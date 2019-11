Dan po veliki zmagi se je pri Cedeviti Olimpiji zapletlo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V skupini C Eurocupa je nastalo veliko neznank

Košarkarji Cedevite Olimpije so po osmih krogih Eurocupa pri treh zmagah in petih porazih.

Po pomembni zmagi proti Brescii so košarkarji Cedevite Olimpije ostali v igri za napredovanje v drugi del Eurocupa, a je v skupini C dan pozneje postalo izjemno razburljivo in izenačeno. Prav nič še ni dokončno jasno.

S presenetljivo zmago Nanterra na gostovanju pri Unicsu se je v skupini C zapletlo, zato je še prezgodaj za matematiko, pa čeprav sta do konca le še dva kroga. Prav dve zmagi namreč ločita zadnjo Cedevito Olimpijo in vodilni Unics.

Pred osmim krogom so na uradni strani Eurocupa našteli kar osem mogočih scenarijev, kako si lahko katera od ekip pribori napredovanje ali predčasno izpade iz boja za vstop med najboljših 16 klubov tega tekmovanja. Prav noben se ni uresničil, zato bo do konca rednega dela še izjemno razburljivo.

"Edini pravi spodrsljaj Nanterre"

Ljubljančanom niti dve zmagi ne zagotavljata napredovanja, če se znajdejo v skupini ekip, s katerimi imajo slabši izkupiček. Najslabšega imajo za zdaj z Joventutom, proti kateremu so na gostovanju izgubili s kar 81:101. Zato bo dobrodošlo, da ne pridejo v morebitno skupino treh ekip, v kateri bo prav Joventut. Sicer se bodo z moštvom Klemna Prepeliča in Alena Omića pomerili v zadnjem krogu, tako da bo pred tem pravi čas za računanje.

Trener Slaven Rimac pozdravlja premor, v katerem bodo izkoristili čas za kakovosten trening. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najprej pa mora Olimpija 11. decembra na gostovanju premagati Nanterre. Doma je izgubila s šestimi točkami razlike, zato bo zmaga nujna. "Prav ta tekma je edini pravi spodrsljaj v Eurocupu," je dejal glavni trener Olimpije Slaven Rimac, ki je skupaj z izbranci prišel v zmagoviti niz. Dobrodošlo je, da so našli pravi ritem. Pet tekem ne poznajo poraza. Kot zadnja je v Eurocupu padla Brescia.

Daljši premor v evropskem tekmovanju bo nastal, ker je bilo sprva predvideno, da se bodo v novembrskem ciklusu začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki so prestavljene na februar.

Glave se morajo "resetirati"

"Za nas je v tem trenutku dobro, da je premor. Preveč tekem je bilo. Potrebujemo trening. Glave se morajo 'resetirati'. Več časa imamo zdaj za pripravo na obračun lige ABA proti Zadru. Tam nas čaka težka tekma, čeprav ni še nikogar premagal. Vsaka tekma v ligi ABA je težka. Nato sledi še dvoboj s Crveno zvezdo," poudarja hrvaški strokovnjak na čelu Olimpije, ki bo Beograjčane pričakala v Stožicah 1. decembra. Takrat bi se lahko največja dvorana v Sloveniji dodobra napolnila.

Codi Miller-McIntyre in Ryan Boatright sta bila strelsko najbolj učinkovita na tekmi proti Brescii. Foto: Vid Ponikvar

Ryan Boatright je poudaril, da je kemija tista, ki v tem trenutku zelo dobro deluje. In zato so prišle na vrsto tudi zmage, ki jih v Evropi prvih pet krogov ni bilo na spregled: "Ne morem povedati, kdaj natanko se je zgodil klik. Trdo treniramo dvakrat na dan. Dvignili smo se. Vsako tekmo smo osredotočeni in izpolnjujemo načrt trenerja."