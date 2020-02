Neprepričljivi Slovenci s porazom odprli kvalifikacije za EP

Slovenska košarkarska reprezentanca je s presenetljivim porazom odprla potovanje na evropsko prvenstvo 2021. Nerazpoloženi varovanci Rada Trifunovića so v Sombotelu s 75:77 izgubili z Madžarsko. To bo sicer prvo EP po Istanbulu 2017, kjer so Goran Dragić, Luka Dončić in druščina osvojili zlato medaljo, ter prvo, na katerega se bodo morale uvrstiti vse ekipe razen gostiteljic, Nemčije, Češke, Gruzije in Italije.

Slovenska košarkarska reprezentanca je s porazom začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2021. V Sombotelu je morala priznati premoč Madžarski, ki je slavila s 77:75 (16:16, 32:36, 49:54). Poraz ni tako tragičen s tekmovalnega stališča, saj je sistem uvrščanja na EP dokaj prijazen, zagotovo pa neuspešen start v kvalifikacije ni dobra vzpodbuda za igralce in strokovni štab. Varovanci selektorja Rada Trifunovića bodo imeli popravni izpit v nedeljo, ko bodo v Kopru gostili Avstrijo.

Slovenija je v zadnjih minutah prišla do lepe prednosti. Klemen Prepelič, ki sicer ni imel svojega večera (met iz igre 3:14, 5 izgubljenih žog), je dve minuti in 20 sekund pred koncem zadel za 71:66, a žal tudi to ni bilo dovolj. Madžari, ki so na domačem parketu že marsikateri reprezentanci zagrenili življenje, so naredili delni izid 6:0 in dobro minuto pred koncem prešli v vodstvo z 72:71. V napeti končnici je Slovenija še dvakrat povedla, a na drugi strani domačim dovolila, da so tudi oni dosegli koše. Odločilna prosta meta je zadel Zoltan Perl štiri sekunde pred koncem.

Slovenija je sicer še imela en napad, vendar je Jaka Blažič (18 točk), ob Jordanu Morganu (16 točk, met 7:9, 9 skokov) najboljši posameznik na parketu, v želji po čim prejšnjem prehodu v napad izgubil žogo, padel na tla in s tem je splavala po vodi tudi zadnja možnost za uvodni točki.

Slovenija bo v prvem ciklu odigrala dve tekmi; poleg današnje tekme se bo v nedeljo ob 17.00 v Kopru pomerila še z Avstrijo. V slovenski kvalifikacijski skupini je še Ukrajina, na eurobasket pa se bodo uvrstile prve tri ekipe. Evropsko prvenstvo 2021 bo od 2. do 19. septembra, zaključni boji bodo potekali v Berlinu, na prvenstvu pa bo nastopilo 24 moštev. Kvalifikacije bodo potekale v treh oknih; poleg tega prvega še novembra 2020, ko bo Slovenija gostila Ukrajino ter Madžarsko, ter februarja 2021, ko sledita še gostovanji v Avstriji in Ukrajini.

Skupina F: Prvi krog:

Četrtek, 20. februar:



Madžarska : Slovenija 77:75 (16:16, 16:20, 17:18, 28:21)

Allen 16; Blažič 18, Morgan 16, Prepelič 12, Rupnik 11.



19.30 Avstrija - Ukrajina Lestvica:



1. Madžarska 1 tekma - 2 točki

2. Slovenija 1 - 1

3. Avstrija 0 - 0

4. Ukrajina 0 - 0

