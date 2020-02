Čas je, da odgovorni pogledajo v ogledalo

K sreči so kvalifikacije za evropsko prvenstvo zastavljene tako, da Slovenija kot branilka naslova ne bi smela imeti težav pri uvrstitvi na zaključno tekmovanje, ne glede na presenetljiv poraz proti Madžarski. Iz skupine z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino bodo namreč kar tri izbrane vrste dobile vozovnico za EuroBasket 2021.

Verjetno pa alarmne lučke na Košarkarski zvezi Slovenije po ponovnem nepričakovanem spodrsljaju že dodobra utripajo. Zlasti, ko odgovorni pogled usmerijo proti koledarju, na katerem imajo za junij zabeležene kvalifikacije za olimpijske igre, od katerih veliko pričakujejo. Sloveniji se namreč obeta zgodovinska priložnost preboja na največji košarkarski dogodek. Javnosti zdajšnja podoba ni všeč, zagotovo imajo pripombe tudi pokrovitelji.

Pod taktirko Rada Trifunovića, ki je nasledil zlatega Igorja Kokoškova, je slovenska košarkarska reprezentanca odigrala dvanajst uradnih tekem v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo in zdaj eno za evropsko prvenstvo. Vsega trikrat je dosegla zmago. Tudi pričakovan nedeljski uspeh proti Avstrijcem ne bo spral novega madeža, ki je nastal na Madžarskem.

Gledati je namreč treba v prihodnost, proti kvalifikacijam za olimpijske igre in še naprej. Kvalifikacije bodo zelo pomembne, v njih pa se bo morala Slovenija pokazati kot dobro vodena in uglašena ekipa. Morda bi morali v naši krovni košarkarski organizaciji razmisliti o tem, da bi trenutnemu strokovnemu štabu dodali šefa, ki bi vse skupaj povezal na pravi način, kot je to storil srbski strokovnjak na EuroBasketu in kvalifikacijski poti. S pomočniki je skoval hvale vredne taktike in preučil tekmece na najboljši mogoč način, trenutni strokovni kader, ki zelo dobro pozna fante, pa se je izkazal za odlično uigrano ekipo v ozadju.

Morda bi bil tudi orkester na parketu posledično drugače uglašen. Slovenija ima v svojih vrstah kljub majhnemu bazenu vendarle nekaj odličnih posameznikov. Res je, da v ekipi ni najbolj prepoznavnega Luke Dončića in preostalih iz lige NBA ter evrolige, a v februarskem ciklusu imamo kakovostne igralce, ki premorejo več kot, na primer, madžarski košarkarji.

Klemen Prepelič je celo najboljši strelec španskega prvenstva, to pa velja za najmočnejše v Evropi, Jaka Blažič je tretji najkoristnejši košarkar lige ABA, novi naturalizirani košarkar Jordan Morgan je eden najboljših skakalcev kakovostnega turškega prvenstva - na prvi tekmi v slovenskem dresu se je izkazal -, Aleksej Nikolić eden najboljših v asistencah v italijanskem prvenstvu, Gregor Hrovat eden najboljših "kradljivcev žog" v turškem prvenstvu, Luka Rupnik najboljši po številu asistenc v sicer manj kakovostnem belgijskem prvenstvu …

Čas je, da odgovorni na Košarkarski zvezi Slovenije pogledajo v ogledalo in se vprašajo, ali je to, kar vidijo, dejansko tisto, kar želijo videti.