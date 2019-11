Ljubljanski aplavz in novo upanje na rezultatski zasuk Cedevite Olimpije

Z nihanji, zgrešenimi "zicerji", praznimi naboji in nerazumnimi potezami ob otipljivi prednosti so košarkarji Cedevite Olimpije znova preizkušali živčno vzdržljivost svojih navijačev. Od dominantnih minut do izgubljene čete brez prave vodje. A za razliko od prvih tekem sezone, ko so jim po črnih minutah iz rok polzele evropske zmage, so tokrat vendarle znali ohraniti priborjeni kapital.

S tretjo zmago v nizu, drugo evropsko, so okrepili upanje, da je v sezoni prišlo do zasuka in nove faze v gradnji značaja ekipe. Z rezultatom 81:76 je padel Unics, ki je do danes izgubil le eno tekmo. Za ljubljansko zmago pa je bil tokrat najbolj zaslužen ameriški trojček Ryan Boatright, Codi Miller in Mikael Hopkins, ki je skupaj dosegel 47 točk.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Že v drugi četrtini +17

Če so uvodne minute še dajale vtis revijalne tekme, pa so Ljubljančani nato hitro prestavili na delovno temperaturo. Sprva so sprejeli strelski dvoboj (ekipi sta skupaj v prvi četrtini dosegli 42 točk), v katerem je imel znova glavno besedo Codi Miller-McIntyre, nato pa so strnili obrambni obroč. Po zaslugi visokega odstotka zadetih metov in boljšega skoka so predvsem na prelomu med prvima četrtinama krenili v beg. Trener Slaven Rimac je z menjavami ohranjal visok ritem, na strelski ravni pa se mu je obrestovala predvsem aktivacija Filipa Krušlina. Potem ko je zadel dva meta za tri točke, je njegovo delo po čvrsti telesni bitki s točkama izpod koša nadgradil še Andrija Stipanović, tako da je Olimpija po 17. minutah vodila s 17 točkami prednosti (39:22).

Košarkarji ruskega kluba z močnim ameriškim pridihom, ki je pred osmimi leti tudi osvojil EuroCup, so še pred odhodom na glavni odmor domačo prednost stopili na deset točk (41:31). Da so nevtralizirali ljubljanski met, so dokazovali tudi po prihodu iz slačilnice, ko je bil na semaforju kaj hitro rezultat 49:43. "Zmaje" je reševal predvsem razpoloženi Mikael Hopkins. Ob zbledelem metu so se morali gostitelji preusmeriti k bolj garaškim prijemom, obenem pa so stalno prednost ohranjali tudi po zaslugi dobrega skoka.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Zdržali

Takšen potek tekme in sodniški kriterij sta še pred začetkom zadnje četrtine ob živce spravila tudi gostujočega trenerja Dimitrisa Priftisa, ki je po drugi tehnični napaki zapustil klop. A gostje so se znašli tudi z nadomestnim strategom. Na začetku zadnje četrtine so se se po zaslugi Jamarja Smitha dvakrat približali na tri točke zaostanka (62:65 in 64:67).

Na sceno so nato stopili ljubljanski Američani in tehnico znova bolj odločno nagnili na zeleno stran. Ko je slabe štiri minute pred koncem v šestem poskusu svojo prvo trojko zadel kapetan Jaka Blažič (78:66) je že zadišalo po prvo domači evropski zmagi Cedevite Olimpije. Z novimi napakami so sicer nato njegovi soigralci znova razjezili svojega stratega, a prave priložnosti za preobrat Unicsu niso namenili.