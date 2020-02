"Smo evropski prvaki. Košarkarska velesila," odločni izhodiščni pristop pred obračunoma z Madžarsko in Avstrijo v prvem Fibinem oknu kvalifikacij za nastop na EuroBasketu 2021 razkriva Klemen Prepelič, čigar igralska kakovost in predvsem letošnja forma sta na evroligaški ravni, a je selektor Rado Trifunović, če se oklene oportunistično-pragmatičnega razmišljanja, lahko vesel, da ju udejanja "le" v EuroCupu. Prle. Tisti, ki torej v tem kvalifikacijskem oknu "ne bi smel" igrati za Slovenijo, a so lahko rojaki veseli, da vendarle bo. Kot vodja?

Vlatko Čančar in Luka Dončić v ligi NBA, Žan Mark Šiško, Zoran Dragić in Anthony Randolph v evroligi. To so, ob poškodovanem Gašperju Vidmarju ter častnem kapetanu Goranu Dragiću, ki je večkrat potrdil reprezentančno upokojitev, košarkarji, na katere selektor Rado Trifunović v tem kvalifikacijskem oknu ne more računati. Če bi sklepali po igralski kakovosti, te dni na pripravah v Mariboru ob sebi "ne bi smel" imeti niti Klemna Prepeliča, saj ta vsekakor spada v evroligo, a je trenutno, na selektorjevo in reprezentančno srečo, član Joventuta v EuroCupu. "Vodja? Radi uporabljamo to besedo. Vsak igralec je pomemben. Tudi tistih šest, ki niso z nami," o središčni vlogi razmišlja prvi strelec EuroCupa.

"Nova zgodba, stara načela"

A če je v izjavah še zaznati nekaj skromnosti, pa jo je precej manj pod koši. Že na treningih v dotrajani dvorani Tabor ni skrival odločnosti. V četrtek, ko bo s soigralci gostoval v Sombotelu, tri dni pozneje pa v Kopru gostil Avstrijce, jo bo prikazal še toliko več. "Nova zgodba, stara načela. Ne smemo pozabiti niti, da smo se v zadnjih kvalifikacijah za SP 2019 opekli. To mora biti motivacija za prvi dve tekmi kvalifikacij za EuroBasket 2021. Imamo spoštovanja vredno ekipo z dobro pokritostjo na vseh igralskih položajih, predvsem pa 14 igralcev, ki so pripravljeni ponosno nositi dres slovenske reprezentance," razmišlja 27-letni Bistričan, eden od petih zlatih reprezentantov, ki so se tokrat lahko odzvali vabilu selektorja.

Omić in Prepelič: skupaj v klubu, v reprezentanci ne Foto: Grega Valančič/Sportida Jordan ali Omić?

Prvič je z reprezentanco Morgan Jordan. "Energija, atletika, moč. To so njegove igralske kvalitete. Je tudi pozitivna osebnost. Poznam ga še iz obdobja pri Olimpiji. Kot igralec spominja na Gašperja Vidmarja. Od razpoložljivih igralcev je bil verjetno najboljša mogoča izbira," novinca pozdravlja "Prle". A če bi izbiral sam, bi se verjetno odločil za drugo rešitev vprašanja naturaliziranega igralca. "Potem bi lahko igralo enajst mojih prijateljev. Verjetno merite na Alena Omića. Je moj dobri prijatelj. Z veseljem bi z njim zaigral tudi v reprezentanci, a o tem ne določam jaz. To je posel. Verjamem, da se je vodstvo zveze odzvalo na pravilen način," se glasi spravljivi in povezovalni odgovor košarkarja, ki je znal biti v preteklosti na to temo zelo kritičen.

Kdo je evropski prvak?

Beseda ali dve o tekmecih v prvem delu kvalifikacij za EuroBasket, ki ga bodo prihodnje leto gostile Češka, Gruzija, Italija in Nemčija. Najprej Madžarska … "V zadnjih kvalifikacijah so premagali Hrvaško. Imajo spoštovanja vredno ekipo. Poleg tega igrajo v manjši dvorani, ki bo polna do zadnjega kotička. A mi smo evropski prvaki. Smo evropska velesila, ki ima na razpolago tudi dovolj orožij za zmago nad Madžarsko. Enako velja za tekmo z Avstrijo. Tudi proti Ukrajini bomo tako razmišljali. Smo favoriti. Res je, nismo popolni, a imamo kakovost in izkušnje. Če bomo borbeni in profesionalni ter k vsaki tekmi pristopili 120-odstotno zavzeto, ne bi smeli imeti težav. Vsaj na papirju," odgovarja Prepelič.

V Joventutu igra kot posojen košarkar Reala. Ta mora o njegovi nadaljnji usodi odločiti do konca junija. Foto: Grega Valančič/Sportida

Po dobro popotnico pred junijskim druženjem

Ko razmišlja o sistemu kvalifikacijskih oken, izpostavlja pomembnost skoka in obrambe, saj napadalni sistemi ne bodo tako izraziti in razdelani. O tem dovolj zgovorno priča podatek, da je imel slovenski selektor pred EuroBasketom 2017 izrisanih več 40 akcij, tokrat pa največ pet. Do izraza pa utegne priti individualna kakovost, ki jo v precejšnji meri pooseblja prav on. "Kakovost posameznikov je lahko odločilna, če se tekma odloča v zadnjih minutah. A menim, da smo toliko boljši od nasprotnikov, da bi morali za dovolj zajetno prednost poskrbeti še pred zadnjimi petimi minutami," odgovarja Prepelič, prepričan o tem, da bi dober februarski izkupiček lahko pripomogel tudi k boljši kemiji v junijskih olimpijskih kvalifikacijah.