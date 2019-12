V Kopru nevaren dim

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ob pogledu na lestvico košarkarske lige ABA in slovenskega državnega prvenstva bi morali imeti v Koper Primorski razlog za optimizem. A so v javnosti vse glasnejše govorice, da imajo aktualni prvaki finančne težave.

Leta 2016 se je v Kopru začela pisati nekoliko drugačna košarkarska pot. Idejnim vodjem za začetek projekta na Obali Gregorju Vugi, Mihu Debevcu in Klemnu Puru je uspelo združiti Košarkarski klub Lastovka in Košarkarsko društvo KOŠ Koper. Dobili smo novega prvoligaša na slovenski sceni.

Ker z zapolnitvijo prostornine klubske blagajne niso imeli težav, se je začel strm koprski vzpon na slovenski vrh. Zlasti ko so za prvega trenerja angažirali ambicioznega Jurico Golemca. Takrat se je začelo pisati prav posebno poglavje v zgodovini novoustanovljenega kluba.

Želja predsednika se bo 23. decembra uresničila, vprašanje pa je, kaj bo po tem datumu

Jurica Golemac je s Primorci spisal številne uspehe. Foto: Peter Podobnik/Sportida Hrvaški strokovnjak s slovenskim potnim listom, ki je tudi igral za našo reprezentanco, je s Sixt Primorsko osvojil Slovenijo in jo prek druge lige ABA popeljal v elitno regionalno tekmovanje.

A se Primorci tudi letos ne ustavljajo. V osrednji ligi ABA so najprijetnejše presenečenje. Njihova igra ima rep in glavo. Na računu imajo sedem zmag ter vsega tri poraze (le Budućnost ima boljši izkupiček), v domačem prvenstvu pa še niso čestitali tekmecu za premoč.

Želja predsednika Vuge se je uresničila. Pred leti je namreč na glas govoril, da bo v Bonifiki igrala Crvena zvezda. Ne še sicer povsem, saj se bo zdajšnji klub Koper Primorska z njo pomeril v domači dvorani 23. decembra, zato pa je dočakal njen skalp v superpokalu lige ABA, medtem ko so bili Beograjčani v ligi uspešnejši.

A je na žalost v ospredju drugo vprašanje, ki se je naselilo okoli kluba. Kaj se bo z njim dogajalo po novem letu?

Omenja se, da se nekateri košarkarji spogledujejo z odhodom

Žan Marko Šiško je na Obali zaživel in se prelevil v odličnega organizatorja igre. Foto: Žiga Mikeli/Koper Primorska Po nekaterih informacijah naj bi se z odhodom spogledoval Marjan Čakarun, ponudbe na mizi pa imajo tudi drugi košarkarji.

Na crosarka.com pišejo, da so zaradi finančnih težav kluba na izhodnih vratih Žan Mark Šiško, Ivan Marinković (oba bi bila zagotovo zanimiva za Cedevito Olimpijo), Marko Jagodić Kuridža in tudi Stephen Holt. Verjetno pa je enako s prvim strelcem Lancom Harrisom.

Razumljivo bi bilo, da bi jih klubi vabili zaradi dobrih predstav, ki jih kažejo, a se kupci zavedajo, da bodo morda kmalu na voljo za drobiž, če se uresničijo zle napovedi.

Po naših informacijah nekateri košarkarji že nekaj časa niso prejeli plač, tiste najboljše pa naj bi za zdaj še plačevali v rokih, ki jih imajo zapisane v pogodbah, da ne bi predčasno samovoljno zapustili Kopra.

V klubu brez komentarja, denar za plače naj bi imeli do konca koledarskega leta

Marjan Čakarun naj bi želel zapustiti klub. Foto: Vid Ponikvar Že lani so plače zamujale, vendar takrat zgodba ni imela takšnega predznaka, kot ga ima v tem trenutku, ko se omenja tudi črn scenarij. Denarja za izplačilo plač do konca sezone naj za zdaj še ne bi bilo. Na klub smo zato naslovili vprašanja v povezavi z nejasnostmi o morebitnih odhodih košarkarjev in finančnih težavah ter prihodnostjo, vendar smo ostali brez komentarja.

Ob tem gre čestitati trenerju Golemcu, da vse skupaj drži tako pokončno na parketu. Verjetno se tudi sam zaveda, da ga čez leto ne bo nihče več spraševal, zakaj je klub kar naenkrat začel izgubljati tekme. Najboljša reklama zanj in za igralce so vendarle zmage. A v nedogled to zagotovo ne bi/bo šlo.

Za slovensko košarko bi bila velika škoda, če bi se izgubila takšna sredina, kot je bila v zadnjih letih v Kopru. Zlasti zato, ker so ambicije visokoleteče. A se vse začne in konča pri razpoložljivem denarju.

Če so naše informacije glede tega, da imajo v klubu denarja le še za do konca letošnjega koledarskega leta, potem si raje ne predstavljamo, kaj se bo zgodilo z dimom v Kopru, če ne bo prišlo do finančnega priliva, ki bo rešil sezono. Morebiten nov skalp Crvene zvezde 23. decembra bi šel tudi hitro v pozabo.