Pri Cedeviti Olimpiji različna obraza

Do konca skupinskega dela Eurocupa je še en krog, a je po porazu z Nanterrom (87:90) postalo jasno, da se je evropska pot Cedevite Olimpije končala. Spet se je pokazala zgodba, ki smo jo v tej sezoni že večkrat videli.

Sredi druge četrtine je Cedevita Olimpija na gostovanju pri Nanterru vodila s kar 37:13. Videti je bilo, da so košarkarji ljubljanskega moštva na pravi poti do četrte zaporedne zmage v Eurocupu, ki bi jih ohranila v igri za napredovanje med 16 najboljših ekip.

Letošnje tekme pa so že ponudile scenarije, po katerih je četa Slavena Rimca zapravila dobljeno.

Prav zaradi takšnih nihanj v igri je Olimpija začela evropsko sezono s serijo petih zaporednih porazov, čeprav je imela večkrat lepo priložnost, da bi prednost kronala s skalpom.

"Nerazumljivo je, kako lahko na eni sami tekmi pokažemo dva različna obraza"

Tudi tokrat so zeleno-beli povsem popustili in Francozom omogočili, da so najprej izenačili pri 50:50.

Ko so slovenski predstavniki zrežirali delni izid 15:2, je bilo videti, da so se iz letošnjih lekcij nekaj vendarle naučili, a tega niso dokazali. Prejeli so kar 90 točk, kar je bistveno preveč.

Košarkarji Cedevite Olimpije so bili v sredo v Franciji po porazu razočarani. Evropska sezona se je krog pred koncem skupinskega dela končala. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nasploh je obramba na zadnjih tekmah, izjema je bil obračun s Crveno zvezdo, slaba. Budućnost jim je natresla 93, Zadar celo 101 točko.

"Domači košarkarji so na tekmi zadevali veliko, a menim, da smo jim tudi mi dali veter v hrbet s svojimi neumnostmi. Dovolili smo, da poberejo veliko skokov v napadu, izgubili smo preveč žog. Nerazumljivo je, kako lahko na eni sami tekmi pokažemo dva različna obraza. Na začetku tekme sta se videli motiviranost in energija fantov. Bili smo točno takšni, kot smo želeli biti. Sledil je padec osredotočenosti, poskušali smo obdržati visok ritem igre z menjavami igralcev, a na koncu smo tekmo izgubili v zadnji četrtini. Iskreno mislim, da smo domačinom zmago preprosto poklonili," je bil razočaran Rimac.

"Naučiti se moramo končati obračune"

Ameriški košarkar Ryan Boatright je bil z 22 točkami najboljši strelec tekme, vendar so se v zaključku bolj naslanjali na njegovega rojaka Codija Millerja-McIntyreja. Preveč je bilo igre ena na ena, kar so vroči domačini znali izkoristiti.

Američana v vrstah Olimpije sta bila najboljša strelca, vendar na koncu nista imela razlogov za veselje. Foto: Vid Ponikvar

"Ni nam uspelo končati tekme na način, kot smo si želeli. V določenem trenutku smo vodili s 25 točkami razlike, nato pa povsem popustili. Naučiti se moramo končati obračune. Izgubljali smo žoge, prikazali slabo igro v obrambi, zgrešili nekaj lahkih polaganj. Ko vodiš s 25 točkami razlike, si sam sebi največja nevarnost, kar je bilo na koncu usodno za nas," je poudaril Boatright.

A učenja v Evropi ne bo več. Prihodnji teden bo v Ljubljani gostoval še Joventut Klemna Prepeliča in Alena Omića, ki sta si napredovanje že zagotovila, nato pa bodo zmaji svoje misli povsem usmerili v ligo ABA in v nadaljevanju sezone še v slovenski tekmovanji.