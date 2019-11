Infarktna končnica obdržala Olimpijo pri življenju

Tekma osmega kroga Eurocupa je imela za Cedevito Olimpijo velik pomen. Z morebitnim porazom bi se praktično poslovila od Evrope, če bi ob tem Joventut premagal še Darušafako. Zmaga je bila zatorej nujna, zlasti za več kot sedem točk, saj je prvo tekmo Olimpija proti Brescii izgubila za ravno toliko.

In prav italijanski klub je tisti, ki ga Ljubljančani najbolj realno lovijo v boju za uvrstitev med najboljše štiri ekipe v skupini C, ki bodo napredovale v nadaljevanje tekmovanja.

Roke so bile temu primerno nemirne v prvi četrtini, saj so zgrešili vseh šest poizkusov za tri točke in celo pet od šestih prostih metov. Kljub vsemu so zaostajali le za točko (19:20).

Sanjska druga četrtina

Vprašanje časa je bilo, kdaj bo stekel met izza črte 6,75 metra. Filip Krušlin je zadel prvo za 22:20. In ta je domače povsem ponesla, saj so drugo četrtino dobili z 19:6. Italijane so prisili h kar 12 izgubljenim žogam. In pri rezultatu 38:26 je bilo videti, da Olimpija ne bo imela težav pri pohodu do tretje zaporedne evropske zmage.

A se je zataknilo takoj v začetku drugega polčasa. Medla igra in premalo angažiranosti je botrovalo, da so gostje zrežirali delni izid 9:0 in v Stožicah smo spet dobili enakovredno tekmo. Po skoraj štirih minutah je mrk prekinil Codi Miller-McIntyre.

Andrija Stipanović je bil na začetku tekme, ko so bili njegovi soigralci nenatančni pri metih z razdalje, razpoložen za igro. Foto: Vid Ponikvar

Nemudoma, ko so začeli igrati pametno in niso divjali po nepotrebnem, so zagospodarili na parketu in pobegnili nasprotniku, ki je po treh četrtinah zaostajal za osem (43:51). Ravno toliko, kolikor je Olimpija potrebovala v dvoboju z Italijani.

Ko je bila prednost dvanajstih točk pri 62:50, je bilo čutiti, da izbranci Slavena Rimca imajo način, kako priti do zmage z višjim naskokom. A so začeli igrati statično na dolge napade in s preveč individualne naravnanosti.

Padli v nepravem trenutku, a ...

"Ni bil načrt, da tako zaigramo. Težko je s klopi dati košarkarjem informacijo. Agresivna obramba nas je pripeljala do prednosti. Želel sem, da bi še naprej tekli. Logično pride do padcev. Ekipa Brescie je izkušena, a smo se rešili. Fantje so naredili potrebno na parketu," je o težkih trenutkih dejal Rimac.

Prednost je začela z napadom v napad kopneti. In pri 66:62 se je prižgal alarm, saj je Olimpija potrebovala zmago z osmimi točkami naskoka.

Codi Miller-McIntyre je v zaključku ukradel žogo in zadel pomemben koš ter prosti met, da je Olimpija pobegnila do prednosti, ki jo je potrebovala v dvoboju z Brescio. Foto: Vid Ponikvar

Ko je vodila z 68:62, so imeli Italijani napad za omiljenje zaostanka. Čeprav bi izgubili, bi imeli razlog za veselje, saj bi bili v medsebojnem obračunu boljši od Olimpije. A so domači z dobro obrambo prisilili tekmeca, da je slabo izvajal avt. Podarjeno žogo je McIntyrje ukradel, v nasprotnem napadu ob prekršku zadel koš in dvignil navijače na noge. Miren je bil tudi pri dodatnem prostem metu, s katerim je Olimpija pobegnila na 71:62.

... so prišli do zmage s prednostjo, ki so si jo želeli

Brescio je rešila trojka, a so domači spet prišli do žoge in Krušlin je z dvema zadetima prostima metoma zadel za zmago s 73:62. S tretjim zaporednim uspehom tako Olimpija ostaja v igri za napredovanje.

Trener Cedevite Olimpije Slaven Rimac je bil razumljivo zadovoljen po zmagi nad Brescio. Foto: Vid Ponikvar

"Naše možnosti za napredovanje so se izboljšale. Košarkarjem sem pred tekmo rekel, da so nas premagali doma in bodo tokrat motivirani. Zato mora biti naša motivacija dvakrat večja od njihove. V drugi četrtini smo igrali zelo dobro v obrambi. V današnjih tekmah, če zadeneš le pet trojk in zmagaš za več kot deset točk, veš, da si dobro igral v obrambi. V določenem trenutku smo bili pod pritiskom. V slačilnici sem fantom rekel, naj se osredotočijo na posamezen napad. Našli smo pot do zmage," je bil po tekmi zadovoljen Rimac.

Do konca uvdodnega dela Eurocupa sta še dva kroga in dobrodošlo bi bilo, da bi Olimpija obakrat slavila zmago. Najprej na gostovanju pri Nanterru - po nekoliko daljšem premoru bo tekma šele 11. decembra - in nato še doma proti Joventutu. Če bi se zgodil takšen scenarij in bi Brescia, ki igra še proti Darušafaki na gostovanju in doma proti Nanterru, zmagala le enkrat, bi Ljubljančani spisali lepo zgodbo, potem ko so v Evropo vstopili s petimi porazi.