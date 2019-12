Borut Pahor popihal na dušo slovenskim športnikom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je pred začetkom prireditve Športnik leta v predsedniški palači skupaj z Jernejem Pikalom, podpredsednikom vlade in ministrom za izobraževanje, znanost in šport, sprejel najboljše športnice in športnike v iztekajočem se letu 2019. V imenu športnikov je na sprejemu spregovoril kolesar Primož Roglič.

Pikalo se je v svojem nagovoru zahvalil športnikom za njihov prispevek družbi: "Želel bi se vam zahvaliti za vse tisto, kar počnete, za ves trud, ker, kot večkrat rečem, vrednote, ki jih projicirate v širšo družbo, so najboljše vrednote, ki jih ta družba ima. So vrednote tekmovalnosti, ampak tudi delavnosti in vsega tistega, kar pripomore k športnemu uspehu."

Tudi predsednik države Pahor je v svojem nagovoru izpostavil številne športne uspehe in kaj ti predstavljajo za družbo. "Ko se z mladimi pogovarjam o njihovi prihodnosti, ne želijo postati vsi športniki, vendar se prav z vašim delom in ne vedno samo z vašimi zmagami, ampak tudi z vašimi porazi ter vrnitvijo na olimp najbolje ilustrira in oblikuje mlade za njihovo zmagovalno miselnost, še več, za njihovo šampionsko miselnost," je prepričan Pahor.

Predsednik Republike Slovenije v družbi (nekaterih) najboljših slovenskih športnikov in športnic. Foto: Nebojša Tejič/STA

Zbrane v predsedniški palači, med katerimi so bili med drugim tudi plezalka Janja Garnbret, motokrosist Tim Gajser, kajakaša Eva Terčelj in Peter Kauzer ter odbojkarja Tine Urnavt in Alen Šket, je v imenu športnikov nagovoril Roglič.

"Hvala za vso dosedanjo in prihodnjo podporo. Mi bomo še naprej bili: prvič najboljši, drugič dobri in tretjič se nam bo vse podrlo. Vedno pa se bomo borili pošteno do zadnjega atoma moči," je dejal najboljši kolesar sveta na lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci).