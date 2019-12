S kapetanom Cedevite Olimpije o (pre)hitrem koncu evropske poti, napadu na vrh lige ABA, domačih tekmecih, prepričevanju pregovorno zadržanega ljubljanskega občinstva in reprezentančnem izzivu, v katerem bi moral imeti glavno vlogo Luka Dončić. "Bodimo zdravi, pa se bomo poleti vsi skupaj znova zbrali," pravi Jaka Blažič, ki bo v sredo, ko bo v Stožicah gostoval Joventut s Klemnom Prepelićem in Alenom Omićem, še zadnjič v sezoni vitaminske zmaje popeljal na evropski parket.

Ko so sredi novembra z zmago pri Darušafaki pri Cedeviti Olimpiji napovedali rezultatski zasuk, je kapetan Jaka Blažič upal, da bo 18. decembra ob 18.30 na tekmi proti Joventutu v Stožicah lovil napredovanje v drugi del EuroCupa. A ob le treh zmagah na devetih tekmah bo za Ljubljančane sredin večer poslovilni. "Morali bi iztržiti več," pravi 29-letni Ljubljančan, sicer tudi član zlate reprezentance z EuroBasketa 2017.

V nedeljo ste po uvodnih težavah dokaj gladko strli odpor Krke. Pred leti smo govorili o derbiju. Kaj pa danes? Se v slačilnici še čuti drugačen utrip pred obračuni z Novomeščani?

Da, vsekakor. To je še vedno derbi. Vsak nosi svojo zgodbo. Vsak derbi je drugačen. Tokrat smo ga razumeli tudi v luči dvigovanja morale po zadnjem evropskem porazu. Ko izgubiš tekmo, na kateri večinoma vodiš in imaš velikansko prednost, se ni povsem preprosto zbrati in pokazati kakovostne predstave. Za nameček proti Krki, ki igra netipično košarko. Iskali smo ritem, iskali smo formo. Na začetku smo imeli nekaj težav, a nato smo se dvignili in kar prepričljivo zmagali.

Ko se pogovarjamo o domačih tekmecih, ne moremo mimo Primorske, ki navdušuje pod koši, a se menda utaplja v finančnih težavah.

To vsekakor ni dobro za slovensko košarko. Tudi sam sem slišal za težave. Iskreno upam, da bodo rešili težave, ohranili močno ekipo in se borili do konca sezone.

V nedeljo je s soigralci vknjižil že osmo jadransko zmago v sezoni. Foto: Sportida Z nedeljsko tekmo ste spustili tudi zastor prve polovice jadranske sezone in jo končali tik pod vrhom. Pričakovano?

Ko smo si pred sezono postavljali cilje, smo v ligi ABA merili med najboljšo četverico. To je seveda izhodišče za nadaljnji napad. Smo na pravi poti. Naša naloga je, da nadaljujemo v tem slogu.

Kaj pa Evropa? Cilj je bil napredovanje med najboljših 16 v EuroCupu. V sredo se poslavljate. Je to neuspeh?

Vsekakor. Cilj ni bil izpolnjen. Razočaran sem. Tudi na tekmi proti Krki sem v podzavesti še vedno čutil grenkobo poraza z gostovanja pri Nanterre 92. Težko se ga je znebiti, a se ga moramo. S treningi in tekmami moramo misli preusmeriti na nadaljevanje sezone v ligi ABA.

Verjetno pa bi bilo zmotno, če bi razloge za konec evropske poti iskali le pri zadnjem porazu v Franciji.

Se strinjam. Nikakor ne moremo obžalovati le zadnje zapravljene priložnosti. Ne nazadnje smo sezono odprli s petimi zaporednimi porazi. Izgubljali smo tekme, na katerih smo bili na pragu zmage. To še vedno boli. Če izpadeš iz nadaljnjega tekmovanja, a veš, da si izstrelil vse naboje, imaš mirno vest. Mi pa si lahko očitamo, da smo bili sposobni iztržiti več. Prav zaradi tega je to evropsko zgodbo še toliko težje pozabiti. A to je pač življenje vrhunskega športnika. Kratek spomin in pogled v prihodnost.

V sredo še zadnjič v sezoni v EuroCupu Foto: Sportida

Prav tekme v EuroCupu so bile najlepši poligon za dokazovanje in prepričevanje pregovorno zadržanega ljubljanskega občinstva. Čutite, da ste tudi na tej ravni zapravili lepo priložnost?

Nedvomno. Žal mi je, da nismo dočakali tekem, na katerih bi s predhodnimi zmagami in všečno igro izsilili odličen obisk in glasno podporo. Žal pa mi je tudi vseh potencialnih obiskovalcev, ki v tej sezoni ne bodo videli močnih evropskih tekme. A ponavljam, misli moramo usmeriti v prihodnost. Navsezadnje bomo v preostanku sezone igrali tudi za mesto v Evropi za prihodnje leto. Vse je v naših rokah.

Zdaj bo vaše življenje drugačno. Ena tekma na teden.

Da. In več treninga. To je edina pot. Napredovati moramo iz dneva v dan. V naši igri je preveč nihanj. To nas je večkrat pokopalo. Kako izkoreniniti nihanja? Več dela, več treninga. To je edina pot.

Liga ABA. Boj za sam vrh ni izključen?

Ni nemogoče, je pa težko karkoli napovedovati. V zadnjem krogu je Zadar premagal Crveno zvezdo. FMP je bil boljši od Budućnosti. Tega nismo pričakovali, mar ne? Liga je močna in nepredvidljiva. Naš cilj ostaja uvrstitev v končnico, v kateri pa, o tem sem prepričan, nismo brez možnosti za vrh.

Vam ob osredotočanju na vse obveznosti uspe pogledati tudi proti ligi NBA? Luka Dončić v vaših očeh?

Lagal bi, če bi dejal, da se zbujam sredi noči in spremljam tekme. Ne gre. Če pa igra Dallas v ugodnih evropskih terminih, si z veseljem ogledam njegove vrhunske predstave. Sicer pa sem na tekočem z njegovo statistiko in vrhunci tekem. Lepo ga je gledati, ni kaj.

V Dončićevi družbi znova junija 2020? Foto: Sportida

Zdi se, da je vse težje o Dončiću povedati kaj novega. Vas kot košarkarja, ki si je z njim delil slačilnico leta 2017, vendarle preseneča?

Tega nisem pričakoval. Zavedal sem se njegove kakovosti in odločnosti. Napovedoval sem mu odlično sezono, da pa bo igral na ravni najkoristnejšega košarkarja najmočnejše lige na svetu … Ne, to je bilo težko napovedati. Navsezadnje v ligi NBA igra šele drugo sezono. Takšne predstave pri takšni starosti so velika redkost. Vsekakor mu privoščim ta uspeh. Zdaj mu želim hitro okrevanje, nato pa vrnitev in ohranjanje forme do konca sezone.

Ste reprezentanti zlatega EuroBasketa 2017 v rednih stikih?

Da. Na daljavo. Oblikovali smo spletno skupino, v kateri je tudi Luka. Vsakodnevno komuniciramo. Večinoma gre za komentarje košarkarskih dogodkov, medsebojne čestitke ali spodbude.

Kaj pa reprezentančni izziv Tokio 2020? Priložnost, da z Dončićem znova združite moči?

Upajmo. Pred nami so še dolge klubske sezone. Trkajmo ob leseno podlago in upajmo, da bomo vsi zdravi. Če bomo, verjamem, da se bomo zbrali v polni zasedbi in se odločno lotili olimpijskih kvalifikacij v Kaunasu.