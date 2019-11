Nora predstava Klemna Prepeliča, Olimpija ostaja med živimi v Evropi

Moštvo Cedevite Olimpije je v osmem krogu EuroCupa v Stožicah s 73:62 premagala Germani Brescio in tako še ohranja upanje na preboj v drugi del evropskega tekmovanja. V skupini C je pred zadnjimi tremi krogi še vse odprto, četa trenerja Slavena Rimca je proti Italijanom nujno potrebovala zmago z razliko višjo od sedmih točk in jo dosegla. Izjemen strelski večer je imel Klemen Prepelič, ki pa je z Joventutom vseeno izgubil v Istanbulu.

Cedevita Olimpija je v zadnjem času vroča, Brescie se je lotila po seriji štirih zmag, dveh v ligi ABA in dveh v EuroCupu, zaradi slabega začetka v evropskem tekmovanju in treh porazov pa jo do konca skupinskega dela čaka trd boj za napredovanje.

Do konca prvega dela sta še dva kroga, Ljubljančani pa za uvrstitev med prve štiri v skupini potrebujejo še vsaj eno zmago. Po tritedenskem premoru bodo gostovali v Franciji pri Nanterru, v zadnjem krogu 18. decembra pa bodo gostili Joventut.

Najboljša strelca pri Cedeviti Olimpiji sta bila Ryan Boatright in Codi Miller-McIntyre, ki sta dosegla po štirinajst točk.

Prepeliču izjemen strelski večer pokvaril poraz ekipe

V sredo so bili na delu tudi slovenski legionarji. Joventut Klemna Prepeliča in Alena Omića je s 86:92 izgubil pri Darušafaki, pa čeprav je Prepelič naravnost blestel in bil s 30 točkami (3/4 za dve, 6/11 za tri, 6/7 prosti meti) absolutno najboljši posameznik tekme. Tem je v slabih 27 minutah igre dodal še dva skoka, pa štiri asistence, ukradel je štiri žoge ... Omić je dodal osem točk in štiri skoke, a zmagala je vendarle ekipa iz Istanbula.

Ulm Jake Lakoviča in Zorana Dragića (14 točk, 2 skoka in asistenca) je doživel poraz pri Promitheasu Patrasu, Gašper Vidmar (2 točki) pa se bo z Venezio pomeril s Tofasom.

