvalifikacijski skupini je še Ukrajina, na evropsko prvenstvo pa se bodo uvrstile prve tri ekipe. To bo od 2. do 19. septembra 2021, zaključni boji bodo v Berlinu, na prvenstvu pa bo nastopilo 24 moštev. Kvalifikacije bodo izvedli v treh oknih; poleg tega prvega še novembra 2020, ko bo Slovenija gostila Ukrajino ter Madžarsko, ter februarja 2021, ko sledita še gostovanji v Avstriji in Ukrajini.

Skupina F: 2. krog:

Nedelja, 23. februar:

17.00 Slovenija - Avstrija



17.00 Ukrajina - Madžarska Prvi krog:

Četrtek, 20. februar:



Madžarska : Slovenija 77:75 (16:16, 16:20, 17:18, 28:21)

Allen 16; Blažič 18, Morgan 16, Prepelič 12, Rupnik 11.



Avstrija : Ukrajina 73:88 (17:22, 22:22, 9:20, 25:24) Lestvica:



1. Ukrajina 1 tekma - 2 točki

2. Madžarska 1 - 2

3. Slovenija 1 - 1

4. Avstrija 1 - 1

Preberite še: