"Luka je vedno dejal, da bo v ligi NBA lažje igral kot v Evropi, a kljub temu tako hitrega preskoka tudi sam ni pričakoval. Vesel je te nagrade. Slovenija ima ogromno dobrih športnikov. Včasih me tudi v ZDA sprašujejo, od kod nam toliko dobrih športnikov," pravi Mirjam Poterbin, mati Luke Dončića, ta je v razvrstitvi športnika Slovenije 2019 pristal na drugem mestu, za Primožem Rogličem.

Čez lužo skoraj ne mine večer, ko na tekmi Dallas Mavericks Luka Dončić ne vknjiži novega mejnika v zbirki statistik, ki jih pridno vodijo Američani. Te dni analitiki nimajo toliko dela s seštevanjem številk Slovenca, temveč več pozornosti namenjajo njegovi poškodbi (zvin gležnja), ki jo je staknil na tekmi z Miami Heat, in odštevanju dni od 20-letnikove vrnitve pod koše najkakovostnejše košarkarske lige.

"Vedno znova dokazuje, da ne želi manjkati na nobenem treningu, na nobeni tekmi, tako da mu ni lahko, a nekako je sprejel tudi to poškodbo," o tem, da se je moral Luka hitro sprijazniti s poškodbo, pravi njegova mati. Foto: Getty Images

Vedno znova dokazuje, da ne želi izpustiti niti treninga

Lukova mati Mirjam Poterbin je na torkovi prireditvi dejala, da naj bi se vrnil okoli novega leta in da mu ni najlažje: "Vedno znova dokazuje, da ne želi manjkati na nobenem treningu, na nobeni tekmi, tako da mu ni lahko, a nekako je sprejel tudi to poškodbo. Ve, da bo počival dva, tri tedne, morda malo več, in se nato vrnil. Tudi v preteklosti se je spopadel s poškodbami, ve, kaj ga čaka, tako da bo zaradi tega morda malo lažje. Pomembno je, da popolnoma sanira poškodbo."

Toliko statistike, da ji ne moreš več slediti

Po tekmi proti Miamiju, na kateri je v manj kot dveh minutah igre ob dveh točkah pristavil le še en skok, je Dončićeva statistika nekoliko upadla, tako da je zdaj z 29,3 točke na tekmo tretji najboljši strelec lige, z 8,9 asistence na tekmo pa tudi tretji asistent v vsej ligi, medtem ko je pri skokih (9,6) zdrsnil na 17. mesto. Pred tekmo z Miamijem je bilo njegovo povprečje 30,4 točke, 9,4 asistence in 9,9 skoka na tekmo.

"Statistiki ne sledim več. Zdi se mi, da tudi Luka ne, ker je res toliko statistike, da ne moreš več slediti," o številkah, s katerimi skoraj vsak večer preseže velika imena košarkarskega sveta. Foto: Grega Valančič / Sportida

"Statistiki ne sledim več. Zdi se mi, da tudi Luka ne, ker je res toliko statistike, da ne moreš več slediti. Statistika veliko pomeni, a ima spoštovanje do vseh igralcev," o norih sinovih številkah pravi Poterbinova, ki meni, da je tako ekspresen preskok presenetil tudi Luko: "Vedno je dejal, da bo v ligi NBA lažje igral kot v Evropi, a menim, da kljub temu tako hitrega preskoka tudi on ni pričakoval." Ob tem dodaja, da se ji zdi letošnja ekipa precej bolj povezana, kar se vidi tudi na parketu. Dallas je trenutno na tretjem mestu zahodne konference.

Američani se sprašujejo, od kod toliko dobrih slovenskih športnikov

Dončića so njegove predstave na glasovanju za športnika Slovenije iztekajočega se leta po izboru športnih novinarjev v primerjavi z lani popeljale na drugo mesto. Na prestolu ga je zamenjal kolesar Primož Roglič.

"Luki priznanje veliko pomeni, sploh ker ga je dobil v svoji državi. Včasih me tudi v Ameriki sprašujejo, od kje nam toliko športnikov, saj smo res majhna država." Foto: Getty Images

"Luki tudi to priznanje veliko pomeni, sploh ker gre za priznanje, ki ga je dobil v svoji državi. Vesel je vsakega priznanja, ki ga dobi. Verjetno ga bomo res še večkrat srečevali med dobitniki priznanj, a moramo vedeti, da ima Slovenija ogromno res dobrih športnikov, tako da čestitke prav vsem. Včasih me tudi v ZDA sprašujejo, od kod nam toliko športnikov, saj smo res majhna država," pravi Poterbinova, zadovoljna, da so navdušenje Slovencev nad športom spoznali tudi na drugi strani Atlantika.

"Ne bom pozabila tekme v Miamiju, ko je Dallas gostoval tam. Trener Dallasa me je vprašal, kako to, da toliko Slovencev živi v Miamiju. Ko sem mu povedala, da ne živijo tu, ampak da so prišli na ogled tekme, je bil v šoku. Ni mogel verjeti," je še dodala.

