Zmaji se prebujajo, a še v hladnem kotlu in v bitki s časom

Skalp Darušafake v gosteh, popolna premoč nad koprsko Primorsko kot državnim prvakom in hitom jadranske sezone ter v sredo še domača zmaga nad Unicsom iz Kazana. Tako so košarkarji Cedevite Olimpije v dobrem tednu odgovorili na sicer povsem upravičene kritike, ki so jih bili deležni v uvodnih krogih sezone. A še bolj kot rezultatski zasuk je očitna igralska preobrazba vitaminskih zmajev, ki zdaj delujejo precej bolj moštveno in borbeno, na ravni igre pa so očitni predvsem dvig ravni obrambne agresivnosti, boljši skok in širši nabor napadalnih rešitev.

Če bodo lačni …

V igri je bilo sicer še vedno kar nekaj nihanj, a v nasprotju s prvimi tekmami se v kriznih minutah ni zgodil razpad sistema. "Igralci se morajo zavedati, da mora biti ekipa lačna uspeha. Ne glede na to, da imamo v moštvu košarkarje z bogatimi karierami, ki so osvojili že marsikaj. To je nov projekt, od katerega se veliko pričakuje. Gre za veliko odgovornost. Tudi jaz jo čutim. Mora nam uspeti. Predvsem pa upam, da bomo privabili več gledalcev. Igramo dobro košarko," je bil po sredini zmagi nad bogatimi Rusi iz Kazana (76:72), ki so pred tem klonili le enkrat, zadovoljen hrvaški trener na ljubljanski klopi Slaven Rimac. Zdaj ima na svojem računu izkupiček dveh zmag in petih porazov v EuroCupu ter petih zmag in enega poraza v ligi ABA.

Mikael Hopkins Foto: Grega Valančič/Sportida Dodana vrednost: Mikael Hopkins

Olimpija je tokrat delovala predvsem na ameriški pogon. Izstopal je rezervist Mikael Hopkins, ki je nadomestil prispevek Marka Simonovića. V svoji najboljši predstavi v dresu ljubljanskega kluba je ob dobrem metu dosegel 20 točk. "Morda je bil v preteklosti nekoliko podcenjen. Igral je v nižjih ligah, na primer drugi turški in prvi bolgarski, od koder je prinesel svoje navade. A ima potencial. Dokazuje, da se lahko kosa s tekmeci na ravni EuroCupa. Ta sezona je tudi velika priložnost zanj," o 206 centimetrov visokem Američanu pripoveduje Rimac, ki v sistem vse bolj vključuje tudi Maika Zirbesa, tako da se posledično Martin Krampelj lahko še bolj udobno namesti na klopi za rezervne igralce.

Sezona je še mlada, toda …

Rimac je po tekmi razmišljal tudi o tem, da ima ekipa zdaj več časa za treninge, osvajanje sistema, uigravanje in skupno rast. To bo Olimpiji zanesljivo prišlo prav v nadaljevanju jadranske sezone, medtem ko v Evropi po petih zaporednih porazih ne odločajo več samo o svoji usodi. Brescia in Joventut imata namreč dve zmagi prednosti. "Razpored nam gre na roko. Čakata nas še dve domači tekmi, hkrati pa gostovanje pri ekipi, ki ima veliko težav s poškodbami in utegne biti že ob tekmi z nami brez možnosti za napredovanje. Kot trener se v tem trenutku nočem obremenjevati z drugimi. Na druge pač nimamo vpliva. Tako kot tudi ne moremo več popravljati napak iz preteklosti. Najprej moramo sami opraviti svoj del naloge, nato pa bomo videli, ali bo to dovolj," pravi Rimac.

Cedevita Olimpija ni predramila košarkarsko zaspane Ljubljane. Foto: Grega Valančič/Sportida

Stožice še daleč od navijaškega kotla

S prvo domačo evropsko zmago so si kapetan Jaka Blažič in soigralci prislužili tudi ovacije gledalcev. A zares dobro zasedena je bila le prva vrsta, v kateri se je zbral skoraj celoten upravni odbor na čelu s predsednikom Tomažem Berločnikom in zagrebškim financerjem Emilom Tedeschijem ter tudi Jocem Pečečnikom (njegov Elektronček je med uradnimi pokrovitelji kluba). Sicer pa je slabih 2.000 gledalcev manj od pričakovanj pred sezono. "Čutimo dobro vzdušje, a želimo močnejšo podporo s tribun. To bi bila tudi dobra motivacija. Če bomo rasli kot ekipa, se bo z nami lažje identificiralo tudi občinstvo. Igranje dobre košarke in uživanje navijačev. To je tudi razlog, zakaj je nastal ta projekt," pravi Rimac.