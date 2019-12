Janja Garnbret je Dončića zamenjala z Rogličem

Kolesar Primož Roglič, športna plezalka Janja Garnbret in moška odbojkarska reprezentanca so bili v tradicionalnem izboru Društva športnih novinarjev Slovenije razglašeni za najboljše športnike v letu 2019.

Medtem ko po osvojeni srebrni kolajni na evropskem odbojkarskem prvenstvu pravih dvomov o najboljši ekipi v državi ni bilo, pa je pred letošnjim glasovanjem za najboljše športnike v državi več negotovosti vladalo v moški in ženski konkurenci.

Že dejstvo, da so brez osrednje nagrade ostali svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec, najboljši novinec leta v ligi NBA Luka Dončić, svetovni prvak v motokrosu Tim Gajser, svetovni podprvak v kombinaciji Štefan Hadalin, svetovna prvakinja v slalomu na divjih vodah Eva Terčelj, izjemni kolesar Tadej Pogačar, evropski prvak v slalomu na divjih vodah Benjamin Savšek in drugi, priča o veliki uspešnosti in tekmovalni raznolikosti.

A ker na vrhu nikoli ni dovolj prostora, sta se na osrednji prireditvi v ljubljanskem Cankarjevem domu pod najmočnejšimi žarometi znašla Primož Roglič in Janja Garnbret. Ekipa leta je postala odbojkarska reprezentanca, najobetavnejša mlada športna osebnost je teniška igralka Kaja Juvan, nagrado za fair play pa je prejel biatlonec Alex Cisar.

Foto: Sportida Drugič kolesar, prvič Rogla

Ko je bil leta 2001 Andrej Hauptman izbran za najboljšega športnika v državi, je bil Primož Roglič še globoko zasidran v svet smučarskih skokov. Osemnajst let pozneje pa se je podpisal pod najbolj veličastno poglavje slovenskega kolesarstva. Kot prvi Slovenec je namreč dobil eno od treh večtedenskih preizkušenj – Dirko po Španiji. Na drugi, Dirki po Italiji, je bil tretji. Obenem je blestel še na dirki po ZAE, Romandiji … Dovolj, da je leto končal na vrhu lestvice svetovne kolesarske zveze in v pravi "dončićmaniji" prepričal več novinarjev od čudežnega košarkarskega dečka.

Obrazložitev DŠNS : Primož Roglič je v četrti sezoni med elito svoje prejšnje dosežke še nadgradil. Sezono je začel odlično in dobil vse tri etapne dirke, na katerih je nastopil. Na Dirko po Italiji je tako odšel kot glavni favorit. Dobil je prvo etapo, kronometer in oblekel prestižno rožnato majico. Kljub zdravstvenim težavam in poškodbam je ob spodbudi številnih slovenskih navijačev iztržil izjemno tretje mesto in spisal posebno zgodbo tudi za slovensko kolesarstvo. Junijski zmagi v zasebnem življenju pa je septembra dodal še največjo zmago na športnem področju. Na Dirki po Španiji kapetana ekipe Jumbo Visma niti dva padca nista mogla ustaviti. V treh tednih dirkanja je bil prepričljivo najmočnejši. V središču Madrida je poziral kot zmagovalec prestižne tritedenske dirke. Kot prvi Slovenec. Letos ni postal zgolj najboljši kolesar leta v Sloveniji. Postavil je še en mejnik, saj je sezono končal kot najboljši na prestižni lestvici mednarodne kolesarske zveze.

Foto: Grega Valančič/Sportida Znova Janja, a v novi družbi

Za razliko od Rogliča, ki je prekinil krajši niz zmag športnikov iz kolektivnih panog, pa se je na ženskem vrhu znašla stara znanka. Še drugič je nanj priplezala koroška športna plezalka Janja Garnbret, le da ji družbe tokrat ni delal Dončić. Korošica je v svojem športu letos osvojila praktično vse, kar se je osvojiti dalo. Postala je svetovna prvakinja v kombinaciji, kar je tudi olimpijska disciplina, ob tem je bila najboljša še v težavnostnem plezanju in balvanih, vso konkurenco pa si je pokorila tudi v svetovnem pokalu.

Obrazložitev DŠNS : Po koncu vsake sezone si reče, da bi jo težko končala bolje. Pa prav vsako naslednjo konča še višje. Ob večini njenih dosežkov, že zapisanih v zgodovino, piše, da jih je dosegla prva ali najmlajša, še največkrat – edina na svetu. Na balvanih letos ni znala drugače kot splezati na najvišjo stopničko. Nobena je ni premagala, nihče še nikoli naredil česa podobnega. Ker v stenah posluša telo, je premišljena in preudarna. In tudi če ve, da zmore res visoko, ostaja prizemljena. Ker je ljubezen do plezanja pomembnejša od preštevanja rezultatov, tudi če so ti izjemni. V plezalno sezono 2019 se je zapisala kot edina ovenčana s tremi zlatimi odličji z enega svetovnega prvenstva. Železnemu oprijemu v stenah pritiče odločen karakter, igrivost med oprimki pritiče nasmejani letos prvič ne več najstnici. Predvsem pa vsi presežki pritičejo njenemu plezalnemu slogu. Ki je zmagovalen.

Foto: Urban Meglič/Sportida

Ponovilo se je leto 2015

V moški konkurenci je glasove prejelo 14 športnikov, v ženski 15 športnic, med ekipami pa le tri. Pa še to sta tekaški dvojec Katja Višnar–Anamarija Lampič in kajakaški tandem Špela Ponomarenko Janić in Anja Osterman skupaj vknjižila le deset glasov. Kar 95 pa jih je osvojila odbojkarska reprezentanca Slovenije. Ponovilo se je leto 2015. Takrat so slovenski odbojkarji postali evropski podprvaki in zasedli slovenski vrh. Letos so v Ljubljani in Stožicah poskrbeli za novo evforijo, ponovili podvig in se vrnili na domači prestol.