Cedevita Olimpija po porazu v Franciji brez možnosti za drugi del Eurocupa

Olimpija je bila tri od štirih četrtin boljša od francoskih gostiteljev, po imenitnih prvih desetih minutah tekme vodila kar s 30:11, ob polčasu s 43:32, po tretji četrtini pa s 65:58, v zadnjem delu tekme pa so domači Ljubljančane hitro ujeli in prehiteli ter na koncu slavili pomembno zmago z 90:87, s katero še ostajajo v igri za preboj v drugi del Eurocupa. Cedevita Olimpija zanj nima več nobenih možnosti. Najboljša strelca pri Ljubljančanih sta bila Ryan Boatright z 22 točkami in Codi Miller-McIntyre, ki jih je dosegel 18.

Zadnjo tekmo v letošnjem Eurocupu bodo zmaji odigrali prihodnjo sredo, 18. decembra, ko bodo doma gostili Joventut.

Na delu so bili tudi slovenski legionarji. Gašper Vidmar je z Venezio v torek slavil na gostovanju pri Limogesu. Slovenski košarkar je v 16 minutah dosegel pet točk (2/6 za 2, 1/2 prosti meti), v statistiko pa je vpisal še tri skoke, dve podaji, dve ukradeni žogi in eno izgubljeno žogo.

Joventut Klemna Prepeliča (15 točk, 2 skoka in 2 asistenci v 24:10 min.) in Alena Omića (10 tolk, 8 skokov, 2 asistenci v 23:40 min.) je premagal Unics, Ulm z Jako Lakovičem in Zoranom Dragićem (8 točk, skok in asistenca v 18:19 minutah igre) pa je izgubil z Monacom.

