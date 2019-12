Grozeči primorski eksodus: podpora iz Ljubljane in Novega mesta

Po polovici rednega dela lige ABA je slovenski pogled na lestvico navdušujoč. Cedevita Olimpija in Koper Primorska z osmimi zmagami na enajstih tekmah domujeta tik pod vrhom in zaostajata le za vodilno Budućnostjo, Krka pa ima na osmem mestu dve zmagi naskoka pred najbolj ogroženo trojico v boju za obstanek. A senco na slovensko uspešnost že nekaj tednov mečejo informacije iz Kopra, kjer naj bi se slovenski državni in pokalni prvaki vse težje otepali finančnih težav. Pestijo jih dolgovi še iz pretekle sezone, ki bi utegnili ogroziti pridobitev tekmovalne licence, zaradi tekočih likvidnostnih težavah pa se po kuloarjih že govori o pravem igralskem eksodusu.

Lance Harris: MVP kroga in slovo? Foto: ABA liga Lance Harris: MVP kroga, toda …

Zadnjo všečno predstavo so Primorci še pred nedeljskim kosilom uprizorili pri Igokeii (84:88), kjer je Žan Mark Šiško upravičil status prvega asistenta lige (tokrat 14 asistenc), najboljši mož na parketu pa je bil Lance Harris. Američan si je s statističnim indeksom 37 (33 točk, 10 skokov, 3 asistence) priigral tudi priznanje za najkoristnejšega igralca kroga. Toda … Če gre verjeti zapisom dobro obveščenega portala Sportando, je bila to tudi njegova zadnja tekma v koprskem dresu. Tudi Marjan Čakarun naj bi že imel oznako nekdanjega igralca Primorske. Pot naj bi ga vodila v Szolnok, kjer ima glavno besedo Gašper Potočnik.

Kaj pravijo v klubu? Iz srbskega medijskega prostora prihajajo namigi, da bi Primorsko v kratkem utegnil zapustiti tudi Marko Jagodić-Kuridža. In kaj na vse to porečejo v klubu? Nič. Pretekli teden uradnega odziva na vprašanje o finančnih težavah nismo dobili. Tudi danes nam odhodov Harrisa in Čakaruna niso potrdili. Vseeno lahko v kratkem vendarle pričakujemo tudi kakšen uradni odziv iz Bonifike. Vsaj tako so nam obljubili.

Jurica Golemac je do sedaj kljub finančnim težavam skrbel za rezultatsko uspešnost. Foto: Sportida

Jadranska uspešnica z napako

Pod črto, Primorska je v tej sezoni dobila superpokal in vseh deset preizkušenj državnega prvenstva, v ligi ABA pa se lahko pohvali z izkupičkom 8 zmag – 3 porazi. Če prištejemo še lansko sezono – eden najbolj nadarjenih trenerjev v regiji Jurica Golemac je v zadnjih 14 mesecih ekipo vodil na 89 tekmah in zabeležil kar 79 zmag. Zdaj sicer čaka izjemno zahteven niz tekem v ligi ABA. V prazničnem prelomu med decembrom in januarjem se bodo namreč novinci v ligi udarili s Crveno zvezdo, Partizanom in Budućnostjo. A bolj kot imena tekmecev je zdaj pomembno vprašanje, s kakšno zasedbo se bodo poskušali postaviti po robu velikanom lige ABA.

Video: kriza Primorske v očeh Lapornika (Krka) in Blažiča (Olimpija)



Moralna podpora iz Ljubljane in Novega mesta

O Primorski se je posledično govorilo tudi v nedeljskem obračunu Olimpije in Krke, ki ima kljub koprski premoči v zadnji sezoni še vedno prizvok slovenskega derbija. "Iz medijev smo seznanjeni, kaj se dogaja. Upam, da bodo zdržali. Velika škoda bi bila za slovensko košarko, če bi izgubili tako močnega konkurenta," nam je na to temo povedal branilec Krke Luka Lapornik, podobnih misli pa je bil tudi ljubljanski kapetan. "Res je, da so naša konkurenca. A primorske težave niso dobre za slovensko košarko. Upam, da bodo zadržali ekipo in se borili do konca sezone," pravi Jaka Blažič iz Cedevite Olimpije, ki pa bi po drugi strani morala stati pred vrati Bonifike in čakati na Žana Marka Šiška ali Ivana Marinkovića.

Dobro, a lahko bi bilo še boljše

In kako so sicer na Dolenjskem in v prestolnici zadovoljni s prvo polovico jadranske sezone? "Drugo mesto? Dobre in hkrati ne. Spodrsljaje smo si dovolili tam, kjer si jih ne bi smeli. Toda v tej ligi vsi klubi čutimo pritisk. Naša naloga je, da zadržimo prepričljive igre doma in izboljšamo sliko v gosteh," v imenu ljubljanskega kluba, ki si je "privoščil" tri poraze, odgovarja Edo Murić, medtem ko pa pri Krki na sezono gledajo ob nižji letvici. "Res je, boljši smo kot lani, a verjamem, da bi lahko imeli na svojem računu še lahko zmago več. Ne moremo pa mimo 'kiksov'. Vseeno mora biti naš pogled v prihodnost pozitiven, predvsem pa moramo trdo delati," pravi Lapornik.

Video: o prvem delu sezone