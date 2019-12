"Z Dončićem so dosegljivi tudi najvišji cilji"

"Zaslužena zmaga Olimpije. Bila je boljša in igrala z več energije. A na koncu je Joventut tisti, ki se seli med najboljših 16 ekip evropskega pokala. Po težavah kluba v zadnjih letih je to lep dosežek. Gradimo novo zgodbo, v kateri smo pokazali, da lahko igramo tudi proti zares močnim ekipam," je po porazu v Stožicah (81:103) dejal Klemen Prepelič, ki je bil s štirinajstimi točkami prvi strelec Joventuta, obenem pa je s povprečjem 17,8 točke na tekmo postal prvi strelec rednega dela EuroCupa.

"Lepo so me sprejeli. Trener mi je dal proste roke," na opazko o tej "lovoriki" odgovarja 27-letni slovenski reprezentant, ki izpostavlja predvsem ekipni uspeh. Moštvo iz Badalone se je namreč prepričljivo uvrstilo v nadaljevanje EuroCupa (med najboljših 16 bodo tekmeci Unicaja, Andorra in Tofaš), v španskem prvenstvu pa na osmem mestu drži mesto, ki vodi v končnico.

Klemen Prepelič in Alen Omić – stara znanca v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Igra!

Prepeliča in s tem reprezentančnega selektorja Rada Trifunoviča pa lahko veselijo predvsem minute na parketu. V Evropi v povprečju igra 25 minut na tekmo, v španskem prvenstvu pa 18. Predvsem pa ima precej večja pooblastila kot pred letom v Realu, kjer je ostal v senci največjih zvezdnikov kluba. "Če prideš v Real, je nesmiselno pričakovati, da boš igral 20 minut ali več. Morda so bile moje želje prevelike. Toda Real Madrid je vlak, ki že skoraj desetletje potuje s Pablom Lasom. Težko si je izboriti minute na parketu," pravi "Prle".

Toda ... "Z vsakim treningom in vsako minuto na parketu sem napredoval. To se vidi tudi na parketu. Sem bolj samozavesten. Res je, Joventut je manjši klub kot Real. Vseeno pa igram v najmočnejšem državnem prvenstvu in v drugem najmočnejšem evropskem tekmovanju. Poleg tega zmagujemo. Smo na pravi poti," je prepričan izkušeni legionar, ki sicer v Badaloni igra kot posojen košarkar Reala. Z velikanom iz Madrida ima pogodbo do 30. junija, nato pa bo imel klub možnost podaljšanja za dodatno sezono.

Vrnitev v Madrid?

Poleti je imel zelo veliko ponudb, a zaradi klavzule v Realovi pogodbi, po kateri ga ta lahko vsak trenutek potegne v svoje vrste, so se snubci ohladili. Joventut, kjer je znova združil moči tudi z Alenom Omićem, je – kot pravi – pravo okolje zanj. Tudi zaradi družinskega življenja. Prav zato upa, da bo sezono zaključil v Badaloni. Nato pa … Ne skriva, da bi se rad vrnil v Real, čeprav se zaveda močne konkurence na svojem igralskem položaju.

"Tekma je dolga 40 minut. Težko je zadovoljiti vse apetite. Predvsem če ima trener na igralskem seznamu 16 imen. Vseeno menim, da je trening Reala boljši od 80 odstotkov tekem. Vsak dan tvoji tekmeci pač niso Fabien Causzer, Jaycee Carroll, Sergio Lull, Facundo Campazzo, Rudy Fernandez … Meni je to pomagalo. Sem boljši. Veliko tudi vlagam vase. Konkretno, ob sebi imam svojega kondicijskega trenerja. Da, rad bi se znova dokazal pri Realu," o morebitni vrnitvi v kraljevi klub razmišlja Prepelič.

Foto: Grega Valančič/Sportida V reprezentanci že februarja

Ob pogovoru z zlatim reprezentantom seveda nismo mogli mimo izbrane vrste. Brez oklevanja je potrdil, da bo selektorju na voljo že v februarskem prvem kvalifikacijskem oknu v boju za EuroBasket 2021. Ob tem pa je bilo v njegovem glasu vendarle mogoče zaznati nekaj grenkobe. Odkrito priznava, da so ga zmotile besede vodstva Košarkarske zveze Slovenije o "košarici", ki jo je reprezentanci namenil v zadnjem delu kvalifikacij za SP 2019.

"Zakaj nisem prišel? Klub mi ni dovolil. Zakaj je Randolphu? V klubu je tri leta in ima status nosilca, zato pa tudi večjo besedo. Nisem mogel vkorakati v pisarno Florentina Pereza in mu povedati, da odhajam v reprezentanco. Ni prav, da se je moje ime v javnosti pojavljajo v tem kontekstu. Lahko pa zatrdim, da sem s selektorjem v zelo dobrem odnosu. Z veseljem bom igral za Slovenijo, če bom le zdrav," se je razgovoril občasni kapetan.

Klemen Prepelič se veseli vnovičnega sodelovanja z Dončićem. Foto: Reuters

Z Dončićem v Tokio?

A če bo v kvalifikacijski skupini za EuroBasket 2021 Slovenija, čeprav brez Luke Dončića in Vlatka Čančarja, v konkurenci Madžarske, Ukrajine in Avstrije v vlogi favorita, pa se bo prihodnje leto zanesljivo več govorilo o boju za Tokio 2020. Slovenci bodo olimpijske sanje lovili v Kaunasu. V konkurenci Poljske in Angole Prepelič upa na napredovanje, zmago v polfinalu in odločilni obračun z Litvo.

"S fanti smo se slišali takoj po žrebu. Imamo lepe možnosti za to zahtevno in odločilno tekmo proti gostiteljem. Težko bo, toda z Dončićem so dosegljivi tudi najvišji cilji," pravi Klemen in dodaja: "To je največji športni dogodek. Sanje vsakega športnika. Če smo postali evropski prvaki, ni vrag, da se ne bi uvrstili tudi na olimpijske igre."